Стягнення заборгованості за податковою накладною

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27/01/20 19:33 kun > Evgeshka2020 27/01/20 15:23

Исходя из Ваших слов можно понять, что у Вас это не совсем договор поставки, а больше договор подряда...

Если двигаться по направлению "подряда", то я бы делал следующее.

Я так понимаю, что на территории "Покупателя" кроме водителя, который передавал товар, присутствовали Ваши работники, которые на объекте "Покупателя" вносили товар в почву.

В этом случае как от водителя, так и от работников, которые выполняли работы на объекте "Покупателя", нужно будет отобрать показания свидетелей (заявление свидетеля).

Кроме того я бы проработал вопрос этапа согласования предмета договора и стоимости работ (осталась переписка по электронной почте, какие-то документы и т.д.). Как-то слабо верится в то, что стороны только в устном порядке согласовывали объем работ и их стоимость...



27/01/20 15:23 Evgeshka2020 > kun 27/01/20 14:18

Неодноразово направляли товариству Покупцю Договір, Додаток до договору, рахунок на оплату, видаткову накладну, акт звірки.... вони ухиляються від підписання, відповіді не надають.

Наша компанія надає комплекс послуг (Продаж товару, доставку та внесення в грунт). Як заповнена наша ТТН, це взагалі біда...надати в суд, як доказ не є можливим, так як дані заповнені водієм взагалі не правильно.



27/01/20 14:18 kun > Evgeshka2020 27/01/20 12:01

1. Иск, основанный только на налоговой накладной (далее - НН) при отсутствии расходной накладной/ТТН скорее всего не удовлетворят (если Покупатель будет отрицать факт получения товара).

Если бы можно было взыскивать долг только на основании НН, то так можно было бы построить не слабый бизнес - зарегистрировать НН на любого финансово обеспеченного "покупателя" на сумму 2 000 000 грн. и взыскивать с него через суд 12 000 000 грн. оплаты за поставленный товар.

2. Вы пытались подписать с Покупателем расходную накладную на поставку товара? Он уклоняется подписания расходной накладной или Вы пока еще не задавали ему такой вопрос?

3. Каким образом осуществлялась доставка товара Покупателю - транспортом Поставщика, наемным транспортом или оператором почтовой связи (Новая Почта, Укрпочта)?



27/01/20 12:07 ARM > Evgeshka2020 27/01/20 12:01

товарная накладная - достаточный документ для взыскания задолженности с получателя товара (при условии, конечно, что Вы первичку оформить не поленились...)

