Как рассчитать инфляционные и 3% при перерыве срока исковой давности?

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|3/12/19 15:03
yrkonsultsep > Rossi
3/12/19 14:48
спасибо за ответы, узнаем позицию судей на этот вопрос в заседании
|3/12/19 14:48
Rossi > Ksenija
3/12/19 14:38
По инфляции вопросов нет: это атрибут основного долга и частями не взыскивается. Проценты годовых - это уже другой долг, по которому своя исковая давность. Должник может быть согласен с основным долгом, но не согласен с "походными" (проценты годовых, пеня, штраф...). И если он признает только основной, но не другие, то нет оснований для прерывания исковой давности по другим долгам.
|3/12/19 14:39
Ksenija > Rossi
3/12/19 13:54
Вы же спросили признал ли он долг по процентам
здесь
Т.е. он не признавал своей долг об уплате определенной суммы процентов годовых?
|3/12/19 14:38
Ksenija > Rossi
3/12/19 13:54
да, а мой вопрос был про иск давность для походных требований (3% и инфляция).
|3/12/19 13:54
Rossi > Ksenija
3/12/19 13:45
Исковая давность прерывается по тому долгу, который был признан.
|3/12/19 13:45
Ksenija > Rossi
3/12/19 13:43
Вы хотите сказать, что для взыскания процентов и годовых более чем за 3 года необходимо признание должником именно процентов и годовых, признания долга не хватит?
|3/12/19 13:43
Rossi > yrkonsultsep
3/12/19 13:37
Т.е. он не признавал своей долг об уплате определенной суммы процентов годовых?
|3/12/19 13:37
yrkonsultsep > Rossi
3/12/19 13:05
в ответе на претензию должник просил не применять штрафные и др. санкции
|3/12/19 13:05
Rossi > yrkonsultsep
3/12/19 11:38
В переписке о признании долга упоминались проценты годовых?
|3/12/19 13:04
Rossi > rozum11
3/12/19 12:24
Суды в подавляющем своем большинстве не считают проценты по ст.625 неустойкой.
|3/12/19 12:24
rozum11 > yrkonsultsep
3/12/19 11:38
2. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог:
1) про стягнення неустойки (штрафу, пені);
|3/12/19 11:46
Ksenija > yrkonsultsep
3/12/19 11:38
за весь период просрочки 3,5 года
|3/12/19 11:38
yrkonsultsep
Добрый день! прошу совета от какой даты рассчитывать инфляционные и 3% годовых, если долг возник 3,5 года назад.В пределах 3-х летнего срока был перерыв (ответ на претензию с признанием суммы долга и предложением оплатить долг частями). По ст 625 ЦК рассчитывать от даты возникновения долга или с даты перерыва исковой давности (2018 г.)?