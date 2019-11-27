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Якщо в ЦПД в назві договору вказано "надання послуг", а в тексті ще є термін "роботи"?
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27/11/19 12:52  ЯжематьОтправить письмо > ОК АКА Олюня    27/11/19 12:47Дерево
тогда прошу прощения

27/11/19 12:47  ЯжематьОтправить письмо > ARM    27/11/19 12:45Дерево
такого нет, в предмете только услуги

27/11/19 12:47  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Яжемать    27/11/19 12:09Дерево
ну точно не в трудовые

27/11/19 12:46  ЯжематьОтправить письмо > Яжемать    27/11/19 12:44Дерево
КВЕД 72.22.0
Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення
Цей підклас включає:
консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем

27/11/19 12:45  ARM > Яжемать    27/11/19 12:41Дерево
да, с ошибкой, если конечно стороны, где-то в договоре не договорились именовать действия исполнителя как работа или услуги.

27/11/19 12:44  ЯжематьОтправить письмо > Red Tag    27/11/19 12:39Дерево
имеется ввиду услуги по консультированию, как работает компьютерная программа и обучение пользоваться этой программой сотрудников. Думаю это не образовательное, КВЕД на предоставления консультаций есть, а обучение сотрудников нельзя расценивать как консультацию ?

27/11/19 12:41  ЯжематьОтправить письмо > ARM    27/11/19 12:37Дерево
На сколько я поняла, если есть и работы и услуги, и есть результат и того и того, то тогда это допускается, но если есть в договоре услуги и работы, а по сути были предоставлены только услуги, то тогда это неправильно составлен договор.

27/11/19 12:39  Red Tag > Яжемать    27/11/19 11:00Дерево
"навчання співробітників" как бы это не оказалось образовательными услугами, тогда будет кому-то нехорошо...

27/11/19 12:37  ARM > Яжемать    27/11/19 12:12Дерево
договор может быть смешанным, т.е. содержать договоренности о предоставлении и работ, и услуг... можно, ошибочно, назвать работы услугами, а услуги работами, но из договоренностей должна быть видна суть выполняемого по договору...

27/11/19 12:12  ЯжематьОтправить письмо > ARM    27/11/19 11:46Дерево
Возможно ли в ЦПД указывать и работы, и услуги? Или это должно быть два разных договора?

27/11/19 12:11  ЯжематьОтправить письмо > Евгений Осычнюк    27/11/19 11:47Дерево
суть в том, что предоставлялись услуги консультирования (результат не материальный), а по тексту еще добавляется термин - РАБОТЫ, а это создание чего то материального, его нет!

27/11/19 12:09  ЯжематьОтправить письмо > ОК АКА Олюня    27/11/19 11:49Дерево
Не могла определить куда

27/11/19 11:49  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Яжемать    27/11/19 11:00Дерево
ТОВ, ФОП... а до чого тут форум Трудові правовідносини?

27/11/19 11:47  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Яжемать    27/11/19 11:00Дерево
Важлива сутність правовідносин, а не те, яким словом їх обізвали.

27/11/19 11:46  ARM > Яжемать    27/11/19 11:00Дерево
на репутацию может повлиять, не существенно, :) Стаття 213. Тлумачення змісту правочину
1. Зміст правочину може бути витлумачений стороною (сторонами).

2. На вимогу однієї або обох сторін суд може постановити рішення про тлумачення змісту правочину.

3. При тлумаченні змісту правочину беруться до уваги однакове для всього змісту правочину значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів.

Якщо буквальне значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів не дає змоги з'ясувати зміст окремих частин правочину, їхній зміст встановлюється порівнянням відповідної частини правочину зі змістом інших його частин, усім його змістом, намірами сторін.

4. Якщо за правилами, встановленими частиною третьою цієї статті, немає можливості визначити справжню волю особи, яка вчинила правочин, до уваги беруться мета правочину, зміст попередніх переговорів, усталена практика відносин між сторонами, звичаї ділового обороту, подальша поведінка сторін, текст типового договору та інші обставини, що мають істотне значення.

27/11/19 11:00  ЯжематьОтправить письмо   Дерево
Укладено ЦПД між ТОВ та ФОП, в назві договору - надання послуг та навчання співробітників. Далі в тексті договору з'являється формулювання - виконання робіт. На що це може впливати і наскільки це критично?

Витягз договору:
п.1 надання послуг з консультування...
п.3. Конкретній перелік РОБІТ в додатку...

п.5. Оплата РОБІТ та послуг здійснюється... і т.д. по тексту.
Договори планується віддати у відповідні органи, для перевірки, необхідно їх переробити і видалити всі терміни "РОБОТИ" чи нічого критичного в цьому не має?
Дякую за відповідь

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