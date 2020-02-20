Как остановить буллинг в классе?

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|21/02/20 12:24
ОК АКА Олюня > Vikkivikki87
21/02/20 10:57
|21/02/20 12:22
ОК АКА Олюня > Vikkivikki87
21/02/20 10:57
|21/02/20 11:59
ARM > Vikkivikki87
20/02/20 20:22
сменить школу, пока не поздно еще...
|21/02/20 11:49
sad0583 > Vikkivikki87
21/02/20 10:57
Писать надо, это определенно. В разные структуры, которые прямо или косвенно могут содействовать в разрешении вопроса.
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В В Минобразования, Департамент образования точно надо писать жалобы.
И да, если вдруг у него папа прокурор, это тоже неплохо. Можно и на его работу написать. О том, что человек который своей работой стоит на страже закона, сам допускает его нарушение путем невозможности влияния на сына.
На бизнесмена тоже рычаги найдутся.
Возможно се просто. школа не хочет замарачиватся, сообщать наверх, и заниматся этой проблемой как оно подобает.
|21/02/20 11:48
Евгений Осычнюк > Добрый газовик
21/02/20 10:27
Не фантазируйте. С вероятностью 80% - обычный пофигизм, и профессиональная беспомощность. У бизнесменов и прокуроров дети немножко в других школах учатся.
|21/02/20 11:18
ОК АКА Олюня > Vikkivikki87
21/02/20 10:57
Евгений Вам и написал о рычагах
|21/02/20 10:57
Vikkivikki87 > Добрый газовик
21/02/20 10:27
Но все же должны быть рычаги воздействия?
|21/02/20 10:27
Добрый газовик > Евгений Осычнюк
21/02/20 07:59
Вряд ли поможет. По косвенным признакам, администрация школы замотивирована либо материальным, либо административным ресурсом - держу пари, у него папа либо бизнесмен, либо прокурор.
|21/02/20 07:59
Евгений Осычнюк > Vikkivikki87
20/02/20 20:22
Пишите жалобы в департамент образования, полицию, орган опеки. По косвенным признакам, ребенок не вполне здоров.
|20/02/20 20:22
Vikkivikki87
Добрый вечер, такая ситуация. Есть мальчик в классе, который ведёт себя неадекватно. Может стать посреди урока и снять штаны, оплевать других детей, ругаться матом, какашками обмазать других, оскорблять и обзывать других. Понятное дело родители детей в классе не в восторге от такого . Руководство школы не реагирует на наши жалобы. Как лучше с юридической точки действовать родителям детей , которых обижают постоянно ?