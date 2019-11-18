Слуги і їх досягнення

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18/11/19 15:28 VP_Son



Бо це ж не про нього, а його "слуг". ;)



Это шедеврально. Да, эпоха бедности еще не закончилась, но эпоха сокращения расходов для нардепов видимо наступила. Особенно для вице-спикера по квоте "Слуга народа" Руслана Стефанчука.



Первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, по данным декларации за 2018 как заместителя директора госорганизации "Национальный офис интеллектуальной собственности", проживал в квартире площадью 101,8 кв.м 2012 года, принадлежащий Татьяне Ситарук. Известно, что жена Стефанчука до бракосочетания имела фамилию Ситарук, о чем свидетельствуют данные из соцсетей. По информации журналистов, Татьяна Ситарук является матерью жены первого заместителя спикера парламента. Это его теща. И вице-спикер получает деньги из бюджета Украины для оплаты жилья. Понимаете? Он типа арендует у тещи. Феерично. Главное, что немного стыда, но деньги остаются в семейном бюджете семьи Стефанчуков. Даже не подозревал, что до такого можно додуматься.



В комментарии движению "Честно" Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире:

"В этом году я плачу арендную плату за это жилье. Ее арендодатель платит налоги в порядке, предусмотренном законодательством..."



На вопрос о том, платит ли Стефанчук за аренду помещения матери жены, он ответил, что платит "арендодателю по договору - владельцу квартиры". Теща, видимо, для него не мать жены и не родственник, а арендодатель. Храни нас судьба от таких арендаторов.



А народ имеет полное право насладиться своим выбором. Интересно, если его жена будет подвозить на работу, то он и на это компенсацию будет требовать? В голове только один вопрос: - А так было можно? )) (с) Borislav Bereza Вирішив створити окрему тему, щоб не засмічувати "що чекати від Зеленського".Бо це ж не про нього, а його "слуг". ;)Это шедеврально. Да, эпоха бедности еще не закончилась, но эпоха сокращения расходов для нардепов видимо наступила. Особенно для вице-спикера по квоте "Слуга народа" Руслана Стефанчука.Первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, по данным декларации за 2018 как заместителя директора госорганизации "Национальный офис интеллектуальной собственности", проживал в квартире площадью 101,8 кв.м 2012 года, принадлежащий Татьяне Ситарук. Известно, что жена Стефанчука до бракосочетания имела фамилию Ситарук, о чем свидетельствуют данные из соцсетей. По информации журналистов, Татьяна Ситарук является матерью жены первого заместителя спикера парламента. Это его теща. И вице-спикер получает деньги из бюджета Украины для оплаты жилья. Понимаете? Он типа арендует у тещи. Феерично. Главное, что немного стыда, но деньги остаются в семейном бюджете семьи Стефанчуков. Даже не подозревал, что до такого можно додуматься.В комментарии движению "Честно" Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире:"В этом году я плачу арендную плату за это жилье. Ее арендодатель платит налоги в порядке, предусмотренном законодательством..."На вопрос о том, платит ли Стефанчук за аренду помещения матери жены, он ответил, что платит "арендодателю по договору - владельцу квартиры". Теща, видимо, для него не мать жены и не родственник, а арендодатель. Храни нас судьба от таких арендаторов.А народ имеет полное право насладиться своим выбором. Интересно, если его жена будет подвозить на работу, то он и на это компенсацию будет требовать? В голове только один вопрос: - А так было можно? )) (с) Borislav Bereza [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

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