Постанова приватного виконавця - предметна юрисдикція оскарження

30/03/20 21:40 deep_sleep

Була ухвала суду про забезпечення позову(цивільна справа), на виконання її приватним виконавцем відкрито ВП. Винесено Постанову приватного виконавця про стягнення з боржника основної винагороди (є виконавчим документом) та Постанову про звернення стягнення на заробітну плату щодо стягнення основної винагороди приватного виконавця. Ми оскаржили останню до адміністративного суду. Суд наш позов задовольнив, скасував Постанову про звернення стягнення на заробітну плату. Через 2 місяці Позивач в цивільному провадженні, що не був учасником судового розгляду в адміністративній справі, подавапеляційну скаргу на Рішення адміністративного суду, де посилається на порушення адміністративним судом предметної юрисдикії. Апеляційним адміністраивним судом відкрито апеляційне провадження.

Наша позиція насупна:

"Постанова приватного виконавця ...про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника від ... (спірна Постанова) у виконавчому провадженні № ... прийнята ним не на виконання судового рішення (як виконавчого документу), а на виконання Постанови про стягнення з боржника основної винагороди у ВП ... (як виконавчого документу). Таким чином, виконавчим документом, за яким здійснювалося стягнення по спірній Постанові було не рішення (ухвала) суду, а Постанова приватного виконавця ... про стягнення з боржника

основної винагороди у ВП № ... від ...

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема спорах фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом установлено інший порядок судового провадження.

Частиною першою статті 287 КАС України передбачено, що учасники виконавчого провадження (крім державного виконавця, приватного виконавця) та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають право звернутися до адміністративного суду з позовною заявою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця порушено їхні права, свободи чи інтереси, а також якщо законом не встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких осіб.

Крім загального порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця, визначеного наведеними нормами процесуального законодавства, відповідні спеціальні норми встановлені й Законом № 1404-VIII, згідно із частиною другою статті 74 зазначеного Закону передбачено, що рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів, можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.

З урахуванням вищенаведеного можна зробити висновок, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи з приводу оскарження постанов приватного виконавця, прийнятих у зв’язку із примусовим виконанням виконавчих документів, виданий таким приватним виконавцем (стягнення винагороди)".

Посилаємося на Постанови Великої Палатою Верховного Суду у від 03 квітня 2019 року в рамках справи 370/1034/15-ц, провадження 14-103цс19; від 6 червня 2018 року в рамках справи № 921/16/14-г/15, провадження № 12-93гс18 (ЄДРСРУ № 74660021), справи № 127/9870/16-ц, провадження № 14-166цс18 (ЄДРСРУ № 74777526), від 30 січня 2019 року (справа № 161/8267/17), але вони стосуються підсудності Постанов про стягнення виконавчого збору (а не постанов про звернення стягнення, хоча вони і є похідними.). Можливо щось порадите додатково? Дякую!

