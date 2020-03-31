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Трудовые правоотношения
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Простій в органах державної влади
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31/03/20 19:20  lyk > Простій    31/03/20 19:00Дерево
таке Ви маєте знати в чому полягає виробнича діяльність підрозділу і безпосереднє здійснення реалізації державної політики, згідно положення про підрозділ. В такій ситуації не може йти мова про працівників, які мають статус державних службовців
залежно від фактичних обставин може бути і простій у структурному підрозділі ст.113 КЗпП передбачає таку ситуацію, але ніяк припинення роботи органу державної влади і виконання повноважень через простій

31/03/20 19:00  Простій > lyk    31/03/20 18:47Дерево
а якщо виключно сприяння?

31/03/20 18:57  Простій > lyk    31/03/20 18:47Дерево
і так, і так

31/03/20 18:47  lyk > Простій    31/03/20 18:36Дерево
виробничий підрозділ без статусу юрособи наділений повноваженнями органу державної влади чи лише сприяє органу в реалізації визначених повноважень?

31/03/20 18:36  Простій > lyk    31/03/20 18:33Дерево
Ви говорите загальнозрозумілі речі. Проте є унікуми яким байдуже не це. Куди пальцем показати? На яку норму?

31/03/20 18:33  lyk > Простій    31/03/20 18:28Дерево
введення воєнного чи надзвичайного стану не передбачає припинення повноважень органів державної влади, і тим більш впровадження простою для працівників ... уже була практика коли держава призупиняла реалізацію повноважень у сфері державного нагляду (контролю), і впровадження простою для працівників цих органів державної влади не застосовували

31/03/20 18:33  Простій > ОК АКА Олюня    31/03/20 18:27Дерево
уточню. у органу державної влади є виробничий підрозділ без статусу юрособи.

31/03/20 18:28  Простій > ОК АКА Олюня    31/03/20 18:27Дерево
Олюня, повірте мні, потрібно.....

31/03/20 18:27  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Простій    31/03/20 18:25Дерево
а это надо объяснять?! как может прекратить функционировать государство?!

31/03/20 18:25  Простій > ОК АКА Олюня    31/03/20 18:23Дерево
А де це передбачено? Не підкажете?

31/03/20 18:23  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Простій    31/03/20 18:00Дерево
государство не может уйти в простой

31/03/20 18:00  Простій > lyk    31/03/20 17:56Дерево
конкретно, чи вцілому в принципі можливо ввести простій в органі державної влади чи його структурному підрозділі

31/03/20 17:56  lyk > Простій    31/03/20 17:34Дерево
що конкретно сталось, що дає підстави вважати настання простою
не можливо

31/03/20 17:34  Простій   Дерево
Доброго дня!
Шановні панове, підкажіть, будь-ласка, чи можливо ввести простій в органі державної влади?
Чи можливо це взагалі?

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