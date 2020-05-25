Как квалифицировать гражданские правоотношения?

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25/05/20 18:04 dkl > Уда в 25/05/20 17:29

Кого Вы представляете? Арендодателя? И какую цель себе ставите: полностью освободить объект от арендных обязательств как перед номинальным арендатором,так и перед связанными с ним третьими лицами? Или прекратить отношения с номинальным арендатором, но сохранить их с третьими лицами? Или что-то другое? Опишите более подробно, поскольку без этого дать внятные рекомендации, как по мне, невозможно.



25/05/20 17:29 Уда в > dkl 25/05/20 15:31

Оснований для признания недействительным нет.

Самым разумным кажется иск о расторжении из-за невнесения арендных платежей, но с учетом ситуации в целом, выглядеть это будет странно.



Договір не відбувся - наиболее подходящее по смыслу определение)

Обо всем договорились, согласовали, подписали... и не відбувся

Ну или прекращен по соглашению сторон, так и оставшись не реализованным



25/05/20 15:31 dkl > Уда в 25/05/20 13:58

Ситуация, которую Вы описали, является слишком комплексной, а вопрос, который Вы задаете, - слишком абстрактным и размытым, чтобы на него конкретно ответить. В этой ситуации возможно множество сценариев развития событий, в зависимости от поставленных задач, фактических обстоятельств и того, в чьих интересах и в каких целях Вы действуете. Так, при определенных условиях, возможен и сценарий признания факта исполнения обязанностей по оплате арендной платы третьими лицами вместо арендатора по действующему договору, и сценарий инициирования расторжения договора аренды, и сценарий признания договора недействительным и т.д. Так что либо конкретизируйте свои вопросы, либо придется довольствоваться абстрактными ответами.



25/05/20 15:18 Уда в > Евгений Осычнюк 25/05/20 15:06

Как раз в законе понятие есть (ч.6 ст181 ХК). Другое дело, что применяется к несколько иным ситуациям

Платежи не имели назначения арендная плата, но фактически ею являлись.

Сейчас вопрос в прекращении этого договора Шредингера, который есть и которого нет



25/05/20 15:06 Евгений Осычнюк > Уда в 25/05/20 13:58

Нет в законе такого понятия "Договор не состоялся (не відбувся?)". Договор заключен, но обязательства по оплате не исполнены. Оплата другими лицами может быть квалифицированна или как оплата третьим лицом, или как безосновательно полученные средства. Остальное зависит от подробностей правоотношений.

