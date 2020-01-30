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Возобновление срока КАСУ
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30/01/20 17:18  Red Tag > Red Tag    30/01/20 17:00Дерево
Ну ладно, в этой же теме. На самом деле, после почти 4-х лет рассмотрения в суде ПЕРВОЙ инстанции, суд признал бездействие ликвидатора банка в связи с возвратом денег физлицу неправомерным, обязал включить в список лиц, имеющих право на ...т.д.

Вопрос. Временная администрация в банк вводится на срок 1 месяц (4. Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує один місяць. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 3-5 частини другої статті 39 цього Закону, тимчасова адміністрація може бути продовжена на строк до одного місяця. ст.34 ЗУ про систему гарантування)

Введена на три(!), лицензия банка отозвана через два. Что происходит с правовым статусом этой администрации после отзыва лицензии, но до начала процедуры ликвидации? Это обычное юрлицо и соответственно, никаких манипуляций со счетами, как-то: открытие счетов, закрытие счетов, перевод денег между счетами и прочие БАНКОВСКИЕ телодвижения после отзыва лицензии они уже не могут совершать? В том числе и выписки со счетов составлять? Вроде как нет...

30/01/20 17:00  Red Tag > Red Tag    30/01/20 16:33Дерево
практика такова, что ч.6 ст. 121 по х.й нашим судам :(

30/01/20 16:33  Red Tag > Rossi    30/01/20 16:05Дерево
вот если по куче заявлений в одном документе ещё можно согласиться, то возобновление срока - это одно решение, открытие производства - другой

30/01/20 16:05  Rossi > Red Tag    30/01/20 15:59Дерево
Так обычно в определении об открытии пишут: "возобновить срок, открыть производство..."

30/01/20 15:59  Red Tag > Rossi    30/01/20 15:30Дерево
"Так это не нарушение Кодекса - он не запрещает в одном документе отразить несколько заявлений/ходатайств." т.е. считать фразу в ап. жалобе заявлением? Ну, допустим, а что по поводу отдельной ухвалы по возобновлению срока? Если ее нет, то срок восстановлен? по моим получается, что раз есть открытие производства, значит срок не пропущен, но ухвалы нет

30/01/20 15:30  Rossi > Red Tag    30/01/20 15:07Дерево
В чем именно недоумение? Почему ходатайство о восстановлении срока подано не в виде отдельного документа, в включено в просительную часть жалобы? Так это не нарушение Кодекса - он не запрещает в одном документе отразить несколько заявлений/ходатайств.

Продление срока рассчитано на будущие процессуальные действия (например, стороне не хватает ранее выделенного судом срока, и она из-за этого просит дать еще времени, т.е. продлить срок).

30/01/20 15:07  Red Tag   Дерево
ответчик (в КАСУ апелляционная жалоба) пишет: 2. поновити строк ап. оскарження
добросовестно читая ч.4 ст. 121 оного "4. Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подана заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк." делаю вывод о том, что заява про поновлення строку и сама ап. скарга - два документа, Причем сначала принимается решение по сроку, а потом - по открытию производства тому доказательство: "6. Про поновлення або продовження процесуального строку, відмову у поновленні або продовженні процесуального строку суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особі, яка звернулася із відповідною заявою."
В недоумении. Я читаю какой-то другой КАСУ?
п.с. если кто знает, чем возобновление срока отличается от продления?

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