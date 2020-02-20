Как остановить буллинг в классе?

21/02/20 11:49 sad0583 > Vikkivikki87 21/02/20 10:57



Почитайте

И да, если вдруг у него папа прокурор, это тоже неплохо. Можно и на его работу написать. О том, что человек который своей работой стоит на страже закона, сам допускает его нарушение путем невозможности влияния на сына.

На бизнесмена тоже рычаги найдутся.

Возможно се просто. школа не хочет замарачиватся, сообщать наверх, и заниматся этой проблемой как оно подобает. Писать надо, это определенно. В разные структуры, которые прямо или косвенно могут содействовать в разрешении вопроса.Почитайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] В В Минобразования, Департамент образования точно надо писать жалобы.И да, если вдруг у него папа прокурор, это тоже неплохо. Можно и на его работу написать. О том, что человек который своей работой стоит на страже закона, сам допускает его нарушение путем невозможности влияния на сына.На бизнесмена тоже рычаги найдутся.Возможно се просто. школа не хочет замарачиватся, сообщать наверх, и заниматся этой проблемой как оно подобает.

