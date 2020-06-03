 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Недвижимость
?PNG 

Земля и Недвижимость
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

О наследстве
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
3/06/20 12:11  Rossi > -юра-    3/06/20 12:01Дерево
отправить нотариусу по почте

3/06/20 12:01  -юра- > ъъ    3/06/20 11:18Дерево
заявление о принятии наследства, которое подается нотариусу.
Т.е. я его получил по почте и как случайный человек отдал нотариусу?

3/06/20 11:25  Rossi > -юра-    3/06/20 11:11Дерево
Чтобы "выкинуть с квартиры полицейского", обратитесь в Нацполицию (в частности, в департамент внутренней безопасности).

3/06/20 11:24  Rossi > -юра-    3/06/20 11:15Дерево
Сперва нужно принять наследство. Мать наследодателя должна направить местому нотариусу нотариально заверенное заявление о принятии наследства. Через представителя это не делается.

3/06/20 11:21  ъъ > -юра-    3/06/20 11:15Дерево
Дочь сможет получить свидетельство о праве на наследство не раньше чем через 6 месяцев с момента смерти матери. Вот тогда уже можно и доверенность на продажу

3/06/20 11:18  ъъ > -юра-    3/06/20 11:11Дерево
Наследницей по всей видимости является все же жена брата, дочь наследодателя.
Вот она и пересылает сюда не доверенность, а заявление о принятии наследства, которое подается нотариусу по месту открытия наследства.
Вы уже можете идти к нормальному нотарю, излагать ситуацию, согласовывать документы и действия
Почитайте об охране наследственного имущества [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

3/06/20 11:15  -юра- > Rossi    3/06/20 10:58Дерево
Спасибо. Нужно пример доверенности, что бы заходить во все двери и суды, в конце должно быть прописано право на продажу.

3/06/20 11:11  -юра- > ъъ    3/06/20 10:50Дерево
Задача:- получить по почте доверенность с государства-агрессора,выкинуть с квартиры полицейского, переоформить квартиру на брата.

3/06/20 10:58  Rossi > -юра-    3/06/20 10:03Дерево
Уход за наследодателем и осуществление его похорон не дает права на наследование. Такое лицо вправе потребовать компенсации своих расходов от наследников.

3/06/20 10:50  ъъ > -юра-    3/06/20 10:03Дерево
Вы хозяин квартиры покойной тещи вашего брата?
Задача какая? Кинуть пособников режима государства-агрессора?

3/06/20 10:03  -юра-   Дерево
Следующая ситуация.
У родного брата в РФ который чиновник и в Украину ему нельзя,у жены умерла мать (ей то же в Украину нельзя).
Спустя 2-ое суток брат узнал, что умерла теща.
Сотрудники полиции залезли в приватизированную квартиру через окно и далее...
По скайпу его нашел сотрудник полиции и сообщил, что я ухаживал за бабушкой и я ее похоронил, квартира теперь моя.
Вопрос какую доверенность взять у брата, что бы было понятно что я хозяин квартиры, все случилось три дня назад.

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.