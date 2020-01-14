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КАСУ: утримання із грошового забезпечення військовослужбовця - строки оскарження
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14/01/20 15:51  Дум-ка > lyk    14/01/20 14:20Дерево
Спасибо. Это наверное то что нужно. Получается по Указу "проходження" не охватывает вопросы денежного содержания военнослужащих. Наверное Вы правы - срок для обращения 3 месяца .

14/01/20 15:45  Rossi > Дум-ка    14/01/20 15:40Дерево
приказы работодателя обжалуются в общий суд в порядке ГПК

14/01/20 15:40  Дум-ка > Rossi    14/01/20 14:09Дерево
Ну мы ж привязаны к приказу. Одно из требований: визнання протиправним та скасування індивідуального акта/наказу

14/01/20 14:20  lyk > Дум-ка    14/01/20 14:07Дерево
"її проходження" розписано у додатку до Указу Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008...

14/01/20 14:09  Rossi > Дум-ка    14/01/20 14:06Дерево
Если не подпадает, что вы делаете в административном суде?

14/01/20 14:07  Дум-ка > lyk    14/01/20 13:57Дерево
Ну да, пусть так. Этот срок нас тоже устраивает

14/01/20 14:06  Дум-ка > Rossi    14/01/20 14:02Дерево
Так вот я и спрашивал в ТС, эта ситуация подпадает под фразу ст.122 ч.5 - "її проходження"?

14/01/20 14:02  Rossi > Дум-ка    14/01/20 13:47Дерево
чем норма ч.5 ст.122 КАСУ - не специальное законодательство?

14/01/20 13:57  lyk > Дум-ка    14/01/20 13:53Дерево
місячний строк тут "витягнутий"... по КЗпП на таке дається три місяці з часу коли дізнався... це ж питання не прийняття і не змін під час проходження служби і тим більш не звільнення

14/01/20 13:53  Дум-ка > lyk    14/01/20 13:41Дерево
Ну понятно, что точно такое же я не найду. Формулировка приказа (увольнение отдельный приказ и не оспаривается) такая: "Притянути ФІО до фінансової відповідальності (?) за проявлену халатність роботи з документами... і стягнути з вихідної допомоги...грн." Він працював у фінчастині і нібито незаконно було нараховано зарплату іншому військовослужбовцю.

В месячный срок он не обжаловал этот приказ и судья кулуарно исходя из отзыва ответчика выясняла почему он его пропустил. Та дней 10 всего.

14/01/20 13:47  Дум-ка > Rossi    14/01/20 13:19Дерево
Ну по некоторым же распространяется. ВС-"За загальним правилом пріоритетними є норми спеціального законодавства, а трудове законодавство підлягає застосуванню у випадках, якщо нормами спеціального законодавства не врегульовано спірні правовідносини або коли про це йдеться у спеціальному законі." [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

14/01/20 13:41  lyk > Дум-ка    14/01/20 12:34Дерево
звернення працівника до суду з позовом про стягнення заробітної плати, що йому належить, тобто усіх виплат, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до державних гарантій, встановлених законодавством, незалежно від того, чи було здійснене роботодавцем нарахування таких виплат, здійснюється без обмеження строку, у Вашому випадку наведено інше - При звільненні із грошового забезпечення військовослужбовця стягнуто певну суму...

14/01/20 13:19  Rossi > Дум-ка    14/01/20 12:34Дерево
Если говорить о соотношении нормы КзоТ и КАСУ о сроке обращения в суд, то преимущество у КЗоТ (еще ВАСУ исследовал этот вопрос и делал правовой вывод). Но распространяется ли КЗоТ на военную службу?

14/01/20 12:34  Дум-ка   Дерево
При звільненні із грошового забезпечення військовослужбовця стягнуто певну суму. Він звернувся до адмінсуду. ВЧ вказує, що він пропустив місячний строк звернення згідно ч.5 ст.122 КАСУ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Ніби це питання проходження служби.
Вважаю, що згідно ч2 ст.233 КЗпП тут взагалі немає ніяких строків [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ну або в усякому випадку 6-місячний строк ( ч.2 ст.122 КАСУ)
Дякуюю за думки.

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