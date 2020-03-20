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Карантин
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Господарська діяльність під час карантину
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30/03/20 18:50  ArteLawОтправить письмо > ArteLaw    30/03/20 18:41Дерево
точнее не указано ссылки на 215, которое было принято 16.03.20

30/03/20 18:41  ArteLawОтправить письмо > ARM    30/03/20 16:15Дерево
с чего Вы взяли что распоряжение принято после пост. 239 (у них одна дата принятия, + 239 как и 215 вносят изменения в 211 (которое основное), но в распоряжении не указано и ссылка на 211 пост.)

Конечно если следовать Вашей логике то я с абсолютно согласен, что противоречия нет.

30/03/20 16:15  ARMОтправить письмо > ArteLaw    30/03/20 13:37Дерево
я не вижу противоречия. действует запрет.
еще раз:
Распоряжение принято во исполнение Постановления 211 (указано в преамбуле распоряжения).
Однако, после Распоряжения (т.к. в распоряжении ЕЩЕ не упоминается Постановление 239) было принято Постановление КМУ 239, которое, изменило нормы 211 постановления (запретило работать парикмахерским).
Таким образом, всё что было до 239 Постановления действует в части в которой ему не противоречит, даже в том случае если в такое законодательство (Распоряжение) еще не внесены соответствующие изменения изменения.
ОК?

30/03/20 15:36  ArteLawОтправить письмо > ОК АКА Олюня    30/03/20 14:21Дерево
Так, дякую

30/03/20 14:21  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > ArteLaw    30/03/20 13:37Дерево
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Вам его видно?

30/03/20 13:37  ArteLawОтправить письмо > ARM    30/03/20 13:25Дерево
Это вы об пост КМУ, а я о том что существует розпорядження керівника з ліквідації нс, как органа местного самоуправления, в соответствии с которым, на территории г. Киева разрешено частичное возобновление работы парикмахерских (при соблюдении карантинных мероприятий). Отсюда вопрос, есть два н\п акта, разных гос органов, которые имеют противоречия (формально пост. КМУ имеет высшую юр силу), но п. 2 ч.7 ст 75 Кодексу цивільного захисту, в соответствии с которым "керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації самостійно приймає рішення щодо зупинення діяльності суб’єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, та обмеження доступу населення до такої зони".
Такое решение есть (по г. Киеву), но есть постанова КМУ которая запрещает на всей тер укр, хотелось бы услышать мнению знатоков,в данном конкретном случае превалирует ли решение керивныка, принятое в соответствии со ст. 75 Кодексу (нормы которого, кстати имеют высшую юр силу, в т.ч. и над пост КМУ), над пост КМУ.
Есть ли у кого какие-то мысли на данный счет?

30/03/20 13:25  ARMОтправить письмо > ArteLaw    30/03/20 12:07Дерево
распоряжение от 25.03.20 издано во исполнение ... Постановы 211, которая дополнена 25.03.20. Постановой 239, которая установила более узкий перечень деятельности который разрешен...
я бы не стриг.

30/03/20 12:07  ArteLawОтправить письмо > ARM    30/03/20 11:41Дерево
Да, но там есть исключения (пп. 3.6 Розпорядження керівника), под которые мы подпадаем. Вопрос в другом, на данный момент есть пост КМУ которая запрещает работу объект бытового обслуживания граждан в пределах Украины и есть распоряжения Керивника, которой частично разрешается такое обслуживание. Получается два н\п акта которые находятся в конкуренции между собой.

30/03/20 11:44  ARMОтправить письмо > ARM    30/03/20 11:41Дерево
розпорядження керивника № 2 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

30/03/20 11:41  ARMОтправить письмо > ArteLaw    30/03/20 10:59Дерево
п.п. 1.8. - запретить работу парикмахерских [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

30/03/20 11:16  ArteLawОтправить письмо > ОК АКА Олюня    30/03/20 11:11Дерево
Вибачаюсь, але я свою тему взагалі не бачу в переліку тем

30/03/20 11:11  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > ArteLaw    30/03/20 10:59Дерево
Запрещено размещение "клонированных" тем и сообщений в форуме. (с) правила форумов [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
треба не залишати тему ще раз, а піднімати постом попередню тему.

30/03/20 10:59  ArteLawОтправить письмо   Дерево
Доброго дня.
Питання наступне: Як ми всі чудово знаємо КМУ продовжив карантин до 24 квітня (пост. КМУ від 25.03.2020 р. № 239 внес зміни в пост. 211, 215 та інш). Відповідно до заначеної постанови забороняється провадити госопдраську діяльність з надання, у тому числі, побутових послуг, за виключеннями, які заначаються у цій постанові.
Разом з тим, по м. Києву є розпорядження Керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації № 2 від 20.03.2020 року (слід заначити, що ця комісія була утворена розпорядженням київміськради при введені в києві режиму надзвичайної ситуації), яким дозволяється під час карантину провадити господарську діяльність з надання послуг перукарень.
Постає питання: відповідно до пост КМУ провадити діяльність заборонено, а відповідно до розпорядження органів місцевого самоврядування - можливо. В даному випадку чи можли щоб акт органів місцевого самоврядування превалював над постановою КМУ?
Як бути в цій ситуації щоб не нарватися на відповідальність за порушення карантину?

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