Взыскание пени в гражданском процессе

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|4/03/20 15:23
Tenn > Rossi
4/03/20 15:19
Да,если удастся доказать эту не оплату . В деле квитанция IBOX (может быть, сфальсифицированная ) , но деньги на счет не поступили . Представлена выписка со счета получателя.
|4/03/20 15:19
Rossi > Tenn
4/03/20 15:09
Вы можете привести в жалобе расчет в качестве обоснования суммы, которую местный суд необоснованно отклонил.
|4/03/20 15:09
Tenn > Rossi
4/03/20 15:05
В иске было отказано . Суд не учел частичную неоплату , и вот на эту часть хочу сделать отдельный расчет .
|4/03/20 15:05
Rossi > Tenn
4/03/20 15:01
Ну так обжалуйте решение только в этой части (менять размер исковых требований уже поздно).
|4/03/20 15:01
Tenn > Rossi
4/03/20 14:58
Требование о возмещении потерь было заявлено в исковых . Есть необходимость изменить только сумму в пределах заявленной.
|4/03/20 14:58
Rossi > Tenn
4/03/20 14:56
Апелляционный суд не рассматривает новые требования. Ттолько те, что бы рассмотрены местным судом (проверяет, правильно ли они разрешены)
|4/03/20 14:56
Tenn > Rossi
4/03/20 14:55
Смогу. Можно ли пересчитать потери на момент подачи апелляции ?
|4/03/20 14:56
Rossi > Tenn
4/03/20 14:53
что за изменения?
|4/03/20 14:55
Rossi > Tenn
4/03/20 14:48
Я ж не знаю, что за калькулятором вы пользуетесь.
Так какие-то сложные расчеты, то вы не можете посчитать вручную?
|4/03/20 14:53
Tenn > Tenn
4/03/20 14:48
Возможно ли подать эти измененные расчеты ( пеня,инфляция,3%) вместе с апелляционной жалобой ?
|4/03/20 14:48
Tenn > Rossi
4/03/20 14:44
А как сделать расчет в калькуляторе в таком случае ? Отдельно считать инфляцию и 3% годовых , а пеню другим расчетом ?
|4/03/20 14:46
Tenn > Rossi
4/03/20 14:44
Спасибо за ответ .
|4/03/20 14:44
Rossi > Tenn
4/03/20 14:34
правильно
|4/03/20 14:34
Tenn > Rossi
4/03/20 14:21
Я правильно поняла ваш ответ ? Простите мою безграмотность .
|4/03/20 14:28
Tenn > Rossi
4/03/20 14:21
Я не могу взыскать пеню за декабрь 2017 , но могу взыскать за период с марта 2019 по март 2020 ? Да,вы правы -ГК.
|4/03/20 14:21
Rossi > Tenn
4/03/20 14:18
Вы перепутали: не ГПК, а ГК; не срок взыскания, а исковая давность.
Пеня начисляется каждый день, и по каждому такому дню течет своя исковая давность. Вы не можете взыскать пеню, начисленную за 1 марта 2019 года, но можете взыскать пеню, начисленную за 4, 5, 6 (и далее) марта 2019 г.
|4/03/20 14:18
Tenn > Rossi
4/03/20 14:05
Срок взыскания пени по ГПК - 1 год ,но после момента возникновения задолженности прошло больше года. Судебные калькуляторы при расчете указывают пеню - 0 ,т.к. прошел срок специальной исковой давности .
|4/03/20 14:05
Rossi > Tenn
4/03/20 13:58
Несколько факторов влияют на ответ (ситуации могут быть разные), но в общем виде - да, возможно; что вас смущает?
|4/03/20 13:58
Tenn
Возможно ли взыскание пени за год до обращения в суд ? Возникновение задолженности - декабрь 2017 г. Какова свежая позиция ВС ?