Якщо в ЦПД в назві договору вказано "надання послуг", а в тексті ще є термін "роботи"?

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|27/11/19 12:52
Яжемать > ОК АКА Олюня
27/11/19 12:47
тогда прошу прощения
|27/11/19 12:47
Яжемать > ARM
27/11/19 12:45
такого нет, в предмете только услуги
|27/11/19 12:47
ОК АКА Олюня > Яжемать
27/11/19 12:09
ну точно не в трудовые
|27/11/19 12:46
Яжемать > Яжемать
27/11/19 12:44
КВЕД 72.22.0
Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення
Цей підклас включає:
консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем
|27/11/19 12:45
ARM > Яжемать
27/11/19 12:41
да, с ошибкой, если конечно стороны, где-то в договоре не договорились именовать действия исполнителя как работа или услуги.
|27/11/19 12:44
Яжемать > Red Tag
27/11/19 12:39
имеется ввиду услуги по консультированию, как работает компьютерная программа и обучение пользоваться этой программой сотрудников. Думаю это не образовательное, КВЕД на предоставления консультаций есть, а обучение сотрудников нельзя расценивать как консультацию ?
|27/11/19 12:41
Яжемать > ARM
27/11/19 12:37
На сколько я поняла, если есть и работы и услуги, и есть результат и того и того, то тогда это допускается, но если есть в договоре услуги и работы, а по сути были предоставлены только услуги, то тогда это неправильно составлен договор.
|27/11/19 12:39
Red Tag > Яжемать
27/11/19 11:00
"навчання співробітників" как бы это не оказалось образовательными услугами, тогда будет кому-то нехорошо...
|27/11/19 12:37
ARM > Яжемать
27/11/19 12:12
договор может быть смешанным, т.е. содержать договоренности о предоставлении и работ, и услуг... можно, ошибочно, назвать работы услугами, а услуги работами, но из договоренностей должна быть видна суть выполняемого по договору...
|27/11/19 12:12
Яжемать > ARM
27/11/19 11:46
Возможно ли в ЦПД указывать и работы, и услуги? Или это должно быть два разных договора?
|27/11/19 12:11
Яжемать > Евгений Осычнюк
27/11/19 11:47
суть в том, что предоставлялись услуги консультирования (результат не материальный), а по тексту еще добавляется термин - РАБОТЫ, а это создание чего то материального, его нет!
|27/11/19 12:09
Яжемать > ОК АКА Олюня
27/11/19 11:49
Не могла определить куда
|27/11/19 11:49
ОК АКА Олюня > Яжемать
27/11/19 11:00
ТОВ, ФОП... а до чого тут форум Трудові правовідносини?
|27/11/19 11:47
Евгений Осычнюк > Яжемать
27/11/19 11:00
Важлива сутність правовідносин, а не те, яким словом їх обізвали.
|27/11/19 11:46
ARM > Яжемать
27/11/19 11:00
на репутацию может повлиять, не существенно, :) Стаття 213. Тлумачення змісту правочину
1. Зміст правочину може бути витлумачений стороною (сторонами).
2. На вимогу однієї або обох сторін суд може постановити рішення про тлумачення змісту правочину.
3. При тлумаченні змісту правочину беруться до уваги однакове для всього змісту правочину значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів.
Якщо буквальне значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів не дає змоги з'ясувати зміст окремих частин правочину, їхній зміст встановлюється порівнянням відповідної частини правочину зі змістом інших його частин, усім його змістом, намірами сторін.
4. Якщо за правилами, встановленими частиною третьою цієї статті, немає можливості визначити справжню волю особи, яка вчинила правочин, до уваги беруться мета правочину, зміст попередніх переговорів, усталена практика відносин між сторонами, звичаї ділового обороту, подальша поведінка сторін, текст типового договору та інші обставини, що мають істотне значення.
|27/11/19 11:00
Яжемать
Укладено ЦПД між ТОВ та ФОП, в назві договору - надання послуг та навчання співробітників. Далі в тексті договору з'являється формулювання - виконання робіт. На що це може впливати і наскільки це критично?
Витягз договору:
п.1 надання послуг з консультування...
п.3. Конкретній перелік РОБІТ в додатку...
п.5. Оплата РОБІТ та послуг здійснюється... і т.д. по тексту.
Договори планується віддати у відповідні органи, для перевірки, необхідно їх переробити і видалити всі терміни "РОБОТИ" чи нічого критичного в цьому не має?
Дякую за відповідь