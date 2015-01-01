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Образец заявления в казначейство. Возврат судебного сбора
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27/11/19 12:32  ARM > Оленка777    27/11/19 11:30Дерево
заявление возврат судебного сбора [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Головне управління Державної казначейської
служби України у Львівській області
адреса: 79005, м. Львів, вул. К. Левицького, 18
Телефон: (032) 260-27-71, факс (032) 225-53-11

від
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ",
адреса: пр. Перемоги 5-А, м. Київ, 01135;
ідентифікаційний код 38679874;
п/р № 26000456481 Київська РД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805
тел. + 38 (044) 4982782; 050 344 e-mail:


КЛОПОТАННЯ
про повернення зайво сплаченого судового збору
(у відповідності до п.п. 1 ч.1 ст.7 ЗУ №3674 від 08.07.11.)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» (ідентифікаційний код 38679874, (п/р № 26000456481 Київська РД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805),
керуючись п. 1 частини 1 статті 7 Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року N 3674-VI котрим передбачено що «сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:
1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;», ст.ст. 62, 63 ГПКУ, п.п. 5 Наказу МФУ № 787 від 03.09.13. «Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів», враховуючи факт отримання нами ухвал Львівського апеляційного господарського суду:
від 22.04.16. у справі № 926/93-б/15 (судді О.Л. Мирутенко, Г.М. Гнатюк, Н.М. Кравчук., адреса ухвали суду у Єдиному держаному реєстрі судових рішень: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] та
від 28.04.16. (про виправлення описки в тексті ухвали від 22.04.16.) у справі № 926/93-б/15 (судді О.Л. Мирутенко, Г.М. Гнатюк, Н.М. Кравчук., адреса ухвали суду у Єдиному держаному реєстрі судових рішень: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]


ПРОСИМО

повернути ТОВ «ІБТ» зайво сплачений судовий збір у сумі 1636,80 грн, що раніше був перерахований нами до держбюджету за платіжним дорученням № 13374 від 29.09.15., на наш поточний рахунок:
п/р № 26000456481 Київська РД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.
Додатки:
1. Оригінал вищезгаданих ухвалу суду від 22.04.16. та від 28.04.16. у справі № 926/93-б/15.
2. Оригінал платіжного доручення № 13374 від 29.09.15..
3. Копія витягу з ЄДР стосовно ТОВ «ІБТ»

З повагою,
генеральний директор

п.с.нет у вас в профиле никаких контактов.

27/11/19 12:18  Konstantin_DОтправить письмо > Оленка777    27/11/19 11:30Дерево
Заява
про виконання судового рішення

08.08.2019 р. Дніпропетровським окружним адміністративним судом видано виконавчий лист по адміністративній справі №....
Згідно п.3 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. №845) рішення про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників виконуються на підставі виконавчих документів виключно органами Казначейства у порядку черговості надходження таких документів до органів Казначейства (про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів - з попереднім інформуванням Мінфіну, про стягнення коштів боржників - у межах відповідних бюджетних призначень, наданих бюджетних асигнувань (залишків коштів на рахунках підприємств, установ, організацій).
На підставі вищевикладеного прошу:
1. прийняти дану заяву до розгляду та зареєструвати її відповідно до вимог організації діловодства;
2. повідомити приватне підприємство «...» (49000, місто Дніпро, вулиця ...., ..., Код ЄДРПОУ ..., тел. ...) про прийняття, реєстрацію та результати попереднього розгляду документів;
3. грошові кошти в сумі ... (...) гривні ... копійок перерахувати на поточний рахунок №... відкритий в ... (МФО ...).

Додатки:
1. оригінал виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 08.08.2018 р. по адміністративній справі №...;
2. копія платіжного доручення про перерахування до державного бюджету судового збору.

27/11/19 11:46  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Оленка777    27/11/19 11:30Дерево
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27/11/19 11:30  Оленка777   Дерево
Предприятие в апелляционном суде выиграло дело у ДФС и получило исполнительный лист на взыскание уплаченного судебного сбора из бюджета. У кого есть образец заявления в казначейство, чтобы вернуть деньги. Вышлите, пожалуйста, на [контакты в профиле]

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