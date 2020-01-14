КАСУ: утримання із грошового забезпечення військовослужбовця - строки оскарження

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|14/01/20 15:51
Дум-ка > lyk
14/01/20 14:20
Спасибо. Это наверное то что нужно. Получается по Указу "проходження" не охватывает вопросы денежного содержания военнослужащих. Наверное Вы правы - срок для обращения 3 месяца .
|14/01/20 15:45
Rossi > Дум-ка
14/01/20 15:40
приказы работодателя обжалуются в общий суд в порядке ГПК
|14/01/20 15:40
Дум-ка > Rossi
14/01/20 14:09
Ну мы ж привязаны к приказу. Одно из требований: визнання протиправним та скасування індивідуального акта/наказу
|14/01/20 14:20
lyk > Дум-ка
14/01/20 14:07
"її проходження" розписано у додатку до Указу Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008...
|14/01/20 14:09
Rossi > Дум-ка
14/01/20 14:06
Если не подпадает, что вы делаете в административном суде?
|14/01/20 14:07
Дум-ка > lyk
14/01/20 13:57
Ну да, пусть так. Этот срок нас тоже устраивает
|14/01/20 14:06
Дум-ка > Rossi
14/01/20 14:02
Так вот я и спрашивал в ТС, эта ситуация подпадает под фразу ст.122 ч.5 - "її проходження"?
|14/01/20 14:02
Rossi > Дум-ка
14/01/20 13:47
чем норма ч.5 ст.122 КАСУ - не специальное законодательство?
|14/01/20 13:57
lyk > Дум-ка
14/01/20 13:53
місячний строк тут "витягнутий"... по КЗпП на таке дається три місяці з часу коли дізнався... це ж питання не прийняття і не змін під час проходження служби і тим більш не звільнення
|14/01/20 13:53
Дум-ка > lyk
14/01/20 13:41
Ну понятно, что точно такое же я не найду. Формулировка приказа (увольнение отдельный приказ и не оспаривается) такая: "Притянути ФІО до фінансової відповідальності (?) за проявлену халатність роботи з документами... і стягнути з вихідної допомоги...грн." Він працював у фінчастині і нібито незаконно було нараховано зарплату іншому військовослужбовцю.
В месячный срок он не обжаловал этот приказ и судья кулуарно исходя из отзыва ответчика выясняла почему он его пропустил. Та дней 10 всего.
|14/01/20 13:47
Дум-ка > Rossi
14/01/20 13:19
|14/01/20 13:41
lyk > Дум-ка
14/01/20 12:34
звернення працівника до суду з позовом про стягнення заробітної плати, що йому належить, тобто усіх виплат, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до державних гарантій, встановлених законодавством, незалежно від того, чи було здійснене роботодавцем нарахування таких виплат, здійснюється без обмеження строку, у Вашому випадку наведено інше - При звільненні із грошового забезпечення військовослужбовця стягнуто певну суму...
|14/01/20 13:19
Rossi > Дум-ка
14/01/20 12:34
Если говорить о соотношении нормы КзоТ и КАСУ о сроке обращения в суд, то преимущество у КЗоТ (еще ВАСУ исследовал этот вопрос и делал правовой вывод). Но распространяется ли КЗоТ на военную службу?
|14/01/20 12:34
Дум-ка