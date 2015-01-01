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Головне управління Державної казначейської

служби України у Львівській області

адреса: 79005, м. Львів, вул. К. Левицького, 18

Телефон: (032) 260-27-71, факс (032) 225-53-11



від

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ",

адреса: пр. Перемоги 5-А, м. Київ, 01135;

ідентифікаційний код 38679874;

п/р № 26000456481 Київська РД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805

тел. + 38 (044) 4982782; 050 344 e-mail:





КЛОПОТАННЯ

про повернення зайво сплаченого судового збору

(у відповідності до п.п. 1 ч.1 ст.7 ЗУ №3674 від 08.07.11.)



Товариство з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» (ідентифікаційний код 38679874, (п/р № 26000456481 Київська РД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805),

керуючись п. 1 частини 1 статті 7 Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року N 3674-VI котрим передбачено що «сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;», ст.ст. 62, 63 ГПКУ, п.п. 5 Наказу МФУ № 787 від 03.09.13. «Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів», враховуючи факт отримання нами ухвал Львівського апеляційного господарського суду:

від 22.04.16. у справі № 926/93-б/15 (судді О.Л. Мирутенко, Г.М. Гнатюк, Н.М. Кравчук., адреса ухвали суду у Єдиному держаному реєстрі судових рішень:

від 28.04.16. (про виправлення описки в тексті ухвали від 22.04.16.) у справі № 926/93-б/15 (судді О.Л. Мирутенко, Г.М. Гнатюк, Н.М. Кравчук., адреса ухвали суду у Єдиному держаному реєстрі судових рішень:





ПРОСИМО



повернути ТОВ «ІБТ» зайво сплачений судовий збір у сумі 1636,80 грн, що раніше був перерахований нами до держбюджету за платіжним дорученням № 13374 від 29.09.15., на наш поточний рахунок:

п/р № 26000456481 Київська РД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

Додатки:

1. Оригінал вищезгаданих ухвалу суду від 22.04.16. та від 28.04.16. у справі № 926/93-б/15.

2. Оригінал платіжного доручення № 13374 від 29.09.15..

3. Копія витягу з ЄДР стосовно ТОВ «ІБТ»



З повагою,

генеральний директор



п.с.нет у вас в профиле никаких контактов. заявление возврат судебного сбора [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Головне управління Державної казначейськоїслужби України у Львівській областіадреса: 79005, м. Львів, вул. К. Левицького, 18Телефон: (032) 260-27-71, факс (032) 225-53-11відТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ",адреса: пр. Перемоги 5-А, м. Київ, 01135;ідентифікаційний код 38679874;п/р № 26000456481 Київська РД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805тел. + 38 (044) 4982782; 050 344 e-mail:КЛОПОТАННЯпро повернення зайво сплаченого судового збору(у відповідності до п.п. 1 ч.1 ст.7 ЗУ №3674 від 08.07.11.)Товариство з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» (ідентифікаційний код 38679874, (п/р № 26000456481 Київська РД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805),керуючись п. 1 частини 1 статті 7 Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року N 3674-VI котрим передбачено що «сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;», ст.ст. 62, 63 ГПКУ, п.п. 5 Наказу МФУ № 787 від 03.09.13. «Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів», враховуючи факт отримання нами ухвал Львівського апеляційного господарського суду:від 22.04.16. у справі № 926/93-б/15 (судді О.Л. Мирутенко, Г.М. Гнатюк, Н.М. Кравчук., адреса ухвали суду у Єдиному держаному реєстрі судових рішень: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] тавід 28.04.16. (про виправлення описки в тексті ухвали від 22.04.16.) у справі № 926/93-б/15 (судді О.Л. Мирутенко, Г.М. Гнатюк, Н.М. Кравчук., адреса ухвали суду у Єдиному держаному реєстрі судових рішень: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ПРОСИМОповернути ТОВ «ІБТ» зайво сплачений судовий збір у сумі 1636,80 грн, що раніше був перерахований нами до держбюджету за платіжним дорученням № 13374 від 29.09.15., на наш поточний рахунок:п/р № 26000456481 Київська РД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.Додатки:1. Оригінал вищезгаданих ухвалу суду від 22.04.16. та від 28.04.16. у справі № 926/93-б/15.2. Оригінал платіжного доручення № 13374 від 29.09.15..3. Копія витягу з ЄДР стосовно ТОВ «ІБТ»З повагою,генеральний директорп.с.нет у вас в профиле никаких контактов.

