Господарська діяльність під час карантину

я не вижу противоречия. действует запрет. еще раз: Распоряжение принято во исполнение Постановления 211 (указано в преамбуле распоряжения). Однако, после Распоряжения (т.к. в распоряжении ЕЩЕ не упоминается Постановление 239) было принято Постановление КМУ 239, которое, изменило нормы 211 постановления (запретило работать парикмахерским). Таким образом, всё что было до 239 Постановления действует в части в которой ему не противоречит, даже в том случае если в такое законодательство (Распоряжение) еще не внесены соответствующие изменения изменения. ОК?

Это вы об пост КМУ, а я о том что существует розпорядження керівника з ліквідації нс, как органа местного самоуправления, в соответствии с которым, на территории г. Киева разрешено частичное возобновление работы парикмахерских (при соблюдении карантинных мероприятий). Отсюда вопрос, есть два н\п акта, разных гос органов, которые имеют противоречия (формально пост. КМУ имеет высшую юр силу), но п. 2 ч.7 ст 75 Кодексу цивільного захисту, в соответствии с которым "керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації самостійно приймає рішення щодо зупинення діяльності суб’єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, та обмеження доступу населення до такої зони". Такое решение есть (по г. Киеву), но есть постанова КМУ которая запрещает на всей тер укр, хотелось бы услышать мнению знатоков,в данном конкретном случае превалирует ли решение керивныка, принятое в соответствии со ст. 75 Кодексу (нормы которого, кстати имеют высшую юр силу, в т.ч. и над пост КМУ), над пост КМУ. Есть ли у кого какие-то мысли на данный счет?