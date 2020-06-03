О наследстве



Сортировать по времени сообщений [ ]



3/06/20 12:01 -юра- > ъъ 3/06/20 11:18

заявление о принятии наследства, которое подается нотариусу.

Т.е. я его получил по почте и как случайный человек отдал нотариусу?



3/06/20 11:24 Rossi > -юра- 3/06/20 11:15

Сперва нужно принять наследство. Мать наследодателя должна направить местому нотариусу нотариально заверенное заявление о принятии наследства. Через представителя это не делается.



3/06/20 11:21 ъъ > -юра- 3/06/20 11:15

Дочь сможет получить свидетельство о праве на наследство не раньше чем через 6 месяцев с момента смерти матери. Вот тогда уже можно и доверенность на продажу



3/06/20 11:18 ъъ > -юра- 3/06/20 11:11



Вот она и пересылает сюда не доверенность, а заявление о принятии наследства, которое подается нотариусу по месту открытия наследства.

Вы уже можете идти к нормальному нотарю, излагать ситуацию, согласовывать документы и действия

Почитайте об охране наследственного имущества Наследницей по всей видимости является все же жена брата, дочь наследодателя.Вот она и пересылает сюда не доверенность, а заявление о принятии наследства, которое подается нотариусу по месту открытия наследства.Вы уже можете идти к нормальному нотарю, излагать ситуацию, согласовывать документы и действияПочитайте об охране наследственного имущества [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]



3/06/20 11:15 -юра- > Rossi 3/06/20 10:58

Спасибо. Нужно пример доверенности, что бы заходить во все двери и суды, в конце должно быть прописано право на продажу.



3/06/20 11:11 -юра- > ъъ 3/06/20 10:50

Задача:- получить по почте доверенность с государства-агрессора,выкинуть с квартиры полицейского, переоформить квартиру на брата.



3/06/20 10:58 Rossi > -юра- 3/06/20 10:03

Уход за наследодателем и осуществление его похорон не дает права на наследование. Такое лицо вправе потребовать компенсации своих расходов от наследников.



3/06/20 10:50 ъъ > -юра- 3/06/20 10:03

Вы хозяин квартиры покойной тещи вашего брата?

Задача какая? Кинуть пособников режима государства-агрессора?

