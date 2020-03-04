Взыскание пени в гражданском процессе

Вы перепутали: не ГПК, а ГК; не срок взыскания, а исковая давность.

Пеня начисляется каждый день, и по каждому такому дню течет своя исковая давность. Вы не можете взыскать пеню, начисленную за 1 марта 2019 года, но можете взыскать пеню, начисленную за 4, 5, 6 (и далее) марта 2019 г.