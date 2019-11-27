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Набувальна давність, якщо володіння титульне, можлива? темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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27/11/19 18:51 Rossi > ч.3ст.344ЦК 27/11/19 16:57

Статьей 344 закреплено по сути два разных основания приобретения права собственности: это собственно приобретательная давность (классическая, с элементами добросовестности завладения) и так сказать квазар-приобретательная давность, когда лицо получает заведомо чужое имущество. Разъяснения ВС (толкование ч.1 ст.344) касаются только первого случая и, само собой разумеется, не касаются второго.

27/11/19 17:33 ОК АКА Олюня > ч.3ст.344ЦК 27/11/19 16:57

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27/11/19 16:57 ч.3ст.344ЦК



"Якщо особа заволоділа майном на підставі договору з його власником, який після закінчення строку договору не пред'явив вимоги про його повернення, вона набуває право власності за набувальною давністю на нерухоме майно через п'ятнадцять, а на рухоме майно - через п'ять років з часу спливу позовної давності."



В той же час Велика палата ВС зробила такий висновок

"46. Аналізуючи поняття добросовісності заволодіння майном як підстави для набуття права власності за набувальною давністю відповідно до статті 344 Цивільного кодексу України, слід виходити з того, що добросовісність як одна із загальних засад цивільного судочинства означає фактичну чесність суб`єктів у їх поведінці, прагнення сумлінно захистити свої цивільні права та забезпечити виконання цивільних обов`язків. При вирішенні спорів має значення факт добросовісності заявника саме на момент отримання ним майна (заволодіння майном), тобто на той початковий момент, який включається в повний давнісний строк володіння майном, визначений законом. Володілець майна в момент його заволодіння не знає (і не повинен знати) про неправомірність заволодіння майном. Крім того, позивач як володілець майна повинен бути впевнений у тому, що на це майно не претендують інші особи і він отримав це майно за таких обставин і з таких підстав, які є достатніми для отримання права власності на нього.



47. Звідси, йдеться про добросовісне, але неправомірне, в тому числі безтитульне, заволодіння майном особою, яка в подальшому претендуватиме на набуття цього майна у власність за набувальною давністю. Підставою добросовісного заволодіння майном не може бути, зокрема, будь-який договір, що опосередковує передання майна особі у володіння (володіння та користування), проте не у власність. Володіння майном за договором, що опосередковує передання майна особі у володіння (володіння та користування), проте не у власність, виключає можливість набуття майна у власність за набувальною давністю, адже у цьому разі володілець володіє майном не як власник."



Враховуючи позицію ВП ВС, то ч.3 ст.344 ЦК взагалі не може бути застосована, адже володілець майна, володіння якого почалося з певних договірних відносин з власником , ніколи не буде відповідати критеріям добросовісності , визначених ВП ВС (тобто не може вважатися особою яка не знає і не повинен знати про неправомірність заволодіння майном; та особою, що повинен бути впевнений у тому, що на це майно не претендують інші особи і він отримав це майно за таких обставин і з таких підстав, які є достатніми для отримання права власності на нього).



Тобто ч.3 ст. 344 ЦК є "мертвою" ? Ч.3 ст.344 ЦК передбачає:"Якщо особа заволоділа майном на підставі договору з його власником, який після закінчення строку договору не пред'явив вимоги про його повернення, вона набуває право власності за набувальною давністю на нерухоме майно через п'ятнадцять, а на рухоме майно - через п'ять років з часу спливу позовної давності."В той же час Велика палата ВС зробила такий висновок [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] "46. Аналізуючи поняття добросовісності заволодіння майном як підстави для набуття права власності за набувальною давністю відповідно до статті 344 Цивільного кодексу України, слід виходити з того, що добросовісність як одна із загальних засад цивільного судочинства означає фактичну чесність суб`єктів у їх поведінці, прагнення сумлінно захистити свої цивільні права та забезпечити виконання цивільних обов`язків. При вирішенні спорів має значення факт добросовісності заявника саме на момент отримання ним майна (заволодіння майном), тобто на той початковий момент, який включається в повний давнісний строк володіння майном, визначений законом. Володілець майна в момент його заволодіння не знає (і не повинен знати) про неправомірність заволодіння майном. Крім того, позивач як володілець майна повинен бути впевнений у тому, що на це майно не претендують інші особи і він отримав це майно за таких обставин і з таких підстав, які є достатніми для отримання права власності на нього.47. Звідси, йдеться про добросовісне, але неправомірне, в тому числі безтитульне, заволодіння майном особою, яка в подальшому претендуватиме на набуття цього майна у власність за набувальною давністю. Підставою добросовісного заволодіння майном не може бути, зокрема, будь-який договір, що опосередковує передання майна особі у володіння (володіння та користування), проте не у власність. Володіння майном за договором, що опосередковує передання майна особі у володіння (володіння та користування), проте не у власність, виключає можливість набуття майна у власність за набувальною давністю, адже у цьому разі володілець володіє майном не як власник."Враховуючи позицію ВП ВС, то ч.3 ст.344 ЦК взагалі не може бути застосована, адже володілець майна, володіння якого почалося з певних договірних відносин з власником , ніколи не буде відповідати критеріям добросовісності , визначених ВП ВС (тобто не може вважатися особою яка не знає і не повинен знати про неправомірність заволодіння майном; та особою, що повинен бути впевнений у тому, що на це майно не претендують інші особи і він отримав це майно за таких обставин і з таких підстав, які є достатніми для отримання права власності на нього).Тобто ч.3 ст. 344 ЦК є "мертвою" ?

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