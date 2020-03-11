Призупинення роботи ТРЦ у Києві?

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|12/03/20 16:47
ОК АКА Олюня > Ш. Холмс
12/03/20 16:21
а под ней прикрепленный файл. или это она же, но с ЭПЦ?
|12/03/20 16:21
Ш. Холмс > ОК АКА Олюня
12/03/20 16:01
Так там же она. Постанова
Постанова
від 11 березня 2020 р. № 211
Київ
Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19
Відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України карантин, заборонивши:
відвідування закладів освіти її здобувачами;
проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування забезпечити:
організацію виконання та контроль за дотриманням на відповідній території вимог цієї постанови, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів;
подання щодня Міністерству охорони здоров’я інформації про здійснення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 для її узагальнення та інформування Кабінету Міністрів України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Ото наверное и весь текст
|12/03/20 16:01
ОК АКА Олюня > Ш. Холмс
12/03/20 15:54
та сам бы документ почитать )
|12/03/20 15:54
Ш. Холмс > Ш. Холмс
12/03/20 15:46
Перевірка підпису
Результат перевірки підпису: Підпис перевірено успішно
Цілісність даних підтверджено
Назва файлу з підписом: 5e69206d7ed4d388289336
Електронна печатка: Секретаріат КМУ №06/1
Організація (установа): Секретаріат Кабінету Міністрів України
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для даних від Надавача): 11.03.2020 19:30:36
Сертифікат виданий: Акредитований центр сертифікації ключів ІДД ДФС
Серійний номер: 20B4E4ED0D30998C04000000AAA7270047B26300
Тип носія особистого ключа: Незахищений
|12/03/20 15:52
ОК АКА Олюня > Ш. Холмс
12/03/20 15:46
угу
|12/03/20 15:46
Ш. Холмс > ОК АКА Олюня
12/03/20 15:32
Обычно лежит доковский и с подписью. Видимо кто то протупил.
|12/03/20 15:40
ОК АКА Олюня > Ш. Холмс
12/03/20 15:29
|12/03/20 15:32
ОК АКА Олюня > Ш. Холмс
12/03/20 15:29
чем его открыть?
|12/03/20 15:32
ОК АКА Олюня > Ш. Холмс
12/03/20 15:29
а на фига? )
|12/03/20 15:29
Ш. Холмс > ОК АКА Олюня
12/03/20 14:18
Це файл з цифровим підписом.
|12/03/20 14:20
ОК АКА Олюня > призупинення
12/03/20 11:33
+ якщо хочете, щоб Ваші посилання відкривалися коректно, не використовуйте ніяких символів ЗЛИТНО з посиланням. модератор вже виправив - там була кома злитно з посиланням.
|12/03/20 14:18
ОК АКА Олюня > призупинення
12/03/20 11:33
|12/03/20 11:33
призупинення