Форс-мажор при карантине и кредиты

23/03/20 12:03 socrat444





7. Частину другу статті 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 13, ст. 52; 2014 р., № 44, ст. 2040) після слів "введення комендантської години" доповнити словами "карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України".

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ЗАКОН УКРАЇНИ Про торгово-промислові палати в Україні



Стаття 14-1. Видача сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)

2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме:



...карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України ...



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ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

7. Розділ IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 1, ст. 2) доповнити пунктом 6 такого змісту:



"6. У разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором. Забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України, у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів). Норми цього пункту поширюються у тому числі на кредити, визначені частиною другою статті 3 цього Закону".



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ЦКУ :

Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання



1. Особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

................................................................................



Так всё-таки заёмщик освобождается от штрафных санкций только по потребительскому кредиту? В ЦКУ указана общая норма без каких-либо оговорок.



Коллизия?



И как вообще поступать заёмщикам во время действия карантина, чрезвычайной ситуации и, не дай Бог, чрезвычайного положения? ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)7. Частину другу статті 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 13, ст. 52; 2014 р., № 44, ст. 2040) після слів "введення комендантської години" доповнити словами "карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України".ЗАКОН УКРАЇНИ Про торгово-промислові палати в УкраїніСтаття 14-1. Видача сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме:...карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України ...ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)7. Розділ IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 1, ст. 2) доповнити пунктом 6 такого змісту:"6. У разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором. Забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України, у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів). Норми цього пункту поширюються у тому числі на кредити, визначені частиною другою статті 3 цього Закону".ЦКУ :Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання1. Особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.................................................................................Так всё-таки заёмщик освобождается от штрафных санкций только по потребительскому кредиту? В ЦКУ указана общая норма без каких-либо оговорок.Коллизия?И как вообще поступать заёмщикам во время действия карантина, чрезвычайной ситуации и, не дай Бог, чрезвычайного положения?

