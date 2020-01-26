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Как спасти тысячу айтишников от пожара?
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26/01/20 01:18  Обережний геройОтправить письмо   Дерево
Записался на курсы в 19-этажном здании. Курсы на одном из верхних этажей.
В здании есть незадымляемая лестница, но она перекрыта в районе 11 и 17 этажей.
Лестница не освещена, выходы на неё не обозначены, и никто не знает, где они находятся.
Указателей к путям эвакуации нет. Да собственно и указывать некуда, так как эти пути перекрыты.
На верхних этажах много курсов, и по вечерам собирается тысяча человек.
В случае пожара им деваться некуда, только прыгать в лучшем случае с одинадцатого этажа.
Хотя по случаю пожара в Одессе харьковский губернатор заявил, что он лично возглавит кампанию по проверке зданий, на практике ничего не делается.
Я звонил и губернатору, и харьковским пожарникам, и на горячую линию Кабинета Министров,
и они ничего не могут сделать.
В конце концов прислали мне ответ, что не могут приступить к проверке,
потому что моё сообщение не соответствует нормам закона "Про основи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007, потому что я не указал название юридического дица,
действия которого нарушают мои права. Соответсвенно, они не могут провести внеплановую проверку по заявлению физического лица. Так что, получается, нужно в таком случае проводить разведку, кому принадлежит здание. Или обращаться в СБУ с сообщением, что хозяева здания готовят террористический акт?
В-общем, представляется, что закон выписан неправильно. Если физическое лицо сообщает о подобной угрозе, нужно проводить внеплановую проверку во всех организациях, населяющих это здание.
И искать их данные самим проверяющим.
Можно представить, что какая-то добрая душа сообщила бы о беспорядках в Одессе до пожара,
но не могла бы предоставить атрибуты лицея, или что там горело.
Во Франции в прошлом году дотла сгорел инкубатор с 60 айтишными фирмами. Хорощо, что в нерабочее время, и никто не пострадал. Одна фирма, разрабатыващая роботов, полностью разорилась и закрылась,
потоому что у неё всё сгорело. Ну а у нас может сгореть тысяча айтишников. Кто же нас будет цифровизировать?

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