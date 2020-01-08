Гарантійний лист, як підстава нарахування штрафу

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8/01/20 17:46 Rossi > Kondor_A 8/01/20 16:58

Вы мой первый пост внимательно прочли? Поставить свою печать на полученном письме - это не значит принять оферту. О принятии оферты должен узнать оферент.



8/01/20 17:08 AM > Rossi 8/01/20 15:17

Если это рассматривать, как договор, то нужен акцепт.

А если это - односторонний правочин, то акцепт не нужен, т.к. оферта и акцепт, это элементы заключения договора.

Вроде как подходит под односторонний правочин, только вот односторонний правочин можно отозвать.

Так что лучше, наверное, закрепить акцептом



8/01/20 16:58 Kondor_A > Rossi 8/01/20 15:45

а в чем тогда состоит невозможность доказать принятие оферты, если есть письмо (письменный документ) на котором стоит подпись покупателя и согласование (подпись) Поставщика?





8/01/20 15:45 Rossi > Kondor_A 8/01/20 15:36

Я вам о дополнении к договору и говорил. Оно тоже происходит посредством оферты-акцепта.



8/01/20 15:36 Kondor_A > Rossi 8/01/20 15:17

"Сомневаюсь, что вам удастся убедить суд в том, что оферта была принята поведением (не обращение в суд до предложенной даты)." - это если брать исключельно подход со стороны оферты. Тут в большей части согласен с вами, но думаю можно попробовать все-таки суду обосновать отсутствие иска - как согласие на условия письма.



Если рассматривать это в качестве договорных правоотношений и толковать это гарантийное письмо как дополнение к договору (направленое на изменение сроков оплат и дополнение обеспечения выполнения обязательств со стороны Покупателя). Какие есть мысли в подобном контексте?



8/01/20 15:17 Rossi > Kondor_A 8/01/20 15:13

Принятие оферты происходит не "у себя в голове", а путем изъявления воли во вне, как правило - сообщением об этом оференту. Сомневаюсь, что вам удастся убедить суд в том, что оферта была принята поведением (не обращение в суд до предложенной даты).



8/01/20 15:17 Kondor_A > kun 8/01/20 14:47

Была такая мысль.

Указать, после подписи Покупателя: "Зміна умов договору у частині строків проведення оплат та нарахування штрафних санкцій погоджена Постачальником" подпись и печать Поставщика.

Но неизвестной остается, в таком случае, реакция судьи на подобную "бумажку".



8/01/20 15:13 Kondor_A > AM 8/01/20 14:36

С одной стороны, это не может считаться двусторонним актом, дополняющим или меняющим условия заключенного договора, но... с дургой стороны получается, есть предложение Покупателя об отсрочке даты оплаты и установлении санкции за это, и это предложение принято Поставщиком.

Пока я в полете мысли и мне интересно узнать мысли коллег по этому поводу. Возможно, у кого-то есть практика в этом вопросе?



8/01/20 14:47 kun > Kondor_A 8/01/20 13:39

Вопрос, конечно, интересный...

Можно попробовать Поставщику поставить на Гарантийном письме свою подпись и заявить, что это такое дополнительное соглашение к договору.

Волеизъявление Покупателя ведь вполне понятно.

