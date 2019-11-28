Замовник не приймає роботи

28/11/19 12:15 Хитана > Rossi 28/11/19 12:00

Есть пункт 16.4.4. Відмовитися від прийняття закінчених Робіт (Об’єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цьому Договорі, і не можуть бути усунені Генпідрядником, Замовником або третьою особою.



Але ж технагляд підписав зі своєї сторони. Я просто вважаю, що відсутність документу не є Недоліком у роботі. Якщо виходити з цього пункту, без цього документу роботу можна використовувати відповідно до мети.

А ще, обовязок Замовника прийнятти роботи не кореспондується (не переплітається) з обовязком Підрядника надати ці документи. Це вже я чіпляюсь до слів і пунктів Договору щоб захистити нас, як Підрядника.



Наприклад, обовязок Підрядника здати закінченні Роботи кореспондується з обовязком Замовника прийняти їх, оскільки не здані роботи не можуть бути прийняті Замовником.

