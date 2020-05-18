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Не знаю ни кода, ни паспортных данных, ни адреса прописки ответчика. Что делать?
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18/05/20 15:29  HelenkaОтправить письмо > Нерегистратор    18/05/20 13:50Дерево
Списки с идент.кодами граждан выдавали раньше, какое-то недолгое время. Сейчас - только фамилии, без кода. Персональные данные это. (

18/05/20 13:50  Нерегистратор > Биссектриса    18/05/20 08:50Дерево
Пару месяцев назад инициативная группа одной новостройки брала у регистратора информацию о всех зарегистрированных собственниках квартир с целью созыва собрания для обсуждения вопроса о создании ОСББ. Так вот выданная регистратором информация содержала ведомости о ФИО, а также ид.кодах всех жильцов. Я, правда, этому удивилась, но факт есть факт.
Может Вам стоить поговорить с регистратором.....

18/05/20 11:04  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Биссектриса    18/05/20 09:59Дерево
Ответ №1: только если ответчик нигде не зарегистрирован 9по запросу суда).
Ответ №2: или.
Кстати, код указывать не обязательно, но надо в иске написать "невідомий", иначе будет "без руху", скорее всего. И клопотання приложите по коду, иначе ДВС просто не примет, у них программа тупо не пропускает формирование провадження, если не указан код.

18/05/20 10:00  Биссектриса > Добрый газовик    18/05/20 09:37Дерево
Вопрос №1: если я подам иск в суд по месту нахождения имущества ответчика (согласно ч.9 ст.28 ГПК Украины), обязан ли этот суд будет рассматривать мой иск?
Или же суд сделает запрос по поводу адреса места регистрации проживания ответчика и перенаправит иск по подсудности в другой суд (по месту регистрации места проживания, если это место не совпадает с местом нахождения имущества ответчика)?

18/05/20 09:59  Биссектриса > Евгений Осычнюк    18/05/20 09:46Дерево
Вопрос №1: если я подам иск в суд по месту нахождения имущества ответчика (согласно ч.9 ст.28 ГПК Украины), обязан ли этот суд будет рассматривать мой иск?
Или же суд сделает запрос по поводу адреса места регистрации проживания ответчика и перенаправит иск по подсудности в другой суд (по месту регистрации места проживания, если это место не совпадает с местом нахождения имущества ответчика)?

18/05/20 09:53  Биссектриса > Евгений Осычнюк    18/05/20 09:48Дерево
В ЕГР юрлиц, если нет кода, то ответ на запрос формируется по Ф.И.О. ФОПа и код Реестр не выдает.
Кроме того, таких ФОП с таким Ф.И.О. несколько в одном регионе..

18/05/20 09:49  Биссектриса > Добрый газовик    18/05/20 09:37Дерево
задолженность за плату по ОСББ.
договора нет - на основании закона по ОСББ - устав, протоколы собраний.
Информационная справка из Реестра вещных прав, что ответчик собственник квартиры. Поиск в Реестре формировался по адресу квартиры.


18/05/20 09:48  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Евгений Осычнюк    18/05/20 09:46Дерево
П.С. Попробуйте поискать адрес в открытых реестрах (ЕДР, "опендата" и пр.), вдруг ответчик является ФОП, или участником юрлица.

18/05/20 09:46  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Биссектриса    18/05/20 08:50Дерево
Вы на правильном пути, по всем поставленным вопросам. И я присоединяюсь к предыдущему оратору - откуда долг, если нет к нему документа?

18/05/20 09:37  Добрый газовик > Биссектриса    18/05/20 08:50Дерево
А что за задолженность, согласно чего (какого договора) возникла, если ничего нет?

Какие тогда вообще доказательства, что именно этот Иван Петров Вам что-то должен?

18/05/20 08:50  Биссектриса   Дерево

Планирую подать иск в суд о взыскании задолженности с ответчика физического лица, но я не знаю адреса места регистрации проживания этого ответчика, идентификационного кода ответчика тоже не знаю (паспортные данные тоже неизвестны).

Вопрос №1: если я подам иск в суд по месту нахождения имущества ответчика (согласно ч.9 ст.28 ГПК Украины), обязан ли этот суд будет рассматривать мой иск?
Или же суд сделает запрос по поводу адреса места регистрации проживания ответчика и перенаправит иск по подсудности в другой суд (по месту регистрации места проживания, если это место не совпадает с местом нахождения имущества ответчика)?

Вопрос №2: Как узнать код ответчика? Если код не будет указан в исполнительном документе, то исполнительная служба скорее всего его не примет. Может быть стоит к иску приложить ходатайство в суд об истребовании данных по идентификационному коду ответчика в налоговый орган?

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