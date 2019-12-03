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Как рассчитать инфляционные и 3% при перерыве срока исковой давности?
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3/12/19 15:03  yrkonsultsepОтправить письмо > Rossi    3/12/19 14:48Дерево
спасибо за ответы, узнаем позицию судей на этот вопрос в заседании

3/12/19 14:48  Rossi > Ksenija    3/12/19 14:38Дерево
По инфляции вопросов нет: это атрибут основного долга и частями не взыскивается. Проценты годовых - это уже другой долг, по которому своя исковая давность. Должник может быть согласен с основным долгом, но не согласен с "походными" (проценты годовых, пеня, штраф...). И если он признает только основной, но не другие, то нет оснований для прерывания исковой давности по другим долгам.

3/12/19 14:39  KsenijaОтправить письмо > Rossi    3/12/19 13:54Дерево
Вы же спросили признал ли он долг по процентам
здесь
Т.е. он не признавал своей долг об уплате определенной суммы процентов годовых?

3/12/19 14:38  KsenijaОтправить письмо > Rossi    3/12/19 13:54Дерево
да, а мой вопрос был про иск давность для походных требований (3% и инфляция).

3/12/19 13:54  Rossi > Ksenija    3/12/19 13:45Дерево
Исковая давность прерывается по тому долгу, который был признан.

3/12/19 13:45  KsenijaОтправить письмо > Rossi    3/12/19 13:43Дерево
Вы хотите сказать, что для взыскания процентов и годовых более чем за 3 года необходимо признание должником именно процентов и годовых, признания долга не хватит?

3/12/19 13:43  Rossi > yrkonsultsep    3/12/19 13:37Дерево
Т.е. он не признавал своей долг об уплате определенной суммы процентов годовых?

3/12/19 13:37  yrkonsultsepОтправить письмо > Rossi    3/12/19 13:05Дерево
в ответе на претензию должник просил не применять штрафные и др. санкции

3/12/19 13:05  Rossi > yrkonsultsep    3/12/19 11:38Дерево
В переписке о признании долга упоминались проценты годовых?

3/12/19 13:04  Rossi > rozum11    3/12/19 12:24Дерево
Суды в подавляющем своем большинстве не считают проценты по ст.625 неустойкой.

3/12/19 12:24  rozum11Отправить письмо > yrkonsultsep    3/12/19 11:38Дерево
2. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог:
1) про стягнення неустойки (штрафу, пені);

3/12/19 11:46  KsenijaОтправить письмо > yrkonsultsep    3/12/19 11:38Дерево
за весь период просрочки 3,5 года

3/12/19 11:38  yrkonsultsepОтправить письмо   Дерево
Добрый день! прошу совета от какой даты рассчитывать инфляционные и 3% годовых, если долг возник 3,5 года назад.В пределах 3-х летнего срока был перерыв (ответ на претензию с признанием суммы долга и предложением оплатить долг частями). По ст 625 ЦК рассчитывать от даты возникновения долга или с даты перерыва исковой давности (2018 г.)?

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