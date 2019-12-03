Как рассчитать инфляционные и 3% при перерыве срока исковой давности?

3/12/19 14:48 Rossi > Ksenija 3/12/19 14:38

По инфляции вопросов нет: это атрибут основного долга и частями не взыскивается. Проценты годовых - это уже другой долг, по которому своя исковая давность. Должник может быть согласен с основным долгом, но не согласен с "походными" (проценты годовых, пеня, штраф...). И если он признает только основной, но не другие, то нет оснований для прерывания исковой давности по другим долгам.

