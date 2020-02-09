Оподаткування адвоката, який не здійснює жодної діяльності

9/02/20 20:41 vladyslava

Добрий вечір! Чи необхідно сплачувати єсв, якщо адвокат не здійснює професійну діяльність (взагалі ніде не працює)? Я так розумію, що після отримання свідоцтва протягом 10 днів стати на облік необхідно обов‘язково незалежно чи здійснюється адвокатська діяльність. Однак, як бути якщо адвокат не працює ні в юр. особі, ні як самозайнята особа? Логічним є висновок, що « Системний аналіз викладених правових норм надіє підстави стверджувати, що правовою підставою для виникнення в особи, які провадить незалежну професійну діяльність, обов`язку зі сплати ЄСВ є одночасна сукупність наступних умов: 1) провадження такою особою, зокрема, незалежної професійної адвокатської діяльності; 2) отримання доходу від такої діяльності.

При цьому, слід враховувати, що свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю лише посвідчує право адвоката на здійснення професійної діяльності, однак не є підставою та доказом здійснення адвокатської діяльності» (справа № 640/3968/19).

Однак, на практиці чула, що податки сплачуються незалежно чи є дохід, але ж платниками єдиного внеску є особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;.

Згідно з пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 ПКУ незалежна професійна діяльність - це діяльність адвокатів, за умови, що такий адвокат не є працівником в межах такої незалежної професійної діяльності.

То чому має платити єдиний внесок адвокат, який не здійснює діяльність, в нього ж взагалі ніякого доходу немає, навіть на сплату внеску?

