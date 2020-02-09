Оподаткування адвоката, який не здійснює жодної діяльності

|9/02/20 21:22
vladyslava > vladyslava
9/02/20 20:41
також у ст 5 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» вказано, що обов'язки платників єдиного внеску виникають:
у осіб, зазначених в абзацах четвертому, шостому та сьомому пункту 1, пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців), 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, - з початку провадження відповідної діяльності;
Тобто, якщо адвокатська діяльність фактично не розпочата, то і обов‘язок по сплаті внеску відсутній?
|9/02/20 20:41
vladyslava
Добрий вечір! Чи необхідно сплачувати єсв, якщо адвокат не здійснює професійну діяльність (взагалі ніде не працює)? Я так розумію, що після отримання свідоцтва протягом 10 днів стати на облік необхідно обов‘язково незалежно чи здійснюється адвокатська діяльність. Однак, як бути якщо адвокат не працює ні в юр. особі, ні як самозайнята особа? Логічним є висновок, що « Системний аналіз викладених правових норм надіє підстави стверджувати, що правовою підставою для виникнення в особи, які провадить незалежну професійну діяльність, обов`язку зі сплати ЄСВ є одночасна сукупність наступних умов: 1) провадження такою особою, зокрема, незалежної професійної адвокатської діяльності; 2) отримання доходу від такої діяльності.
При цьому, слід враховувати, що свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю лише посвідчує право адвоката на здійснення професійної діяльності, однак не є підставою та доказом здійснення адвокатської діяльності» (справа № 640/3968/19).
Однак, на практиці чула, що податки сплачуються незалежно чи є дохід, але ж платниками єдиного внеску є особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;.
Згідно з пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 ПКУ незалежна професійна діяльність - це діяльність адвокатів, за умови, що такий адвокат не є працівником в межах такої незалежної професійної діяльності.
То чому має платити єдиний внесок адвокат, який не здійснює діяльність, в нього ж взагалі ніякого доходу немає, навіть на сплату внеску?