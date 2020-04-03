Доступ судьи к "Державний реєстр речових прав на нерухоме майно"

3/04/20 10:52 grail > Евгений Осычнюк 3/04/20 10:33

не все так просто

при запросе в реестр нужно указать тип недвижимости: машиноместо, квартира, апартаменты и т.д.

а вот регистратор при регистрации может указать "інше"

но при запросе в реестр нет опции "інше"!

поэтому практически невозможно получить достоверный нулевой выгяг на объект которого нет в реестре.

и в ЦНАПе и у норариуса сказали что единственный способ найти объект - делать запрос по адресу дома, а не объекта в этом доме

