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Трудовые правоотношения
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Как оформить официантов на 4 дня?
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23/12/19 17:16  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > eko3466    23/12/19 16:25Дерево
по т.н. ЦПХ Вы не сможете прописать время работы, это будет признаком тр отношений

23/12/19 16:40  lyk > eko3466    23/12/19 16:30Дерево
враховуючи, що передбачається залишити для Держпраці в основному контроль за оформленням трудових відносин, на підставі звіту ЄСВ то не виключено, що попадете в моніторинг, хоч і бухгалтер проти)

23/12/19 16:30  eko3466 > ОК АКА Олюня    23/12/19 16:12Дерево
Спасибо.Это будет организация празднования Нового года в Отельном комплексе, хотим избежать штрафов.

23/12/19 16:25  eko3466 > lyk    23/12/19 16:16Дерево
Спасибо. Будем думать. Оформлять будем на ФОП. Бухгалтер против, говорит, никто не оформляет на 4 дня, а я читаю, что по договору цпх можем штраф получить.

23/12/19 16:16  lyk > eko3466    23/12/19 15:51Дерево
Ви ж не назвали форми діяльності ФОП, ПП, ТОВ... а що заважає створити 4 робочі місця під конкретний захід, оформити наказ, прописати вимоги до виконання роботи...по ЦПД теж потрібно розписати разову роботу (послугу), обсяг, ціну и т.д... у фінансових витратах різниці не має

23/12/19 16:12  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > eko3466    23/12/19 15:51Дерево
ну, если Вам не все равно, чем будут заниматься официанты, то есть смысл и рабочие инструкции, и инструкции по ТБ/ОТ подписать. на штатное можете забить, вы ж не бюджетники?

23/12/19 15:51  eko3466 > lyk    23/12/19 15:46Дерево
Это ж надо штатки менять тогда и инструкции подписывать и т.д.?

23/12/19 15:46  lyk > eko3466    23/12/19 15:23Дерево
по срочному трудовому договору, буде менше питань

23/12/19 15:23  eko3466   Дерево
Подскажите пожалуйста, как лучше оформить официантов, бармена и повара на 4 дня по договору ГПХ или по срочному трудовому договору?

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