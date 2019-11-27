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Банки: Кредиты / Депозиты
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Списання (анулювання) боргу банком - прощення?
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27/11/19 16:50  GoGoОтправить письмо > Damian    27/11/19 16:16Дерево
также это не является причиной для формирования 1 ДФ

27/11/19 16:48  GoGoОтправить письмо > Damian    27/11/19 16:16Дерево
то что вы описали это внутренняя процедура банка по возмещению убытков за счет резерва.. это может происходить по разным причинам и не останавливает действия кредитных договоров...

27/11/19 16:34  GoGoОтправить письмо > Damian    27/11/19 16:16Дерево
где вы наблюдаете информацию об изменении суммы обязательства должником?..

27/11/19 16:18  DamianОтправить письмо > GoGo    27/11/19 16:13Дерево
Не згоден з тезою, що "что послал банк в виде 1 дф то его кухня". Це дії кредитора відповідно до вимог законодавства

27/11/19 16:16  DamianОтправить письмо > GoGo    27/11/19 16:13Дерево
"Банком відшкодовано непогашену частину кредитної заборгованості за кредитним договором № __ від __ року, у розмірі __ $, за рахунок резерву, відповідно до вимог законодавства та відображено цю інформацію у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ)"

27/11/19 16:13  GoGoОтправить письмо > Damian    27/11/19 15:54Дерево
27/11/19 16:01 Rossi > Damian 27/11/19 15:54
верно описано..
что послал банк в виде 1 дф то его кухня.. надо отталкиваться от документов на основании которых зафиксировано изменение суммы обязательства..

27/11/19 16:01  Rossi > Damian    27/11/19 15:54Дерево
Прощение долга осуществляет не путем проведения кредитором (банком) внутренних учетных операций, а путем сообщения должнику об освобождения его от долга. Вот этот факт и нужно установить. Если банк сообщил должнику о прощении долга, то обязательство прекратилось, в связи с чем у должника возник налогооблагаемый доход в виде дополнительного блага. Если банк не сообщал должнику о прощении долга, то обязательство перед банком не прекратилось и у должника нет никакого дополнительного блага.

27/11/19 15:54  DamianОтправить письмо > Rossi    27/11/19 15:38Дерево
Цілком з Вами згоден - з моменту подання банком форми 1ДФ, відбулося прощення боргу! Проте суди вважають "правильними висновки суду апеляційної інстанції, що відшкодування банком за рахунок свого страхового резерву кредиторської заборгованості позивача не є припиненням зобов`язання останнього, як боржника, перед кредитором, а тому анулювання (прощення) заборгованості в розумінні положень абзацу «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ в даному випадку не відбулось"

27/11/19 15:49  DamianОтправить письмо > GoGo    27/11/19 15:38Дерево
Наразі, проблеми не у банка, який блокує через виконавче провадження, рахунки особи і списує з нього кошти, а у особи

27/11/19 15:38  Rossi > Damian    27/11/19 15:10Дерево
Эта норма о прощении долга.

27/11/19 15:38  GoGoОтправить письмо > Damian    27/11/19 14:54Дерево
Проблемы у банка по его объяснениям с налоговой как и зачем он уменьшает у себя наогооблагаемую базу то его дело... После фиксации прощения/ реструктуризации по физику и отсылке 1 ДФ - обязательства сторон в том числе и по налогам четко зафиксированы.

27/11/19 15:21  DamianОтправить письмо > Damian    27/11/19 14:54Дерево
Суди посилаються на пп. 159.4.1 п. 159.4 ст. 159 ПКУ та п. 7 Постанови Правління НБУ від 01.06.2011 року № 172 (що діяли на момент прийняття банком рішення), проте вони ще 27.10.2015 року втратили чинність! Що судам заважає застосувати ст.605 ЦКУ?

27/11/19 15:12  DamianОтправить письмо > Горн1    27/11/19 15:06Дерево
Та які питання до податкової? Банк з особою вів перемовини, що спишуть борг в разі погашення 50% суми боргу. Людина сплатила, банк списав і, головне!, відобразив у 1ДФ! Тобто самостійно визначив, що це дохід особи за отримане благо (списаний борг)

27/11/19 15:10  DamianОтправить письмо > Rossi    27/11/19 15:06Дерево
абз. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ

27/11/19 15:06  Горн1 > Damian    27/11/19 14:54Дерево
Тут вопросы исключительно к налоговой. Судебной практики очень много, поищите в реестре

27/11/19 15:06  Rossi > Damian    27/11/19 14:54Дерево
на каком основании (норма Кодекса) начислен налог?

27/11/19 14:54  DamianОтправить письмо   Дерево
Ситуація на теренах України розповсюджена. Існував кредитний договір. Виник борг і банк отримав виконавчий документ. В подальшому банком прийнято рішення та відшкодовано непогашену частину кредитної заборгованості за кредитним договором за рахунок резерву, що відобразив у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ). Податкова нарахувала податок з доходу. Проте банк продовжує стягнення за виконавчим листом, а намагання його скасувати в суді по ст.605 ЦКУ - розбиваються об тезу "визнання кредитної заборгованості позивача безнадійною та списання її за рахунок резерву, не є припиненням зобов`язань в розумінні ст. 605 Цивільного кодексу України, що регулюють зобов`язання внаслідок прощення боргу кредитором". Виходить особа винна і банку і державі?

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