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Підтримка ваших людей та бізнесу в умовах пандемії та віддаленої роботи темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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6/04/20 10:42 In-Person.Corpor





Основні правила управління віддаленою роботою:

• Забезпечте працівникам доступ до інструментів (ноутбук, доступ до Інтернету тощо), які їм потрібні для ефективної роботи.

• Чітко повідомляйте про зміни та очікування.

• Поясніть, як буде застосовано відпустки та інші політики компанії протягом періоду віддаленої роботи.

• Звертайте увагу на особисті виклики, які можуть спричинити зміни в робочій практиці для працівників, і, відповідно, скоригуйте ваші очікування.

• Співробітникам, які працюють з дому, може не вистачати стосунків та співпраці з колегами. Будьте уважні, щоб працівники не відчували себе ізольованими, мотивуйте їх та намагайтеся надати підтримку.

• Співробітники матимуть питання щодо виплат та пільг. Уникнення цих питань викликає тривогу та чутки. Вчасно та чітко повідомляйте про будь-які зміни.

• Регулярне, детальне спілкування є життєво важливим, сприятиме роботі та надасть впевненості у той час, коли люди стикаються з невизначеністю.



В жорстких умовах ізоляції, крім організації віддаленої роботи, також дуже важливо вчасно звернути увагу на тривогу і стрес, які можуть негативно впливати на якість роботи. Саме тому компанія IN-Person Corporate, що опікується психічним благополуччям працівників, інформує про свою готовність психологічно підтримати ваших працівників в цей час.

Наша компанія має широку мережу фахівців по всій країні. Довідковий телефонний та онлайн центри "Служби Підтримки Співробітників" працюють 24/7 з метою відповісти на будь-які питання та занепокоєння, що впливають на психічний стан людей.

Психологи нашої служби можуть допомогти працівникам впоратися з емоційним впливом неминучої тривоги і отримати необхідну їм підтримку. Також ми проводимо вебінари для співробітників компаній і корпорацій - з метою стабілізації, погашення тривожності і страхів.



Більше інформації ви можете отримати за телефоном: +38 091 909 66 42

Або завітайте до нас на сайт: Віддалена робота має багато переваг, але може бути складною для працівників та менеджерів, яким потрібно адаптуватися до цієї суттєвої зміни. Як менеджер, який знає про ці потенційні виклики, ви можете активно підтримувати своїх працівників і, тим самим, заохочувати продуктивність до роботи та отримувати від неї задоволення.Основні правила управління віддаленою роботою:• Забезпечте працівникам доступ до інструментів (ноутбук, доступ до Інтернету тощо), які їм потрібні для ефективної роботи.• Чітко повідомляйте про зміни та очікування.• Поясніть, як буде застосовано відпустки та інші політики компанії протягом періоду віддаленої роботи.• Звертайте увагу на особисті виклики, які можуть спричинити зміни в робочій практиці для працівників, і, відповідно, скоригуйте ваші очікування.• Співробітникам, які працюють з дому, може не вистачати стосунків та співпраці з колегами. Будьте уважні, щоб працівники не відчували себе ізольованими, мотивуйте їх та намагайтеся надати підтримку.• Співробітники матимуть питання щодо виплат та пільг. Уникнення цих питань викликає тривогу та чутки. Вчасно та чітко повідомляйте про будь-які зміни.• Регулярне, детальне спілкування є життєво важливим, сприятиме роботі та надасть впевненості у той час, коли люди стикаються з невизначеністю.В жорстких умовах ізоляції, крім організації віддаленої роботи, також дуже важливо вчасно звернути увагу на тривогу і стрес, які можуть негативно впливати на якість роботи. Саме тому компанія IN-Person Corporate, що опікується психічним благополуччям працівників, інформує про свою готовність психологічно підтримати ваших працівників в цей час.Наша компанія має широку мережу фахівців по всій країні. Довідковий телефонний та онлайн центри "Служби Підтримки Співробітників" працюють 24/7 з метою відповісти на будь-які питання та занепокоєння, що впливають на психічний стан людей.Психологи нашої служби можуть допомогти працівникам впоратися з емоційним впливом неминучої тривоги і отримати необхідну їм підтримку. Також ми проводимо вебінари для співробітників компаній і корпорацій - з метою стабілізації, погашення тривожності і страхів.Більше інформації ви можете отримати за телефоном: +38 091 909 66 42Або завітайте до нас на сайт: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

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