28/10/19 13:51 Sumtar > Ksenija 28/10/19 13:13

хм...ну якщо я не помиляюсь є судова практика, з приводу сплати ЄСВ адвокатом, що перебуває в трудових відносинах з підприємством, суди тлумачать, що даний вид податку не підлягає сплаті (в мінімальному розмірі, бо адвокат показує 0,00 грн. в доходах від незалежної діяльності), оскільки роботодавець вже платить його за працівника. Наголошую я говорю про ситуацію коли адвокат не показує доходів від третіх сторін (клієнтів). Чи можлива сплата лише Єдиного Податку за ведення незалежної діяльності ... при цьому бути найманим працівником підприємства..

