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Как остановить буллинг в классе?
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21/02/20 12:24  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Vikkivikki87    21/02/20 10:57Дерево
МОН. Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний посібник [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

21/02/20 12:22  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Vikkivikki87    21/02/20 10:57Дерево
МОН: протидія булінгу [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

21/02/20 11:59  ARMОтправить письмо > Vikkivikki87    20/02/20 20:22Дерево
сменить школу, пока не поздно еще...

21/02/20 11:49  sad0583 > Vikkivikki87    21/02/20 10:57Дерево
Писать надо, это определенно. В разные структуры, которые прямо или косвенно могут содействовать в разрешении вопроса.
Почитайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] В В Минобразования, Департамент образования точно надо писать жалобы.
И да, если вдруг у него папа прокурор, это тоже неплохо. Можно и на его работу написать. О том, что человек который своей работой стоит на страже закона, сам допускает его нарушение путем невозможности влияния на сына.
На бизнесмена тоже рычаги найдутся.
Возможно се просто. школа не хочет замарачиватся, сообщать наверх, и заниматся этой проблемой как оно подобает.

21/02/20 11:48  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Добрый газовик    21/02/20 10:27Дерево
Не фантазируйте. С вероятностью 80% - обычный пофигизм, и профессиональная беспомощность. У бизнесменов и прокуроров дети немножко в других школах учатся.

21/02/20 11:18  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Vikkivikki87    21/02/20 10:57Дерево
Евгений Вам и написал о рычагах

21/02/20 10:57  Vikkivikki87 > Добрый газовик    21/02/20 10:27Дерево
Но все же должны быть рычаги воздействия?

21/02/20 10:27  Добрый газовик > Евгений Осычнюк    21/02/20 07:59Дерево
Вряд ли поможет. По косвенным признакам, администрация школы замотивирована либо материальным, либо административным ресурсом - держу пари, у него папа либо бизнесмен, либо прокурор.

21/02/20 07:59  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Vikkivikki87    20/02/20 20:22Дерево
Пишите жалобы в департамент образования, полицию, орган опеки. По косвенным признакам, ребенок не вполне здоров.

20/02/20 20:22  Vikkivikki87   Дерево
Добрый вечер, такая ситуация. Есть мальчик в классе, который ведёт себя неадекватно. Может стать посреди урока и снять штаны, оплевать других детей, ругаться матом, какашками обмазать других, оскорблять и обзывать других. Понятное дело родители детей в классе не в восторге от такого . Руководство школы не реагирует на наши жалобы. Как лучше с юридической точки действовать родителям детей , которых обижают постоянно ?

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