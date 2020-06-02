Отдых и экскурсии на Чёрном море

2/06/20 20:29 ДенискаГелен





Экскурсии в Геленджике - это возможность получить их:

- Джиппинг на Пшадские водопады

- Джиппинг в Оздоровительный парк

- Поездка на Бронетранспортёре (БТР)

- Поездка в горы к Грозовым воротам

- Конные прогулки по горному хребту

- Дайвинг в открытом Чёрном море

- Аренда яхт (рыбалка в море)

- Экскурсия на скалу "Парус"

- Морские прогулки на яхте

- Парашют (подъём с катера)

- Квадропрогулки по горам

- Ночные дискотеки на корабле

- Вейкборд (вейкбординг и водные лыжи)

- Экскурсия на Белые скалы и Голубую бездну

- Экскурсия в Абрау-Дюрсо

- Автобусные экскурсии в Абхазию, Сочи, Крым.

- Экскурсия на Тамань: долина лотосов и грязевой вулкан

- Поездки в х. Джанхот и п. Кабардинка и многое другое...



- сайт с описанием, расписанием и ценами на экскурсии в Геленджике Отдых на море в России - это возможность отдохнуть и получить яркие эмоции и воспоминания на долгие годы для себя и своих близких!Экскурсии в Геленджике - это возможность получить их:- Джиппинг на Пшадские водопады- Джиппинг в Оздоровительный парк- Поездка на Бронетранспортёре (БТР)- Поездка в горы к Грозовым воротам- Конные прогулки по горному хребту- Дайвинг в открытом Чёрном море- Аренда яхт (рыбалка в море)- Экскурсия на скалу "Парус"- Морские прогулки на яхте- Парашют (подъём с катера)- Квадропрогулки по горам- Ночные дискотеки на корабле- Вейкборд (вейкбординг и водные лыжи)- Экскурсия на Белые скалы и Голубую бездну- Экскурсия в Абрау-Дюрсо- Автобусные экскурсии в Абхазию, Сочи, Крым.- Экскурсия на Тамань: долина лотосов и грязевой вулкан- Поездки в х. Джанхот и п. Кабардинка и многое другое... [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] - сайт с описанием, расписанием и ценами на экскурсии в Геленджике

