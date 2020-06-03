О наследстве

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|3/06/20 12:11
Rossi > -юра-
3/06/20 12:01
отправить нотариусу по почте
|3/06/20 12:01
-юра- > ъъ
3/06/20 11:18
заявление о принятии наследства, которое подается нотариусу.
Т.е. я его получил по почте и как случайный человек отдал нотариусу?
|3/06/20 11:25
Rossi > -юра-
3/06/20 11:11
Чтобы "выкинуть с квартиры полицейского", обратитесь в Нацполицию (в частности, в департамент внутренней безопасности).
|3/06/20 11:24
Rossi > -юра-
3/06/20 11:15
Сперва нужно принять наследство. Мать наследодателя должна направить местому нотариусу нотариально заверенное заявление о принятии наследства. Через представителя это не делается.
|3/06/20 11:21
ъъ > -юра-
3/06/20 11:15
Дочь сможет получить свидетельство о праве на наследство не раньше чем через 6 месяцев с момента смерти матери. Вот тогда уже можно и доверенность на продажу
|3/06/20 11:18
ъъ > -юра-
3/06/20 11:11
|3/06/20 11:15
-юра- > Rossi
3/06/20 10:58
Спасибо. Нужно пример доверенности, что бы заходить во все двери и суды, в конце должно быть прописано право на продажу.
|3/06/20 11:11
-юра- > ъъ
3/06/20 10:50
Задача:- получить по почте доверенность с государства-агрессора,выкинуть с квартиры полицейского, переоформить квартиру на брата.
|3/06/20 10:58
Rossi > -юра-
3/06/20 10:03
Уход за наследодателем и осуществление его похорон не дает права на наследование. Такое лицо вправе потребовать компенсации своих расходов от наследников.
|3/06/20 10:50
ъъ > -юра-
3/06/20 10:03
Вы хозяин квартиры покойной тещи вашего брата?
Задача какая? Кинуть пособников режима государства-агрессора?
|3/06/20 10:03
-юра-
Следующая ситуация.
У родного брата в РФ который чиновник и в Украину ему нельзя,у жены умерла мать (ей то же в Украину нельзя).
Спустя 2-ое суток брат узнал, что умерла теща.
Сотрудники полиции залезли в приватизированную квартиру через окно и далее...
По скайпу его нашел сотрудник полиции и сообщил, что я ухаживал за бабушкой и я ее похоронил, квартира теперь моя.
Вопрос какую доверенность взять у брата, что бы было понятно что я хозяин квартиры, все случилось три дня назад.