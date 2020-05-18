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18/05/20 13:50 Нерегистратор > Биссектриса 18/05/20 08:50

Пару месяцев назад инициативная группа одной новостройки брала у регистратора информацию о всех зарегистрированных собственниках квартир с целью созыва собрания для обсуждения вопроса о создании ОСББ. Так вот выданная регистратором информация содержала ведомости о ФИО, а также ид.кодах всех жильцов. Я, правда, этому удивилась, но факт есть факт.

Может Вам стоить поговорить с регистратором.....



18/05/20 11:04 Евгений Осычнюк > Биссектриса 18/05/20 09:59

Ответ №1: только если ответчик нигде не зарегистрирован 9по запросу суда).

Ответ №2: или.

Кстати, код указывать не обязательно, но надо в иске написать "невідомий", иначе будет "без руху", скорее всего. И клопотання приложите по коду, иначе ДВС просто не примет, у них программа тупо не пропускает формирование провадження, если не указан код.



18/05/20 10:00 Биссектриса > Добрый газовик 18/05/20 09:37

Вопрос №1: если я подам иск в суд по месту нахождения имущества ответчика (согласно ч.9 ст.28 ГПК Украины), обязан ли этот суд будет рассматривать мой иск?

Или же суд сделает запрос по поводу адреса места регистрации проживания ответчика и перенаправит иск по подсудности в другой суд (по месту регистрации места проживания, если это место не совпадает с местом нахождения имущества ответчика)?



18/05/20 09:59 Биссектриса > Евгений Осычнюк 18/05/20 09:46

Вопрос №1: если я подам иск в суд по месту нахождения имущества ответчика (согласно ч.9 ст.28 ГПК Украины), обязан ли этот суд будет рассматривать мой иск?

Или же суд сделает запрос по поводу адреса места регистрации проживания ответчика и перенаправит иск по подсудности в другой суд (по месту регистрации места проживания, если это место не совпадает с местом нахождения имущества ответчика)?





18/05/20 09:53 Биссектриса > Евгений Осычнюк 18/05/20 09:48

В ЕГР юрлиц, если нет кода, то ответ на запрос формируется по Ф.И.О. ФОПа и код Реестр не выдает.

Кроме того, таких ФОП с таким Ф.И.О. несколько в одном регионе..



18/05/20 09:49 Биссектриса > Добрый газовик 18/05/20 09:37

задолженность за плату по ОСББ.

договора нет - на основании закона по ОСББ - устав, протоколы собраний.

Информационная справка из Реестра вещных прав, что ответчик собственник квартиры. Поиск в Реестре формировался по адресу квартиры.







18/05/20 09:46 Евгений Осычнюк > Биссектриса 18/05/20 08:50

Вы на правильном пути, по всем поставленным вопросам. И я присоединяюсь к предыдущему оратору - откуда долг, если нет к нему документа?



18/05/20 09:37 Добрый газовик > Биссектриса 18/05/20 08:50

А что за задолженность, согласно чего (какого договора) возникла, если ничего нет?



Какие тогда вообще доказательства, что именно этот Иван Петров Вам что-то должен?



