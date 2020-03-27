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Порука корпоративними правами
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27/03/20 21:36  BantelloОтправить письмо > Евгений Осычнюк    27/03/20 19:23Дерево
Тому й питаю, чи можна шляхом поруки покрити зобов'язання боржника, але не шляхом передачі коштів, а саме корправ.

27/03/20 21:32  BantelloОтправить письмо > Mark-Don    27/03/20 21:16Дерево
А якщо всі учасники, до моменту підписання усіх договорів і виділення коштів, нададуть заяви про відмову від переважного права, викладену в нотаріальній формі? Це вирішить питання?

27/03/20 21:31  BantelloОтправить письмо > Евгений Осычнюк    27/03/20 19:23Дерево
Дякую за відповідь.
Але ж гроші мають передаватись ТОВ, а якщо ми говоримо про заставу, то тоді кошти мають бути надані саме учасникам ТОВ, а не самій ТОВ, бо, якщо обов'язки по поверненню грошей (при заставі) не будуть виконані, то вимагати їх погашення (в тому числі і шляхом передачі корправ) нерезидент буде саме від заставодавця(власника корправ). Відповідно, для такого варіанту, кошти мають бути надані учаснику(власнику корправ), а не ТОВ.

27/03/20 21:18  Mark-DonОтправить письмо > Евгений Осычнюк    27/03/20 19:23Дерево
Дополню - не знаю точно как сейчас, а ранее банкам категорически не рекомендовали принимать КП в качестве залога именно по указанной мной причине.

27/03/20 21:16  Mark-DonОтправить письмо > Евгений Осычнюк    27/03/20 19:23Дерево
Проблемы есть не только теоретически, а полностью практически.
Это связано с тем, что переход прав собственности на корпоративные права в ООО связан с наличием преимущественного права иных участников общества (статья 21).

27/03/20 19:23  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Bantello    27/03/20 19:03Дерево
Це буде не порука, а застава руховомого майна, а передача у власність - договорний спосіб стягнення на предмет застави. Теоретично проблем в цьому немає.

27/03/20 19:03  BantelloОтправить письмо   Дерево
Доброго дня.
Чи можливо реалізувати наступний сценарій:
Нерезидент надає позику українській ТОВ на підставі договору позики. Договір позики проходить повідомчу реєстрацію у банку боржника (банку, у якому відкритий рахунок, на який будуть заходити гроші від позики), як це і має бути. Паралельно, учасники даної ТОВ стають поручителями такої ТОВ перед нерезидентом щодо виконання ТОВ своїх грошових щобов'язань за вищезазначеним договором позики.
Питання: чи можуть такі учасники-поручителі поручитись перед нерезидентом не грошовими коштами, а своїми частками у статутному капіталі такої ТОВ(боржника)? Наприклад 15%-ками, не всім розміром СК.
Тобто, боржник не виконає обов'язок по одному траншу (це питання погоджено між сторонами) і поручителі мають передати нерезиденту вищезазначену 15% частку в рахунок виконання обов'язків ТОВ за договором позики.
Питання виникає ще й тому, бо позика надається у вигляді грошових коштів, а по поруці будуть передаватись, в рахунок виконання боржником, корпоративні права такого боржника. Тобто не кошти, а корправа котрі матимуть відповідний грошовий еквівалент.

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