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|28/10/19 14:12
ОК АКА Олюня > Sumtar
28/10/19 11:01
|28/10/19 14:03
Ksenija > Sumtar
28/10/19 13:51
есть суд практика о том, что если адвокат есть и ФОП, то ЕСВ платит один раз. а про трудовые правоотношения - не слышала.
|28/10/19 13:51
Sumtar > Ksenija
28/10/19 13:13
хм...ну якщо я не помиляюсь є судова практика, з приводу сплати ЄСВ адвокатом, що перебуває в трудових відносинах з підприємством, суди тлумачать, що даний вид податку не підлягає сплаті (в мінімальному розмірі, бо адвокат показує 0,00 грн. в доходах від незалежної діяльності), оскільки роботодавець вже платить його за працівника. Наголошую я говорю про ситуацію коли адвокат не показує доходів від третіх сторін (клієнтів). Чи можлива сплата лише Єдиного Податку за ведення незалежної діяльності ... при цьому бути найманим працівником підприємства..
|28/10/19 13:13
Ksenija > Sumtar
28/10/19 12:56
работает для 3-х особ без прибутку? все равно ЕСВ в мин размере. Вы не забыли, что есть мин ЕСВ и есть максимальный?
|28/10/19 12:59
Адвокат2019 > Адвокат2019
28/10/19 12:54
Ну если обслуживать ещё и 3-х лиц, то нужно регистрироваться в налоговой. ИМХО.
|28/10/19 12:56
Sumtar > Ksenija
28/10/19 12:47
Подвійне в сенсі..того, що адвокат як самозайнята особа платить Єдиний Податок+ЄСВ, а перебуваючи в штаті підприємства він зможе заплатити тільки Єдиний Податок, а ЄСВ заплатить підприємство(з заробітної плати), я розглядаю варіант коли прибуток від незалежної адвокатської діяльності дорівнює 0, 00 грн. (тобто офіціно адвокатом не зазначається)
|28/10/19 12:54
Адвокат2019 > Sumtar
28/10/19 11:44
Питання мутне. 14.1.226. самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.
Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб;
|28/10/19 12:47
Ksenija > Sumtar
28/10/19 11:01
почему подвийного? за гонорар по работе для 3-х особ кто платит ЕСВ?
|28/10/19 11:44
Sumtar > Адвокат2019
28/10/19 11:33
Так...отримати Свідоцтво..то важливо..однак ..не хотілося б щоб у роботодавця чи в мене були проблеми з ДФС.
|28/10/19 11:33
Адвокат2019 > Sumtar
28/10/19 11:01
Мне кажется, важно попасть в реестр адвокатов. Регистрация в налоговой, по желанию. Ну оштрафуют лет через 10. В суд дается не договор, а доверенность или ордер.
|28/10/19 11:01
Sumtar
Моя версія: виконання обов'язків юрисконсульта з отриманням заробітної плати (в тому числі зі сплатою підприємством ЄСВ за найманого працівника) + сплата самим адвокатом як само зайнятою особою Єдиного податку без ЄСВ щоб уникнути подвійного оподаткування. При цьому адвокат представляє інтереси підприємства та інших (3-х сторін) на підставі договору про надання правової допомоги. ??