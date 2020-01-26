Как спасти тысячу айтишников от пожара?

26/01/20 01:18 Обережний герой

Записался на курсы в 19-этажном здании. Курсы на одном из верхних этажей.

В здании есть незадымляемая лестница, но она перекрыта в районе 11 и 17 этажей.

Лестница не освещена, выходы на неё не обозначены, и никто не знает, где они находятся.

Указателей к путям эвакуации нет. Да собственно и указывать некуда, так как эти пути перекрыты.

На верхних этажах много курсов, и по вечерам собирается тысяча человек.

В случае пожара им деваться некуда, только прыгать в лучшем случае с одинадцатого этажа.

Хотя по случаю пожара в Одессе харьковский губернатор заявил, что он лично возглавит кампанию по проверке зданий, на практике ничего не делается.

Я звонил и губернатору, и харьковским пожарникам, и на горячую линию Кабинета Министров,

и они ничего не могут сделать.

В конце концов прислали мне ответ, что не могут приступить к проверке,

потому что моё сообщение не соответствует нормам закона "Про основи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007, потому что я не указал название юридического дица,

действия которого нарушают мои права. Соответсвенно, они не могут провести внеплановую проверку по заявлению физического лица. Так что, получается, нужно в таком случае проводить разведку, кому принадлежит здание. Или обращаться в СБУ с сообщением, что хозяева здания готовят террористический акт?

В-общем, представляется, что закон выписан неправильно. Если физическое лицо сообщает о подобной угрозе, нужно проводить внеплановую проверку во всех организациях, населяющих это здание.

И искать их данные самим проверяющим.

Можно представить, что какая-то добрая душа сообщила бы о беспорядках в Одессе до пожара,

но не могла бы предоставить атрибуты лицея, или что там горело.

Во Франции в прошлом году дотла сгорел инкубатор с 60 айтишными фирмами. Хорощо, что в нерабочее время, и никто не пострадал. Одна фирма, разрабатыващая роботов, полностью разорилась и закрылась,

потоому что у неё всё сгорело. Ну а у нас может сгореть тысяча айтишников. Кто же нас будет цифровизировать?

