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Взыскание пени в гражданском процессе
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4/03/20 15:23  TennОтправить письмо > Rossi    4/03/20 15:19Дерево
Да,если удастся доказать эту не оплату . В деле квитанция IBOX (может быть, сфальсифицированная ) , но деньги на счет не поступили . Представлена выписка со счета получателя.

4/03/20 15:19  Rossi > Tenn    4/03/20 15:09Дерево
Вы можете привести в жалобе расчет в качестве обоснования суммы, которую местный суд необоснованно отклонил.

4/03/20 15:09  TennОтправить письмо > Rossi    4/03/20 15:05Дерево
В иске было отказано . Суд не учел частичную неоплату , и вот на эту часть хочу сделать отдельный расчет .

4/03/20 15:05  Rossi > Tenn    4/03/20 15:01Дерево
Ну так обжалуйте решение только в этой части (менять размер исковых требований уже поздно).

4/03/20 15:01  TennОтправить письмо > Rossi    4/03/20 14:58Дерево
Требование о возмещении потерь было заявлено в исковых . Есть необходимость изменить только сумму в пределах заявленной.

4/03/20 14:58  Rossi > Tenn    4/03/20 14:56Дерево
Апелляционный суд не рассматривает новые требования. Ттолько те, что бы рассмотрены местным судом (проверяет, правильно ли они разрешены)

4/03/20 14:56  TennОтправить письмо > Rossi    4/03/20 14:55Дерево
Смогу. Можно ли пересчитать потери на момент подачи апелляции ?

4/03/20 14:56  Rossi > Tenn    4/03/20 14:53Дерево
что за изменения?

4/03/20 14:55  Rossi > Tenn    4/03/20 14:48Дерево
Я ж не знаю, что за калькулятором вы пользуетесь.
Так какие-то сложные расчеты, то вы не можете посчитать вручную?

4/03/20 14:53  TennОтправить письмо > Tenn    4/03/20 14:48Дерево
Возможно ли подать эти измененные расчеты ( пеня,инфляция,3%) вместе с апелляционной жалобой ?

4/03/20 14:48  TennОтправить письмо > Rossi    4/03/20 14:44Дерево
А как сделать расчет в калькуляторе в таком случае ? Отдельно считать инфляцию и 3% годовых , а пеню другим расчетом ?

4/03/20 14:46  TennОтправить письмо > Rossi    4/03/20 14:44Дерево
Спасибо за ответ .

4/03/20 14:44  Rossi > Tenn    4/03/20 14:34Дерево
правильно

4/03/20 14:34  TennОтправить письмо > Rossi    4/03/20 14:21Дерево
Я правильно поняла ваш ответ ? Простите мою безграмотность .

4/03/20 14:28  TennОтправить письмо > Rossi    4/03/20 14:21Дерево
Я не могу взыскать пеню за декабрь 2017 , но могу взыскать за период с марта 2019 по март 2020 ? Да,вы правы -ГК.

4/03/20 14:21  Rossi > Tenn    4/03/20 14:18Дерево
Вы перепутали: не ГПК, а ГК; не срок взыскания, а исковая давность.
Пеня начисляется каждый день, и по каждому такому дню течет своя исковая давность. Вы не можете взыскать пеню, начисленную за 1 марта 2019 года, но можете взыскать пеню, начисленную за 4, 5, 6 (и далее) марта 2019 г.

4/03/20 14:18  TennОтправить письмо > Rossi    4/03/20 14:05Дерево
Срок взыскания пени по ГПК - 1 год ,но после момента возникновения задолженности прошло больше года. Судебные калькуляторы при расчете указывают пеню - 0 ,т.к. прошел срок специальной исковой давности .

4/03/20 14:05  Rossi > Tenn    4/03/20 13:58Дерево
Несколько факторов влияют на ответ (ситуации могут быть разные), но в общем виде - да, возможно; что вас смущает?

4/03/20 13:58  TennОтправить письмо   Дерево
Возможно ли взыскание пени за год до обращения в суд ? Возникновение задолженности - декабрь 2017 г. Какова свежая позиция ВС ?

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