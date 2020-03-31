Простій в органах державної влади

31/03/20 19:20 lyk > Простій 31/03/20 19:00

таке Ви маєте знати в чому полягає виробнича діяльність підрозділу і безпосереднє здійснення реалізації державної політики, згідно положення про підрозділ. В такій ситуації не може йти мова про працівників, які мають статус державних службовців

залежно від фактичних обставин може бути і простій у структурному підрозділі ст.113 КЗпП передбачає таку ситуацію, але ніяк припинення роботи органу державної влади і виконання повноважень через простій

