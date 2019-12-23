Как оформить официантов на 4 дня?

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23/12/19 16:40 lyk > eko3466 23/12/19 16:30

враховуючи, що передбачається залишити для Держпраці в основному контроль за оформленням трудових відносин, на підставі звіту ЄСВ то не виключено, що попадете в моніторинг, хоч і бухгалтер проти)



23/12/19 16:30 eko3466 > ОК АКА Олюня 23/12/19 16:12

Спасибо.Это будет организация празднования Нового года в Отельном комплексе, хотим избежать штрафов.



23/12/19 16:25 eko3466 > lyk 23/12/19 16:16

Спасибо. Будем думать. Оформлять будем на ФОП. Бухгалтер против, говорит, никто не оформляет на 4 дня, а я читаю, что по договору цпх можем штраф получить.



23/12/19 16:16 lyk > eko3466 23/12/19 15:51

Ви ж не назвали форми діяльності ФОП, ПП, ТОВ... а що заважає створити 4 робочі місця під конкретний захід, оформити наказ, прописати вимоги до виконання роботи...по ЦПД теж потрібно розписати разову роботу (послугу), обсяг, ціну и т.д... у фінансових витратах різниці не має



23/12/19 16:12 ОК АКА Олюня > eko3466 23/12/19 15:51

ну, если Вам не все равно, чем будут заниматься официанты, то есть смысл и рабочие инструкции, и инструкции по ТБ/ОТ подписать. на штатное можете забить, вы ж не бюджетники?



23/12/19 15:51 eko3466 > lyk 23/12/19 15:46

Это ж надо штатки менять тогда и инструкции подписывать и т.д.?

