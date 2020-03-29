Материальная ответственность юриста

29/03/20 16:25 Евгений Осычнюк > Вопрос вопросов 29/03/20 15:58

С такими познаниями в праве Вам юриста (!) точно не побороть.

Для начала определитесь, какие отношения с юристом - трудовіе, ЦПД. В первом случае взыскать вообще ничего нельзя, поскольку договора о полной материальной ответственности с юристом не заключался, и заключаться не мог (это не кладовщик, и не экспедитор). Во втором случае - надо смотреть текст ЦПД, графу "ответственность". И если то, что Вы описываете, там не оговорено - опять же взыскать нельзя.

