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Верховный суд пробил очередное дно - по алиментам
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31/10/19 14:30  Днище > Днище    31/10/19 14:13Дерево
А почему такое происходит? Начало с образования,"суддя Синельников Є. В." право изучал в экономическом университете. Адвокат-хозяйственник в Черкассах. Ну кто не знает знаменитой юридической школы в Черкассах? И вот, минуя районный, апелляционный, высший сразу в Верховный.

31/10/19 14:20  Днище > Чертополох    31/10/19 13:58Дерево
"плюс к тому же" - это если на родителей взыскано 1/2 алиментов и есть приговор на и/р с 20%, то должник имеет право на уменьшение алиментов на родителей до 30% (в дробях конечно). Если вместо родителей н/дети, будут взысковать 70%.

31/10/19 14:13  Днище > Rossi    31/10/19 13:06Дерево
Да я понял уже вашу позицию "на чотирьох неповнолітніх дітей позивача" - можно взыскать - 58, 33 %, ...на пятерых - 64,2 %, на шестерых - 69,8% от заработка.
Или я не правильно понял?

Ещё раз для Интернета: Судді Верховного суду Синельников Є. В., Білоконь О. В., Хопта С. Ф. - дніще. Хопту С.Ф. очевидно підставили, але потрібно читати, що підписуєш.

31/10/19 13:58  Чертополох > Rossi    31/10/19 13:06Дерево
плюс к тому же лимит в 50% применяется к общим алиментам (к примеру на родителей, на бывшего супруга, на соврешеннолетних детей), а в ч. 3 этой статьи уже идет речь конкретно об алиментах на несовершеннолетних.

31/10/19 13:06  Rossi > Днище    31/10/19 12:25Дерево
Интересы частных кредиторов не должны ущемляться от того, что их должник совершил публичное правонарушение и привлечен к исправительным работам. Т.е. их лимит в 50 % так и остается, а поскольку должник платит государств 20 % по исправительным работам, то общий лимит расширен до 70.

31/10/19 12:25  Днище > Rossi    31/10/19 11:56Дерево
А что при исправ.работах взыскивается 70%?

31/10/19 11:56  Rossi > Днище    31/10/19 11:21Дерево
Не факт, что "одновременно"; да и не совсем логично это.
Норма сформулирована таким образом, что вполне может предполагать существование двух случаев, при которых ограничение в 50 % не действует.
Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати у разі:
(1) відбування боржником покарання у виді виправних робіт
(2) стягнення аліментів на неповнолітніх дітей.

31/10/19 11:21  Днище   Дерево
За 25 лет практики меня уже трудно чем-то удивить.
Но новому Верховному суду удалось - №77009302: "...розмір аліментів, які стягуються на чотирьох неповнолітніх дітей позивача (58, 33 %), не перевищує встановлений законом загальний розмір відрахувань із заробітної плати позивача встановлений статтею 70 Закону України «Про виконавче провадження», а тому підстав для зменшення розміру аліментів немає." [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Синельников Є. В. (суддя-доповідач), Білоконь О. В., Хопта С. Ф.
ДНИЩЕ!
P.S. Неужели не ясно, что 70% может быть, когда одновременно 20% удержание при исправ.работах и одновременно 1/2 (50%) алименты [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

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