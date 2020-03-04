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Як вивести земельну ділянку із статутного капіталу ТОВ?
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4/03/20 10:32  D.YurОтправить письмо > gloria60    4/03/20 10:18Дерево
Дякую за детальне роз'яснення

4/03/20 10:18  gloria60 > D.Yur    4/03/20 09:58Дерево
1. Оформити протокол ЗЗУ про згоду на продаж земельної ділянки. - Так, ящо це передбачено статутом ТОВ.
2. З пакетом документів на землю, Статутом, Протоколом ЗЗУ, Установчими документами звернутись до нотаріуса для укладення договору купівлі-продажу. - так.
+ Ця ФО є директором ТОВ, тому необхідно оформити довіреність на підписання договору купівлі-продажу на головного бухгалтера, наприклад, все вірно? - так.
3. Підписати договір купівлі-продажу. Отримати свідоцтво про право власності на землю. - так, не свідоцтво, а витяг з держреєстру, попередньо, перед здійсненням всіх дій, переконатися, що право власності на землю належним чином зареєстроване на ТОВ.
4. Внести зміни до Статуту ТОВ (зменшити СК та перерозподілити частки учасників). Та зареєструвати його. -Ні, цього робити не потрібно, продаж земельної ділянки жодним чином не впливає на розмір статутного капіталу ТОВ, він залищається не змінним.

4/03/20 09:58  D.YurОтправить письмо > gloria60    4/03/20 09:39Дерево
Дякую, що відгукнулися!
Ні, не в Києві; звичайний районний центр, де є лише 1 приватний нотаріус, тому вирішення будь-якого питання пов'язане з великими труднощами, не кажучи вже про більш-менш зрозумілу та детальну консультацію.
Продаж одразу спав на думку, але після вимоги: "Спочатку вивести", справа завмерла.
Тому, якщо я все правильно зрозуміла:
1. Оформити протокол ЗЗУ про згоду на продаж земельної ділянки.
2. З пакетом документів на землю, Статутом, Протоколом ЗЗУ, Установчими документами звернутись до нотаріуса для укладення договору купівлі-продажу.
+ Ця ФО є директором ТОВ, тому необхідно оформити довіреність на підписання договору купівлі-продажу на головного бухгалтера, наприклад, все вірно?
3. Підписати договір купівлі-продажу. Отримати свідоцтво про право власності на землю.
4. Внести зміни до Статуту ТОВ (зменшити СК та перерозподілити частки учасників). Та зареєструвати його.
Все вірно? І послідовність правильна?

4/03/20 09:39  gloria60 > D.Yur    4/03/20 09:36Дерево
Звернутись до іншого нотаріуса (ви не в києві. я думаю?)
Земельну ділянку можна спокійно продавати (якщо право власності на неї при внесенні до СК було належним чином зареєстроване в реєстрі речових прав).

4/03/20 09:36  D.YurОтправить письмо > gloria60    4/03/20 09:26Дерево
Щоб ця земельна ділянка стала приватною власністю одного з учасників цього ТОВ як фізичної особи (НЕ того, який її вносив до СК). Були думки про продаж цієї земельної ділянки між ТОВ та цією ФО. Але нотаріус вимагає спочатку вивести її із СК, а вже потім продавати.
Як бути?

4/03/20 09:26  gloria60 > D.Yur    4/03/20 09:07Дерево
неправомірна, та не має юридичного сенсу.
немає такого механізму як виведення майна (будь-якого) зі статутного капіталу. внесене до СК майно стає власністю ТОВ.
Земельна ділянка знаходиться у власності ТОВ, і підстава, на який виникло права власності на неї жодним чином не впливає на правовий статус цієї землі.
Яка Ваша кінцева мета всіх дій щодо ділянки?

4/03/20 09:07  D.YurОтправить письмо > D.Yur    4/03/20 08:02Дерево
Будь ласка, хто може допомогти? Відгукність

4/03/20 08:02  D.YurОтправить письмо   Дерево
Будь-ласка, Допоможіть!Дуже необхідна порада
Необхідно вивести земельну ділянку із статутного капіталу ТОВ. Нотаріус вимагає протокол про виведення земельної ділянки із статутного капіталу для подальших дій з нею. Земельна ділянка була внесена одним із засновників як внесок до СК. Таким чином, як ми розуміємо, буде зменшено СК і частка цього засновника, який вніс цю земельну ділянку. Цей учасник не виходить із складу ТОВ і не вимагає її повернути йому. Необхідно саме, щоб її гне було у складі СК.
Отож, на якій підставі можна це зробити? Як правильно оформити протокол ЗЗУ? І чи правомірна взагалі така дія?

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