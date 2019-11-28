Замовник не приймає роботи

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|28/11/19 12:29
Хитана > Rossi
28/11/19 12:23
Блин, я это понимаю, но хочется найти лазейку, что б не платить штрафы)) Просто мне не доходит, что если качество работ принимает технадзор и он принял и подписал, то чего Заказчик оттягивает их принятие? из-за чего следует просрочка работ и претензия. Да и если придираться к Договору, то этого конкретно не прописано, это просто закреплено строительной практикой, как я понимаю.((
|28/11/19 12:23
Rossi > Хитана
28/11/19 12:15
Ну так определенный документ может быть необходим заказчику для эксплуатации результатов работ (те же сертификаты качества на использованные в работах материалы).
...у меня вот недавно пожарный инспектор при проверке требовал сертификат на ковролин на полу в офисе...
|28/11/19 12:15
Хитана > Rossi
28/11/19 12:00
Есть пункт 16.4.4. Відмовитися від прийняття закінчених Робіт (Об’єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цьому Договорі, і не можуть бути усунені Генпідрядником, Замовником або третьою особою.
Але ж технагляд підписав зі своєї сторони. Я просто вважаю, що відсутність документу не є Недоліком у роботі. Якщо виходити з цього пункту, без цього документу роботу можна використовувати відповідно до мети.
А ще, обовязок Замовника прийнятти роботи не кореспондується (не переплітається) з обовязком Підрядника надати ці документи. Це вже я чіпляюсь до слів і пунктів Договору щоб захистити нас, як Підрядника.
Наприклад, обовязок Підрядника здати закінченні Роботи кореспондується з обовязком Замовника прийняти їх, оскільки не здані роботи не можуть бути прийняті Замовником.
|28/11/19 12:00
Rossi > Хитана
28/11/19 11:51
Если документы подтверждают качество работ, то их отсутствие означает, что работы выполнены некачественно.
Где в договоре прописано, что выполнение некачественных работ является основанием для их непринятия?
|28/11/19 11:51
Хитана > Rossi
28/11/19 11:44
9.2. Договору По мірі виконання Робіт Генпідрядник передає Замовнику Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.
10.2. Договору Після виконання Генпідрядником робіт Замовник повинен протягом п’яти робочих днів прийняти Роботи та підписати Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3. Надані Акти приймання виконаних будівельних робіт за формами КБ-2в та КБ-3 обов’язково мають бути попередньо перевірені та підписані особами, уповноваженими на здійснення технічного та авторського нагляду.
Може характер робіт і вимагає цього, але ж Договором це не прописано, що у разі не надання видаткової накладної, паспорту, сертифікату якості чи ще якогось документу, то це підстава в неприйнятті Робіт.
|28/11/19 11:44
Rossi > Хитана
28/11/19 11:26
Ну это уже зависит от того, что за документы. Может быть характер работ действительно предполагает наличие таких документов при передаче результатов работ.
|28/11/19 11:26
Хитана > Хитана
28/11/19 11:23
Заказчик бьет на то, что якобы не хватает каких-то документов, поэтому они и не принимают работы. хотя Акты со стороны технадзора подписаны. В свою очередь мы бьем на том, что Договором не прописано, что в случаи нехватки документа, то Заказчик может не принять работы. Это ж не есть "недоліком робіт". Мы правильно делаем?
|28/11/19 11:23
Хитана > Rossi
28/11/19 11:16
Да, это я читала. Если предоставлять в суд Акты подписанные Подрядчиком и тех надзором, то это ж будет весомое доказательство? Просто никогда с таким не сталкивалась.
|28/11/19 11:16
Rossi > Хитана
28/11/19 10:56
Стаття 882. Передання та прийняття робіт
4. Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.
Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.
|28/11/19 10:56
Хитана
Доброго дня. Така ситуація: Наша фірма виступає Підрядником в будівельних роботах. Актами КБ-2, КБ-3 передали роботи до Замовника. Особа, уповноважена на здійснення технічного нагляду підписала ці Акти, однак Замовник їх не підписує. може хтось знає, чи є норма, якщо тех.нагляд прийняв роботи та підписав Акти, то це є підставою для прийняття робіт і Замовником? буду вдячна за допомогу.