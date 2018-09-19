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Оскарження в порядку ст. 74 ЗУ "Про виконавче провадження" - неповажна причина за ст. 287 КАСУ темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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27/01/20 17:15 Ликвидатор



5. Обґрунтовуючи поважність причин пропуску строку звернення до суду, представник позивача зазначив, що 30 листопада 2016 року ним подано до Відділу ВДС скаргу, в якій він просив скасувати постанову від 25 листопада 2016 року державного виконавця Яжука С. С. про відкриття виконавчого провадження ВП № 52964028 про примусове виконання виконавчого листа від 24 червня 2016 року № 708/740/16-а. Відповідь на скаргу отримав 28 грудня 2016 року.



11. При цьому відповідно до частини четвертої цієї ж норми якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то для звернення до адміністративного суду встановлюється місячний строк, який обчислюється з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.



19. Зважаючи на встановлені судами обставини справи, Верховний Суд погоджується з висновками останніх про необхідність залишення позову без розгляду, а також зауважує на ненаведенні позивачем обставин, які би давали підстави для висновку про наявність об'єктивних, тобто таких, що не залежали від волі позивача, обставин, які би зумовили поважність пропуску встановленого процесуальним законом десятиденного строку звернення до суду.



20. Доводи касаційної скарги вказаних висновків не спростовують і зводяться до переоцінки встановлених судами першої й апеляційної інстанцій фактичних обставин справи.



21. Крім того, встановлений частиною четвертою статті 99 згаданого кодексу строк звернення до суду в разі застосування процедури досудового порядку вирішення спору не поширюється на спеціальний строк звернення до суду, визначений статтею 181 цього Кодексу, а тому посилання позивача на подання ним скарги до Відділу ДВС не впливає на обставини пропуску вказаного строку .



З таким підходом Верховного Суду виходить, що, якщо спочатку оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, а також рішення, дії та бездіяльність начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, до керівника органу державної виконавчої служби вищого рівня,

то пропустиш визначений статтею 287 КАСУ строк і причина пропуску не буде визнана поважною.



Сьогодні отримав ухвалу від 23.01.2020 року у справі № 540/83/20 (в реєстрі ще немає), якою суд повернув позовну заяву з цих підстав, пославшись на наведену вищепозицію КАС ВС.



Тобто потрібно було одразу подавати адміністративний позов до суду.

Які думки колег з цього приводу? У постанові від 19.09.2018 року [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] зазначено:11. При цьому відповідно до частини четвертої цієї ж норми якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то для звернення до адміністративного суду встановлюється місячний строк, який обчислюється з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.19. Зважаючи на встановлені судами обставини справи, Верховний Суд погоджується з висновками останніх про необхідність залишення позову без розгляду, а також зауважує на ненаведенні позивачем обставин, які би давали підстави для висновку про наявність об'єктивних, тобто таких, що не залежали від волі позивача, обставин, які би зумовили поважність пропуску встановленого процесуальним законом десятиденного строку звернення до суду.20. Доводи касаційної скарги вказаних висновків не спростовують і зводяться до переоцінки встановлених судами першої й апеляційної інстанцій фактичних обставин справи.21. Крім того,З таким підходом Верховного Суду виходить, що, якщо спочатку оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, а також рішення, дії та бездіяльність начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, до керівника органу державної виконавчої служби вищого рівня,то пропустиш визначений статтею 287 КАСУ строк і причина пропуску не буде визнана поважною.Сьогодні отримав ухвалу від 23.01.2020 року у справі № 540/83/20 (в реєстрі ще немає), якою суд повернув позовну заяву з цих підстав, пославшись на наведену вищепозицію КАС ВС.Тобто потрібно було одразу подавати адміністративний позов до суду.Які думки колег з цього приводу?

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