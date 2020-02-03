Як подавати аудіозапис як доказ?

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|3/02/20 14:42
ЕЦП > Client2015
3/02/20 12:08
То що виходить, якщо у Васі є ЕЦП, то його диск з аудіозаписом приймуть, у Фєді немає ЕЦП, то його диск аудіозаписом не приймуть? Брєд якийсь.
|3/02/20 12:08
Client2015 > kyivlegal
3/02/20 12:02
А чим аудіофайл відрізняється від файлу-документу в сенсі ЕЦП?
"Електронний цифровий підпис (ЕЦП) – це блок інформації, який додається до файлу"
|3/02/20 12:07
grinenko_irf > kyivlegal
3/02/20 12:02
Велика Палата Верховного Суду 14 лютого 2019 року по справі №9901/43/19 (П/9901/43/19) ухвалила, що, відповідно до пп. 15.1 пп. 15 п. 1 розділу VII «Перехідні положення» КАС України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі. Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом. При цьому учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу.
Електронний цифровий підпис є головним реквізитом такої форми подання електронного доказу (копії). Господарський суд Києва у справі №910/7960/18 не прийняв поданий позивачем електронний доказ в якості належного та допустимого, оскільки він не був засвідчений електронним цифровим підписом.
|3/02/20 12:04
grinenko_irf > kyivlegal
3/02/20 12:02
Думаю накладається цифровий підпис на любий файл, але не впевнений.
|3/02/20 12:03
grinenko_irf > kyivlegal
3/02/20 11:57
З цим відповідачем багато позовних вимог, не всі прописали в одній справі.
Будемо подавати кожну окремо, якщо заборгованість, то пеню окремо, основну окремо і т.д.
І як раз телефонний запис + - можна в іншу справу, відповідач там багато говорив, можна сказати про все.
|3/02/20 12:02
kyivlegal > Евгений Осычнюк
3/02/20 11:53
"..підписати файл ЕЦП.." - хіба можна підписати аудіофайл за допомогою КЕП/ЕЦП О_о
|3/02/20 11:59
grinenko_irf > Евгений Осычнюк
3/02/20 11:53
Тоді треба зробити ЕЦП товариства від якого будемо подавати, на диск копії і всі можливі скріншоти і в канцелярію.
Як думаєте, суд буде приймати до уваги такий доказ?
|3/02/20 11:57
kyivlegal > grinenko_irf
3/02/20 11:42
Подавати як доказ (попередньо копію відповідачу), а суд вже дасть йому оцінку на відповідній стадії.
Тільки як ви обґрунтуєте пропущений строк подання доказів ?
|3/02/20 11:53
Евгений Осычнюк > grinenko_irf
3/02/20 11:42
Подати треба копію (краще записати на диск, бо флешка - це надто дорого), і підписати файл ЕЦП. Оригіналом буде файл на носії запису, тобто на телефоні.
|3/02/20 11:42
grinenko_irf
Доброго дня.
Є справа, яка знаходиться у Господарському суді.
Також, є аудіо запис телефонного дзвінка з відповідачем.
Відповідачу не було повідомлено про запис телефоної розмови на диктофон, який на телефоні.
Думаю, що треба буде: на флешку записати аудіо запис, скріншот дати створення запису, телефон на який був зроблений запис та оригінал самого запису щоб був присутній на розгляді справи.
Які будуть подальші дії суда?
Суд не буде залучати такий доказ, тому що порушений порядок отримання доказів?
Чи запис додати до справи як доказ по ГПК?
Як подавати аудіозапис як доказ?