Простій в органах державної влади

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|31/03/20 19:20
lyk > Простій
31/03/20 19:00
таке Ви маєте знати в чому полягає виробнича діяльність підрозділу і безпосереднє здійснення реалізації державної політики, згідно положення про підрозділ. В такій ситуації не може йти мова про працівників, які мають статус державних службовців
залежно від фактичних обставин може бути і простій у структурному підрозділі ст.113 КЗпП передбачає таку ситуацію, але ніяк припинення роботи органу державної влади і виконання повноважень через простій
|31/03/20 19:00
Простій > lyk
31/03/20 18:47
а якщо виключно сприяння?
|31/03/20 18:57
Простій > lyk
31/03/20 18:47
і так, і так
|31/03/20 18:47
lyk > Простій
31/03/20 18:36
виробничий підрозділ без статусу юрособи наділений повноваженнями органу державної влади чи лише сприяє органу в реалізації визначених повноважень?
|31/03/20 18:36
Простій > lyk
31/03/20 18:33
Ви говорите загальнозрозумілі речі. Проте є унікуми яким байдуже не це. Куди пальцем показати? На яку норму?
|31/03/20 18:33
lyk > Простій
31/03/20 18:28
введення воєнного чи надзвичайного стану не передбачає припинення повноважень органів державної влади, і тим більш впровадження простою для працівників ... уже була практика коли держава призупиняла реалізацію повноважень у сфері державного нагляду (контролю), і впровадження простою для працівників цих органів державної влади не застосовували
|31/03/20 18:33
Простій > ОК АКА Олюня
31/03/20 18:27
уточню. у органу державної влади є виробничий підрозділ без статусу юрособи.
|31/03/20 18:28
Простій > ОК АКА Олюня
31/03/20 18:27
Олюня, повірте мні, потрібно.....
|31/03/20 18:27
ОК АКА Олюня > Простій
31/03/20 18:25
а это надо объяснять?! как может прекратить функционировать государство?!
|31/03/20 18:25
Простій > ОК АКА Олюня
31/03/20 18:23
А де це передбачено? Не підкажете?
|31/03/20 18:23
ОК АКА Олюня > Простій
31/03/20 18:00
государство не может уйти в простой
|31/03/20 18:00
Простій > lyk
31/03/20 17:56
конкретно, чи вцілому в принципі можливо ввести простій в органі державної влади чи його структурному підрозділі
|31/03/20 17:56
lyk > Простій
31/03/20 17:34
що конкретно сталось, що дає підстави вважати настання простою
не можливо
|31/03/20 17:34
Простій
Доброго дня!
Шановні панове, підкажіть, будь-ласка, чи можливо ввести простій в органі державної влади?
Чи можливо це взагалі?