Списання (анулювання) боргу банком - прощення?



Сортировать по времени сообщений [ ]



27/11/19 16:48 GoGo > Damian 27/11/19 16:16

то что вы описали это внутренняя процедура банка по возмещению убытков за счет резерва.. это может происходить по разным причинам и не останавливает действия кредитных договоров...



27/11/19 16:18 Damian > GoGo 27/11/19 16:13

Не згоден з тезою, що "что послал банк в виде 1 дф то его кухня". Це дії кредитора відповідно до вимог законодавства



27/11/19 16:16 Damian > GoGo 27/11/19 16:13

"Банком відшкодовано непогашену частину кредитної заборгованості за кредитним договором № __ від __ року, у розмірі __ $, за рахунок резерву, відповідно до вимог законодавства та відображено цю інформацію у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ)"



27/11/19 16:13 GoGo > Damian 27/11/19 15:54

27/11/19 16:01 Rossi > Damian 27/11/19 15:54

верно описано..

что послал банк в виде 1 дф то его кухня.. надо отталкиваться от документов на основании которых зафиксировано изменение суммы обязательства..



27/11/19 16:01 Rossi > Damian 27/11/19 15:54

Прощение долга осуществляет не путем проведения кредитором (банком) внутренних учетных операций, а путем сообщения должнику об освобождения его от долга. Вот этот факт и нужно установить. Если банк сообщил должнику о прощении долга, то обязательство прекратилось, в связи с чем у должника возник налогооблагаемый доход в виде дополнительного блага. Если банк не сообщал должнику о прощении долга, то обязательство перед банком не прекратилось и у должника нет никакого дополнительного блага.



27/11/19 15:54 Damian > Rossi 27/11/19 15:38

Цілком з Вами згоден - з моменту подання банком форми 1ДФ, відбулося прощення боргу! Проте суди вважають "правильними висновки суду апеляційної інстанції, що відшкодування банком за рахунок свого страхового резерву кредиторської заборгованості позивача не є припиненням зобов`язання останнього, як боржника, перед кредитором, а тому анулювання (прощення) заборгованості в розумінні положень абзацу «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ в даному випадку не відбулось"



27/11/19 15:49 Damian > GoGo 27/11/19 15:38

Наразі, проблеми не у банка, який блокує через виконавче провадження, рахунки особи і списує з нього кошти, а у особи



27/11/19 15:38 GoGo > Damian 27/11/19 14:54

Проблемы у банка по его объяснениям с налоговой как и зачем он уменьшает у себя наогооблагаемую базу то его дело... После фиксации прощения/ реструктуризации по физику и отсылке 1 ДФ - обязательства сторон в том числе и по налогам четко зафиксированы.





27/11/19 15:21 Damian > Damian 27/11/19 14:54

Суди посилаються на пп. 159.4.1 п. 159.4 ст. 159 ПКУ та п. 7 Постанови Правління НБУ від 01.06.2011 року № 172 (що діяли на момент прийняття банком рішення), проте вони ще 27.10.2015 року втратили чинність! Що судам заважає застосувати ст.605 ЦКУ?



27/11/19 15:12 Damian > Горн1 27/11/19 15:06

Та які питання до податкової? Банк з особою вів перемовини, що спишуть борг в разі погашення 50% суми боргу. Людина сплатила, банк списав і, головне!, відобразив у 1ДФ! Тобто самостійно визначив, що це дохід особи за отримане благо (списаний борг)



27/11/19 15:06 Горн1 > Damian 27/11/19 14:54

Тут вопросы исключительно к налоговой. Судебной практики очень много, поищите в реестре

