Гарантійний лист, як підстава нарахування штрафу

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|8/01/20 17:46
Rossi > Kondor_A
8/01/20 16:58
Вы мой первый пост внимательно прочли? Поставить свою печать на полученном письме - это не значит принять оферту. О принятии оферты должен узнать оферент.
|8/01/20 17:08
AM > Rossi
8/01/20 15:17
Если это рассматривать, как договор, то нужен акцепт.
А если это - односторонний правочин, то акцепт не нужен, т.к. оферта и акцепт, это элементы заключения договора.
Вроде как подходит под односторонний правочин, только вот односторонний правочин можно отозвать.
Так что лучше, наверное, закрепить акцептом
|8/01/20 16:58
Kondor_A > Rossi
8/01/20 15:45
а в чем тогда состоит невозможность доказать принятие оферты, если есть письмо (письменный документ) на котором стоит подпись покупателя и согласование (подпись) Поставщика?
|8/01/20 15:45
Rossi > Kondor_A
8/01/20 15:36
Я вам о дополнении к договору и говорил. Оно тоже происходит посредством оферты-акцепта.
|8/01/20 15:36
Kondor_A > Rossi
8/01/20 15:17
"Сомневаюсь, что вам удастся убедить суд в том, что оферта была принята поведением (не обращение в суд до предложенной даты)." - это если брать исключельно подход со стороны оферты. Тут в большей части согласен с вами, но думаю можно попробовать все-таки суду обосновать отсутствие иска - как согласие на условия письма.
Если рассматривать это в качестве договорных правоотношений и толковать это гарантийное письмо как дополнение к договору (направленое на изменение сроков оплат и дополнение обеспечения выполнения обязательств со стороны Покупателя). Какие есть мысли в подобном контексте?
|8/01/20 15:17
Rossi > Kondor_A
8/01/20 15:13
Принятие оферты происходит не "у себя в голове", а путем изъявления воли во вне, как правило - сообщением об этом оференту. Сомневаюсь, что вам удастся убедить суд в том, что оферта была принята поведением (не обращение в суд до предложенной даты).
|8/01/20 15:17
Kondor_A > kun
8/01/20 14:47
Была такая мысль.
Указать, после подписи Покупателя: "Зміна умов договору у частині строків проведення оплат та нарахування штрафних санкцій погоджена Постачальником" подпись и печать Поставщика.
Но неизвестной остается, в таком случае, реакция судьи на подобную "бумажку".
|8/01/20 15:13
Kondor_A > AM
8/01/20 14:36
С одной стороны, это не может считаться двусторонним актом, дополняющим или меняющим условия заключенного договора, но... с дургой стороны получается, есть предложение Покупателя об отсрочке даты оплаты и установлении санкции за это, и это предложение принято Поставщиком.
Пока я в полете мысли и мне интересно узнать мысли коллег по этому поводу. Возможно, у кого-то есть практика в этом вопросе?
|8/01/20 14:47
kun > Kondor_A
8/01/20 13:39
Вопрос, конечно, интересный...
Можно попробовать Поставщику поставить на Гарантийном письме свою подпись и заявить, что это такое дополнительное соглашение к договору.
Волеизъявление Покупателя ведь вполне понятно.
|8/01/20 14:36
AM > Kondor_A
8/01/20 13:39
А как Вы квалифицируете данный гарантийный лист, с правовой точки зрения?
|8/01/20 13:39
Kondor_A
Гарантійним листом Покупець зобовязався сплатити прострочену дебіторську заборгованість до конкретної дати, а у випадку порушення строку зобовязався сплатити штраф у розмірі 1000 грн. за кожен день прострочення.
На зазначену дату грошові кошти Покупець не сплатив, у звязку із чим виникло питання можливості додаткового стягнення вказаного штрафу.
Питання: чи можна, на пісдтаві данного гарнатійного листа, через суд вимагати сплати штрафу? чи прийме суд такий гарантійний лист як доказ?