КАСУ: утримання із грошового забезпечення військовослужбовця - строки оскарження

14/01/20 13:57 lyk > Дум-ка 14/01/20 13:53

місячний строк тут "витягнутий"... по КЗпП на таке дається три місяці з часу коли дізнався... це ж питання не прийняття і не змін під час проходження служби і тим більш не звільнення

