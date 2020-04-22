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Все о Пенсии
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Учитывается ли "лёгкий труд" в стаж по Списку №1
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22/04/20 02:04  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Mijabor    22/04/20 01:13Дерево
До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.92 та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.92. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

22/04/20 01:13  Mijabor   Дерево
Доброго здоровья!
Учитывается ли в стаж для получения льготной пенсии по Списку № 1 время временной работы на "лёгком труде" по ст. 170 КЗоТ? Перевод происходил с должности по Списку № 1, после окончания работы на "лёгком труде" работник приступил к опять к работе по Списку № 1.

В Реестре есть решение по учёту времени на "лёгком труде" по ст. 178 КЗоТ (перевод беременных женщин)
"Суд наголошує на тому, що переведення вагітної жінки на роботу, яка є легшою та яка виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою є гарантією праці, яка підлягає обовязковому застосуванню до вагітної жінки і не може бути підставою для звуження прав жінки, яка їх мала до вагітності.
...
Отже, переведення позивача на іншу посаду зумовлено виключно особливим станом, в якому перебувала позивач, та не залежало від волі самого позивача.
...
У звязку з цим, суд вважає, що в даному випадку під час визначення приналежності до стажу роботи, який надає право на пенсію на пільгових умовах, стажу роботи позивача у період з 10.10.2001 по 23.05.2005 має бути враховано особливий характер тих обставин, які зумовили переведення позивача з посади рентген-лаборанта з надання екстреної допомоги діагностичного відділення на посаду медстрестри дільничної цехової терапевтичного відділення поліклініки, а саме вагітність ОСОБА_1 та народження 23.05.2002 дитини, а також подальше перебування позивача у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.
...
На думку суду, в даному випадку підхід відповідача щодо неврахування до стажу роботи позивача, який надає право на отримання пенсії на пільгових умовах, періоду роботи з 10.10.2001 по 23.05.2005 на посаді, яка не передбачена у Списку №1 є досить звуженим.
Оскільки такий підхід не враховує необхідність дотримання гарантій, передбачених ст.178 Кодексу законів про працю, і тим самим зумовлює створення певної колізії, яка, на думку суду, має бути вирішена на користь позивача.
У звязку з цим, суд дійшов висновку про те, що відповідач безпідставно не врахував до стажу роботи позивача, який надає право на отримання пенсії на пільгових умовах, період роботи з 10.10.2001 по 23.05.2005." [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Имеет ли смысл распространения подобного трактования и на временный перевод на более лёгкую работу по ст. 170 КЗоТ? Спасибо!

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