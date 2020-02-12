Не заплатили деньги за мою работу

12/02/20 10:19 Lenna85

Здравствуйте.

Я работала риэлтором (специалист по продаже недвижимости) и ко мне обратился человек, который сказал, что ему нужно купить двухэтажный дом в городе Днепропетровске.

Я сразу сказала, что мои услуги платные в размере три процента от покупки дома. Он согласился и сказал, что оплатит мои услуги, если я найду для него подходящий вариант дома, который он купит.

Я сделала большую работу. Я искала долго для него варианты домов где-то три недели или около месяца он приезжал из другого города и мы смотрели разные дома в разных районах города. Я обзванивала много разных домов, ездила на показы, тратила свои силы и время. Я не получаю зарплату от агентства, работала сама на себя, поэтому я потратила свои деньги на мобильные переговоры, интернет и на проезд.

В результате я нашла для него хороший двухэтажный дом, который он согласился купить. Дом стоит 220 тысяч долларов. Мои услуги составляют три процента равно 6600 долларов он мне должен.

Он купил тот дом, но меня обманул. Он мне ничего не заплатил за мои услуги. Я ему позвонила и он признал то, что он купил дом, но, когда я спросила его, когда он заплатит мне за мою работу, он отключил телефон и больше не получалось к нему дозвониться.

Мне очень нужны деньги и для меня 6600 долларов хорошая сумма денег, которую я честно заработала и по закону и по справедливости я имею право получить оплату за свою работу. Я решила приехать к нему домой и дать ему в руки письмо, которое я написала. В письме я подробно рассказываю, что сделала для него работу и имею право получить деньги за свою работу, потому что мы так договаривались.

Теперь вопросы:

1. У меня не было письменного договора с клиентом, а только устный договор. Например, я знаю, что многие риэлторы, а также представители других профессий (стоматологи, таксисты, сантехники) работают по устному договору, вначале они договариваются про оплату, потом делают свою работу и получают оплату. Имеет ли устный договор юридическую силу в моем случае?

2. В статье 206 и 208 гражданского кодекса Украины написано, какие договора можно заключать в устной и в письменной форме. Имела ли я право заключать с клиентом устный договор, если такая большая сумма моего вознаграждения 6600 долларов?

3. Можно ли использовать современные технологии для того, чтобы доказать то, что клиент должен мне деньги? Например, в полиции есть детектор лжи, на котором можно ли допросить клиента, чтобы подтвердить то, что он действительно обещал мне деньги за мою работу?

4. Скажите, пожалуйста, если я к нему приеду домой и поговорю с ним еще раз возле его двора и запишу наш разговор на диктофон в мобильном телефоне и в таком разговоре постараюсь, чтобы он подтвердил то, что мы действительно с ним договаривались про услуги риелтора, тогда можно такую аудиозапись использовать на суде для защиты моих прав?

