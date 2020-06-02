Отдых и экскурсии на Чёрном море

Отдых на море в России - это возможность отдохнуть и получить яркие эмоции и воспоминания на долгие годы для себя и своих близких!
Экскурсии в Геленджике - это возможность получить их:
- Джиппинг на Пшадские водопады
- Джиппинг в Оздоровительный парк
- Поездка на Бронетранспортёре (БТР)
- Поездка в горы к Грозовым воротам
- Конные прогулки по горному хребту
- Дайвинг в открытом Чёрном море
- Аренда яхт (рыбалка в море)
- Экскурсия на скалу "Парус"
- Морские прогулки на яхте
- Парашют (подъём с катера)
- Квадропрогулки по горам
- Ночные дискотеки на корабле
- Вейкборд (вейкбординг и водные лыжи)
- Экскурсия на Белые скалы и Голубую бездну
- Экскурсия в Абрау-Дюрсо
- Автобусные экскурсии в Абхазию, Сочи, Крым.
- Экскурсия на Тамань: долина лотосов и грязевой вулкан
- Поездки в х. Джанхот и п. Кабардинка и многое другое...[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
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