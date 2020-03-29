 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


?PNG 

Бизнес-Форум
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Материальная ответственность юриста
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
29/03/20 16:25  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Вопрос вопросов    29/03/20 15:58Дерево
С такими познаниями в праве Вам юриста (!) точно не побороть.
Для начала определитесь, какие отношения с юристом - трудовіе, ЦПД. В первом случае взыскать вообще ничего нельзя, поскольку договора о полной материальной ответственности с юристом не заключался, и заключаться не мог (это не кладовщик, и не экспедитор). Во втором случае - надо смотреть текст ЦПД, графу "ответственность". И если то, что Вы описываете, там не оговорено - опять же взыскать нельзя.

29/03/20 16:18  AMОтправить письмо > Вопрос вопросов    29/03/20 16:01Дерево
Вы сами ответили на свой вопрос

29/03/20 16:01  Вопрос вопросов > AM    29/03/20 15:11Дерево
Тут вопрос скорее не к парикмахеру) а к коларисту, который посоветовал делать покраску на повреждённые волосы (

29/03/20 15:58  Вопрос вопросов > ArteLaw    29/03/20 15:18Дерево
А, пункт 6 ст. Ст. 134 КЗОТ нельзя применить?

29/03/20 15:18  ArteLawОтправить письмо > Вопрос вопросов    29/03/20 15:00Дерево
Я так понимаю вопрос идет об возмещении убытков юристом за предоставленную, на Ваш взгляд, ненадлежащую услугу. В данном случае необходимо наличие состава гражданского правонарушения (противоправная поведение, наличие убытков, причинно-следственная связь между противоправным поведение и наличием убытков, вина).
Если размер убытков вы сможете посчитать (хотя в данном случае, к объективности данных подсчетов будет много вопросов), то доказать наличие других элементов в действиях юриста будет крайне затруднительно.

29/03/20 15:11  AMОтправить письмо > Вопрос вопросов    29/03/20 15:00Дерево
Вы пошли в парикмахерскую, попросили покрасить Ваши волосы в красный цвет.
Результат нельзя использовать. Если бы раньше это поняли, договор бы не заключали.
Хотите теперь перекраситься в зеленый цвет.
Можно ли взыскать с парикмахера за первую покраску в красный цвет?

29/03/20 15:00  Вопрос вопросов > ArteLaw    29/03/20 14:43Дерево
Заключили договор, получили услугу, но ее результат нельзя использовать. Если бы раньше это поняли, договор бы не заключали. Поэтому нужно опять заключать др. договор. Дважды платить за одно и тоже.
Спора нет, но законно ли это взыскивать с юриста?

29/03/20 14:43  ArteLawОтправить письмо > Вопрос вопросов    29/03/20 13:26Дерево
Уточните свой вопрос, что значит в "добровольном порядке" (юрист готов заплатить, тогда зачем взыскивать) и что вы понимаете под "ущербом от повторного вынужденного заключения договора"?

29/03/20 13:26  Вопрос вопросов   Дерево
Возможно в добровольном порядке взыскать с юриста возмещение ущерба от повторного вынужденного заключения договора?

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.