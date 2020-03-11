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Призупинення роботи ТРЦ у Києві?
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12/03/20 16:47  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Ш. Холмс    12/03/20 16:21Дерево
а под ней прикрепленный файл. или это она же, но с ЭПЦ?

12/03/20 16:21  Ш. ХолмсОтправить письмо > ОК АКА Олюня    12/03/20 16:01Дерево
Так там же она. Постанова

Постанова
від 11 березня 2020 р. № 211
Київ
Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19
Відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України карантин, заборонивши:

відвідування закладів освіти її здобувачами;

проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування забезпечити:

організацію виконання та контроль за дотриманням на відповідній території вимог цієї постанови, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів;

подання щодня Міністерству охорони здоров’я інформації про здійснення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 для її узагальнення та інформування Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Ото наверное и весь текст

12/03/20 16:01  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Ш. Холмс    12/03/20 15:54Дерево
та сам бы документ почитать )

12/03/20 15:54  Ш. ХолмсОтправить письмо > Ш. Холмс    12/03/20 15:46Дерево
Перевірка підпису
Результат перевірки підпису: Підпис перевірено успішно
Цілісність даних підтверджено
Назва файлу з підписом: 5e69206d7ed4d388289336
Електронна печатка: Секретаріат КМУ №06/1
Організація (установа): Секретаріат Кабінету Міністрів України
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для даних від Надавача): 11.03.2020 19:30:36
Сертифікат виданий: Акредитований центр сертифікації ключів ІДД ДФС
Серійний номер: 20B4E4ED0D30998C04000000AAA7270047B26300
Тип носія особистого ключа: Незахищений

12/03/20 15:52  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Ш. Холмс    12/03/20 15:46Дерево
угу

12/03/20 15:46  Ш. ХолмсОтправить письмо > ОК АКА Олюня    12/03/20 15:32Дерево
Обычно лежит доковский и с подписью. Видимо кто то протупил.

12/03/20 15:40  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Ш. Холмс    12/03/20 15:29Дерево
CryptoClient? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
есть еще что-то?
а вообще, не понимаю, зачем там та подпись. раньше они вкладывали обычный *.doc

12/03/20 15:32  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Ш. Холмс    12/03/20 15:29Дерево
чем его открыть?

12/03/20 15:32  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Ш. Холмс    12/03/20 15:29Дерево
а на фига? )

12/03/20 15:29  Ш. ХолмсОтправить письмо > ОК АКА Олюня    12/03/20 14:18Дерево
Це файл з цифровим підписом.

12/03/20 14:20  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > призупинення    12/03/20 11:33Дерево
+ якщо хочете, щоб Ваші посилання відкривалися коректно, не використовуйте ніяких символів ЗЛИТНО з посиланням. модератор вже виправив - там була кома злитно з посиланням.

12/03/20 14:18  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > призупинення    12/03/20 11:33Дерево
мабуть, все в Постанові від 11.03.2020 р. №211 Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] , но там Додаток не відкривається (незрозумілий формат файлу).
запитала на фб-сторінці КМУ

12/03/20 11:33  призупинення   Дерево
Доброго дня! Підскажіть будь-ласка, на сайті КМДА є протокол засідання комісії з питань техногенно екологічної безпеки [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] де встановлюється в т.ч. - приупинити роботи торгових центрів.
Однак я так розумію цього не достатньо, щоб призупинити діяльність субєкта господарювання? Має бути як мінімум відповідне розпорядження/посанова Кабінету міністрів України?

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