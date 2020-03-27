Порука корпоративними правами

Дякую за відповідь. Але ж гроші мають передаватись ТОВ, а якщо ми говоримо про заставу, то тоді кошти мають бути надані саме учасникам ТОВ, а не самій ТОВ, бо, якщо обов'язки по поверненню грошей (при заставі) не будуть виконані, то вимагати їх погашення (в тому числі і шляхом передачі корправ) нерезидент буде саме від заставодавця(власника корправ). Відповідно, для такого варіанту, кошти мають бути надані учаснику(власнику корправ), а не ТОВ.

27/03/20 19:03 Bantello

Доброго дня.

Чи можливо реалізувати наступний сценарій:

Нерезидент надає позику українській ТОВ на підставі договору позики. Договір позики проходить повідомчу реєстрацію у банку боржника (банку, у якому відкритий рахунок, на який будуть заходити гроші від позики), як це і має бути. Паралельно, учасники даної ТОВ стають поручителями такої ТОВ перед нерезидентом щодо виконання ТОВ своїх грошових щобов'язань за вищезазначеним договором позики.

Питання: чи можуть такі учасники-поручителі поручитись перед нерезидентом не грошовими коштами, а своїми частками у статутному капіталі такої ТОВ(боржника)? Наприклад 15%-ками, не всім розміром СК.

Тобто, боржник не виконає обов'язок по одному траншу (це питання погоджено між сторонами) і поручителі мають передати нерезиденту вищезазначену 15% частку в рахунок виконання обов'язків ТОВ за договором позики.

Питання виникає ще й тому, бо позика надається у вигляді грошових коштів, а по поруці будуть передаватись, в рахунок виконання боржником, корпоративні права такого боржника. Тобто не кошти, а корправа котрі матимуть відповідний грошовий еквівалент.

