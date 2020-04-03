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Доступ судьи к "Державний реєстр речових прав на нерухоме майно"
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3/04/20 11:58  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > grail    3/04/20 11:10Дерево
Это читали? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Не пойму, в чем практическая трудность для Вас - почему нельзя указать точную характеристику объекта, в чем вообще предмет спора?

3/04/20 11:56  grail > ротор1    3/04/20 11:47Дерево
Спасибо, это хорошо

3/04/20 11:47  ротор1 > grail    3/04/20 11:10Дерево
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Стаття 32. Надання інформації з Державного реєстру прав
...
3. Для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, приватних виконавців, адвокатів, нотаріусів інформація з Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб’єктом права чи за об’єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав, за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису. Порядок доступу до Державного реєстру прав визначається Кабінетом Міністрів України, крім випадків, передбачених цим Законом.

3/04/20 11:10  grail > grail    3/04/20 10:52Дерево
Имеет ли судья доступ к державному реєстру речових прав на нерухоме майно?

3/04/20 10:52  grail > Евгений Осычнюк    3/04/20 10:33Дерево
не все так просто
при запросе в реестр нужно указать тип недвижимости: машиноместо, квартира, апартаменты и т.д.
а вот регистратор при регистрации может указать "інше"
но при запросе в реестр нет опции "інше"!
поэтому практически невозможно получить достоверный нулевой выгяг на объект которого нет в реестре.
и в ЦНАПе и у норариуса сказали что единственный способ найти объект - делать запрос по адресу дома, а не объекта в этом доме

3/04/20 10:33  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Евгений Осычнюк    3/04/20 10:33Дерево
П.С. В витяге будет указан адрес, как признак запроса, и указано, что ничего не зарегистрировано.

3/04/20 10:33  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > grail    3/04/20 10:25Дерево
Получите витяг по признаку адреса, в чем проблема? У любого объекта есть адрес, без него недвижимости юридически не существует.

3/04/20 10:25  grail > ротор1    3/04/20 10:06Дерево
как получить если объекта в реестре нет?

3/04/20 10:06  ротор1 > grail    3/04/20 09:20Дерево
получите сами такой вытяг. цена вопроса гривен 30.

3/04/20 09:20  grail   Дерево
Имеет ли судья доступ к державному реєстру речових прав на нерухоме майно?
Каким способом можно доказать что на объект (недвижимость) НЕ зарегистрировано право собственности?

Мы истцы утверждаем что право собственности не зарегистрировано.
Ответчик ссылается на "вытяг" но самого вытяга не предоставляет.
Мы проверяли в реестре по адресу дома (500 страниц)- в общем списке этого объекта нет, но и нет справки про отсутствие такого объекта.

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