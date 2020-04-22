Учитывается ли "лёгкий труд" в стаж по Списку №1

22/04/20 01:13 Mijabor



Учитывается ли в стаж для получения льготной пенсии по Списку № 1 время временной работы на "лёгком труде" по ст. 170 КЗоТ? Перевод происходил с должности по Списку № 1, после окончания работы на "лёгком труде" работник приступил к опять к работе по Списку № 1.



В Реестре есть решение по учёту времени на "лёгком труде" по ст. 178 КЗоТ (перевод беременных женщин)

"Суд наголошує на тому, що переведення вагітної жінки на роботу, яка є легшою та яка виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою є гарантією праці, яка підлягає обовязковому застосуванню до вагітної жінки і не може бути підставою для звуження прав жінки, яка їх мала до вагітності.

...

Отже, переведення позивача на іншу посаду зумовлено виключно особливим станом, в якому перебувала позивач, та не залежало від волі самого позивача.

...

У звязку з цим, суд вважає, що в даному випадку під час визначення приналежності до стажу роботи, який надає право на пенсію на пільгових умовах, стажу роботи позивача у період з 10.10.2001 по 23.05.2005 має бути враховано особливий характер тих обставин, які зумовили переведення позивача з посади рентген-лаборанта з надання екстреної допомоги діагностичного відділення на посаду медстрестри дільничної цехової терапевтичного відділення поліклініки, а саме вагітність ОСОБА_1 та народження 23.05.2002 дитини, а також подальше перебування позивача у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.

...

На думку суду, в даному випадку підхід відповідача щодо неврахування до стажу роботи позивача, який надає право на отримання пенсії на пільгових умовах, періоду роботи з 10.10.2001 по 23.05.2005 на посаді, яка не передбачена у Списку №1 є досить звуженим.

Оскільки такий підхід не враховує необхідність дотримання гарантій, передбачених ст.178 Кодексу законів про працю, і тим самим зумовлює створення певної колізії, яка, на думку суду, має бути вирішена на користь позивача.

У звязку з цим, суд дійшов висновку про те, що відповідач безпідставно не врахував до стажу роботи позивача, який надає право на отримання пенсії на пільгових умовах, період роботи з 10.10.2001 по 23.05.2005."



Имеет ли смысл распространения подобного трактования и на временный перевод на более лёгкую работу по ст. 170 КЗоТ? Спасибо! Доброго здоровья!Учитывается ли в стаж для получения льготной пенсии по Списку № 1 время временной работы на "лёгком труде" по ст. 170 КЗоТ? Перевод происходил с должности по Списку № 1, после окончания работы на "лёгком труде" работник приступил к опять к работе по Списку № 1.В Реестре есть решение по учёту времени на "лёгком труде" по ст. 178 КЗоТ (перевод беременных женщин)"Суд наголошує на тому, що переведення вагітної жінки на роботу, яка є легшою та яка виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою є гарантією праці, яка підлягає обовязковому застосуванню до вагітної жінки і не може бути підставою для звуження прав жінки, яка їх мала до вагітності....Отже, переведення позивача на іншу посаду зумовлено виключно особливим станом, в якому перебувала позивач, та не залежало від волі самого позивача....У звязку з цим, суд вважає, що в даному випадку під час визначення приналежності до стажу роботи, який надає право на пенсію на пільгових умовах, стажу роботи позивача у період з 10.10.2001 по 23.05.2005 має бути враховано особливий характер тих обставин, які зумовили переведення позивача з посади рентген-лаборанта з надання екстреної допомоги діагностичного відділення на посаду медстрестри дільничної цехової терапевтичного відділення поліклініки, а саме вагітність ОСОБА_1 та народження 23.05.2002 дитини, а також подальше перебування позивача у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років....На думку суду, в даному випадку підхід відповідача щодо неврахування до стажу роботи позивача, який надає право на отримання пенсії на пільгових умовах, періоду роботи з 10.10.2001 по 23.05.2005 на посаді, яка не передбачена у Списку №1 є досить звуженим.Оскільки такий підхід не враховує необхідність дотримання гарантій, передбачених ст.178 Кодексу законів про працю, і тим самим зумовлює створення певної колізії, яка, на думку суду, має бути вирішена на користь позивача.У звязку з цим, суд дійшов висновку про те, що відповідач безпідставно не врахував до стажу роботи позивача, який надає право на отримання пенсії на пільгових умовах, період роботи з 10.10.2001 по 23.05.2005." [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Имеет ли смысл распространения подобного трактования и на временный перевод на более лёгкую работу по ст. 170 КЗоТ? Спасибо!

