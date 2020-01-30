Возобновление срока КАСУ

30/01/20 17:18 Red Tag > Red Tag 30/01/20 17:00

Ну ладно, в этой же теме. На самом деле, после почти 4-х лет рассмотрения в суде ПЕРВОЙ инстанции, суд признал бездействие ликвидатора банка в связи с возвратом денег физлицу неправомерным, обязал включить в список лиц, имеющих право на ...т.д.



Вопрос. Временная администрация в банк вводится на срок 1 месяц (4. Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує один місяць. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 3-5 частини другої статті 39 цього Закону, тимчасова адміністрація може бути продовжена на строк до одного місяця. ст.34 ЗУ про систему гарантування)



Введена на три(!), лицензия банка отозвана через два. Что происходит с правовым статусом этой администрации после отзыва лицензии, но до начала процедуры ликвидации? Это обычное юрлицо и соответственно, никаких манипуляций со счетами, как-то: открытие счетов, закрытие счетов, перевод денег между счетами и прочие БАНКОВСКИЕ телодвижения после отзыва лицензии они уже не могут совершать? В том числе и выписки со счетов составлять? Вроде как нет...

