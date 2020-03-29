Материальная ответственность юриста

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|29/03/20 16:25
Евгений Осычнюк > Вопрос вопросов
29/03/20 15:58
С такими познаниями в праве Вам юриста (!) точно не побороть.
Для начала определитесь, какие отношения с юристом - трудовіе, ЦПД. В первом случае взыскать вообще ничего нельзя, поскольку договора о полной материальной ответственности с юристом не заключался, и заключаться не мог (это не кладовщик, и не экспедитор). Во втором случае - надо смотреть текст ЦПД, графу "ответственность". И если то, что Вы описываете, там не оговорено - опять же взыскать нельзя.
|29/03/20 16:18
AM > Вопрос вопросов
29/03/20 16:01
Вы сами ответили на свой вопрос
|29/03/20 16:01
Вопрос вопросов > AM
29/03/20 15:11
Тут вопрос скорее не к парикмахеру) а к коларисту, который посоветовал делать покраску на повреждённые волосы (
|29/03/20 15:58
Вопрос вопросов > ArteLaw
29/03/20 15:18
А, пункт 6 ст. Ст. 134 КЗОТ нельзя применить?
|29/03/20 15:18
ArteLaw > Вопрос вопросов
29/03/20 15:00
Я так понимаю вопрос идет об возмещении убытков юристом за предоставленную, на Ваш взгляд, ненадлежащую услугу. В данном случае необходимо наличие состава гражданского правонарушения (противоправная поведение, наличие убытков, причинно-следственная связь между противоправным поведение и наличием убытков, вина).
Если размер убытков вы сможете посчитать (хотя в данном случае, к объективности данных подсчетов будет много вопросов), то доказать наличие других элементов в действиях юриста будет крайне затруднительно.
|29/03/20 15:11
AM > Вопрос вопросов
29/03/20 15:00
Вы пошли в парикмахерскую, попросили покрасить Ваши волосы в красный цвет.
Результат нельзя использовать. Если бы раньше это поняли, договор бы не заключали.
Хотите теперь перекраситься в зеленый цвет.
Можно ли взыскать с парикмахера за первую покраску в красный цвет?
|29/03/20 15:00
Вопрос вопросов > ArteLaw
29/03/20 14:43
Заключили договор, получили услугу, но ее результат нельзя использовать. Если бы раньше это поняли, договор бы не заключали. Поэтому нужно опять заключать др. договор. Дважды платить за одно и тоже.
Спора нет, но законно ли это взыскивать с юриста?
|29/03/20 14:43
ArteLaw > Вопрос вопросов
29/03/20 13:26
Уточните свой вопрос, что значит в "добровольном порядке" (юрист готов заплатить, тогда зачем взыскивать) и что вы понимаете под "ущербом от повторного вынужденного заключения договора"?
|29/03/20 13:26
Вопрос вопросов
Возможно в добровольном порядке взыскать с юриста возмещение ущерба от повторного вынужденного заключения договора?