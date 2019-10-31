Верховный суд пробил очередное дно - по алиментам

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|31/10/19 14:30
Днище > Днище
31/10/19 14:13
А почему такое происходит? Начало с образования,"суддя Синельников Є. В." право изучал в экономическом университете. Адвокат-хозяйственник в Черкассах. Ну кто не знает знаменитой юридической школы в Черкассах? И вот, минуя районный, апелляционный, высший сразу в Верховный.
|31/10/19 14:20
Днище > Чертополох
31/10/19 13:58
"плюс к тому же" - это если на родителей взыскано 1/2 алиментов и есть приговор на и/р с 20%, то должник имеет право на уменьшение алиментов на родителей до 30% (в дробях конечно). Если вместо родителей н/дети, будут взысковать 70%.
|31/10/19 14:13
Днище > Rossi
31/10/19 13:06
Да я понял уже вашу позицию "на чотирьох неповнолітніх дітей позивача" - можно взыскать - 58, 33 %, ...на пятерых - 64,2 %, на шестерых - 69,8% от заработка.
Или я не правильно понял?
Ещё раз для Интернета: Судді Верховного суду Синельников Є. В., Білоконь О. В., Хопта С. Ф. - дніще. Хопту С.Ф. очевидно підставили, але потрібно читати, що підписуєш.
|31/10/19 13:58
Чертополох > Rossi
31/10/19 13:06
плюс к тому же лимит в 50% применяется к общим алиментам (к примеру на родителей, на бывшего супруга, на соврешеннолетних детей), а в ч. 3 этой статьи уже идет речь конкретно об алиментах на несовершеннолетних.
|31/10/19 13:06
Rossi > Днище
31/10/19 12:25
Интересы частных кредиторов не должны ущемляться от того, что их должник совершил публичное правонарушение и привлечен к исправительным работам. Т.е. их лимит в 50 % так и остается, а поскольку должник платит государств 20 % по исправительным работам, то общий лимит расширен до 70.
|31/10/19 12:25
Днище > Rossi
31/10/19 11:56
А что при исправ.работах взыскивается 70%?
|31/10/19 11:56
Rossi > Днище
31/10/19 11:21
Не факт, что "одновременно"; да и не совсем логично это.
Норма сформулирована таким образом, что вполне может предполагать существование двух случаев, при которых ограничение в 50 % не действует.
Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати у разі:
(1) відбування боржником покарання у виді виправних робіт
(2) стягнення аліментів на неповнолітніх дітей.
|31/10/19 11:21
Днище