Верховный суд пробил очередное дно - по алиментам

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31/10/19 14:30 Днище > Днище 31/10/19 14:13

А почему такое происходит? Начало с образования,"суддя Синельников Є. В." право изучал в экономическом университете. Адвокат-хозяйственник в Черкассах. Ну кто не знает знаменитой юридической школы в Черкассах? И вот, минуя районный, апелляционный, высший сразу в Верховный.



31/10/19 14:20 Днище > Чертополох 31/10/19 13:58

"плюс к тому же" - это если на родителей взыскано 1/2 алиментов и есть приговор на и/р с 20%, то должник имеет право на уменьшение алиментов на родителей до 30% (в дробях конечно). Если вместо родителей н/дети, будут взысковать 70%.



31/10/19 14:13 Днище > Rossi 31/10/19 13:06

Да я понял уже вашу позицию "на чотирьох неповнолітніх дітей позивача" - можно взыскать - 58, 33 %, ...на пятерых - 64,2 %, на шестерых - 69,8% от заработка.

Или я не правильно понял?



Ещё раз для Интернета: Судді Верховного суду Синельников Є. В., Білоконь О. В., Хопта С. Ф. - дніще. Хопту С.Ф. очевидно підставили, але потрібно читати, що підписуєш.



31/10/19 13:58 Чертополох > Rossi 31/10/19 13:06

плюс к тому же лимит в 50% применяется к общим алиментам (к примеру на родителей, на бывшего супруга, на соврешеннолетних детей), а в ч. 3 этой статьи уже идет речь конкретно об алиментах на несовершеннолетних.



31/10/19 13:06 Rossi > Днище 31/10/19 12:25

Интересы частных кредиторов не должны ущемляться от того, что их должник совершил публичное правонарушение и привлечен к исправительным работам. Т.е. их лимит в 50 % так и остается, а поскольку должник платит государств 20 % по исправительным работам, то общий лимит расширен до 70.

