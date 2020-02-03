Як подавати аудіозапис як доказ?

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3/02/20 14:42 ЕЦП > Client2015 3/02/20 12:08

То що виходить, якщо у Васі є ЕЦП, то його диск з аудіозаписом приймуть, у Фєді немає ЕЦП, то його диск аудіозаписом не приймуть? Брєд якийсь.



3/02/20 12:08 Client2015 > kyivlegal 3/02/20 12:02

А чим аудіофайл відрізняється від файлу-документу в сенсі ЕЦП?

"Електронний цифровий підпис (ЕЦП) – це блок інформації, який додається до файлу"



3/02/20 12:07 grinenko_irf > kyivlegal 3/02/20 12:02

Велика Палата Верховного Суду 14 лютого 2019 року по справі №9901/43/19 (П/9901/43/19) ухвалила, що, відповідно до пп. 15.1 пп. 15 п. 1 розділу VII «Перехідні положення» КАС України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі. Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом. При цьому учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу.



Електронний цифровий підпис є головним реквізитом такої форми подання електронного доказу (копії). Господарський суд Києва у справі №910/7960/18 не прийняв поданий позивачем електронний доказ в якості належного та допустимого, оскільки він не був засвідчений електронним цифровим підписом.



3/02/20 12:03 grinenko_irf > kyivlegal 3/02/20 11:57

З цим відповідачем багато позовних вимог, не всі прописали в одній справі.

Будемо подавати кожну окремо, якщо заборгованість, то пеню окремо, основну окремо і т.д.

І як раз телефонний запис + - можна в іншу справу, відповідач там багато говорив, можна сказати про все.



3/02/20 11:59 grinenko_irf > Евгений Осычнюк 3/02/20 11:53

Тоді треба зробити ЕЦП товариства від якого будемо подавати, на диск копії і всі можливі скріншоти і в канцелярію.



Як думаєте, суд буде приймати до уваги такий доказ?



3/02/20 11:57 kyivlegal > grinenko_irf 3/02/20 11:42

Подавати як доказ (попередньо копію відповідачу), а суд вже дасть йому оцінку на відповідній стадії.

Тільки як ви обґрунтуєте пропущений строк подання доказів ?



3/02/20 11:53 Евгений Осычнюк > grinenko_irf 3/02/20 11:42

Подати треба копію (краще записати на диск, бо флешка - це надто дорого), і підписати файл ЕЦП. Оригіналом буде файл на носії запису, тобто на телефоні.

