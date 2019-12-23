Как оформить официантов на 4 дня?

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|23/12/19 17:16
ОК АКА Олюня > eko3466
23/12/19 16:25
по т.н. ЦПХ Вы не сможете прописать время работы, это будет признаком тр отношений
|23/12/19 16:40
lyk > eko3466
23/12/19 16:30
враховуючи, що передбачається залишити для Держпраці в основному контроль за оформленням трудових відносин, на підставі звіту ЄСВ то не виключено, що попадете в моніторинг, хоч і бухгалтер проти)
|23/12/19 16:30
eko3466 > ОК АКА Олюня
23/12/19 16:12
Спасибо.Это будет организация празднования Нового года в Отельном комплексе, хотим избежать штрафов.
|23/12/19 16:25
eko3466 > lyk
23/12/19 16:16
Спасибо. Будем думать. Оформлять будем на ФОП. Бухгалтер против, говорит, никто не оформляет на 4 дня, а я читаю, что по договору цпх можем штраф получить.
|23/12/19 16:16
lyk > eko3466
23/12/19 15:51
Ви ж не назвали форми діяльності ФОП, ПП, ТОВ... а що заважає створити 4 робочі місця під конкретний захід, оформити наказ, прописати вимоги до виконання роботи...по ЦПД теж потрібно розписати разову роботу (послугу), обсяг, ціну и т.д... у фінансових витратах різниці не має
|23/12/19 16:12
ОК АКА Олюня > eko3466
23/12/19 15:51
ну, если Вам не все равно, чем будут заниматься официанты, то есть смысл и рабочие инструкции, и инструкции по ТБ/ОТ подписать. на штатное можете забить, вы ж не бюджетники?
|23/12/19 15:51
eko3466 > lyk
23/12/19 15:46
Это ж надо штатки менять тогда и инструкции подписывать и т.д.?
|23/12/19 15:46
lyk > eko3466
23/12/19 15:23
по срочному трудовому договору, буде менше питань
|23/12/19 15:23
eko3466
Подскажите пожалуйста, как лучше оформить официантов, бармена и повара на 4 дня по договору ГПХ или по срочному трудовому договору?