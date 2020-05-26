Спасибо, это действительно читали. Только там же и есть это : 266.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб: б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; да, есть пункт, 266.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності. но тут есть "або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності". Так если например взять разъяснение минюста, что вторая квартира по факту является совместной собственностью, будет ли такое основанием?

26/05/20 12:55 Бенедикт Т

Добрый день.

Помогите пож-та в сложном вопросе. Мужем и женой была куплена квартира на двоих, 80% на мужа, 20% на жену (так деньги вносили).

Далее в браке была куплена вторая квартира, на имя жены, но при этом нотариус брала заявление, что квартира покупается за общие деньги и будет общей собственностью. Но в договоре купли продажи указана жена, хотя есть и упоминание о муже, что он дает согласие. Соответственно в реестре тоже только одна жена.

Квартиры относительно большие, в среднем 90 квадратов.

В прошлом году на имя жены пришла платежка, нужно заплатить за лишние метры. В первой квартире у нее 72 метра (90*0,8), во второй - 90 , итого суммарно 162, минус льготных 60 , к оплате за 102.

Мужу соответственно ничего, потому что у него в первой квартире всего 18 метров (90*0,2).



В этом году ожидается аналогичное, только дороже.

Предложили считать вторую квартиру как совместную собственность супругов, на основании ст.60 СКУ, поскольку куплена в браке. А согласно ст.266 налогового кодекса, в таком случае налог может платить любой из собственников, т.е. муж, соответственно использовать его льготу уже не на 18 метров как в первой квартире, а полнотью на 60 метров. Но налоговая отказывается так поступать, говорит что данные о собственниках берет исключительно из реестра, а там только жена, и о никаком СКУ слушать не хочет. Вносить изменения в реестр путем выделения частей реально затратно, и муж с женой не хотят.

Как можно убедить, обязать налоговую принять то, что несмотря на данные в реестре по второй квартире, где указана только жена, сама квартира является общей собственностью супругов, как приобретенная в браке, соответственно платить за нее и пользоваться льготой может любой из собственников, в том числе и супруг?



