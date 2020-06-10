Доля в УК ООО и права супругов

я тоже на пол ставки в нашей корпорации психологом подрабатываю :) но мне не нужны права 2го супруга в целом и долю он наследовать точно не будет. скажем так: на разгов они не хотят морально, остальное согласно, вопрос только в тоом, каким документом это лучше оформить

10/06/20 15:10 Mark-Don > ally 10/06/20 10:23

Ой! Нечаянно отправил.

Начинаю сначала:



Прежде чем принять такой вариант, нужно изучить нюансы семейного положения и семейных отношений этих людей и убедиться, что они понимают последствия предложенного варианта.

Но лично мне он не очень нравиться. И вот почему:

Если указать, что доля не является совместной собственностью, то в случае смерти собственника (а все мы под Богом ходим), часть супруга/супруги в наследуемой доле может значительно уменьшиться.

В случае развода (а такое тоже иногда бывает) супруг/супруга тоже может ничего не получить.

Меня, например, уже настораживает, что ставится вопрос о полном "отлучении" второго супруга от прав на долю.

Могут быть и иные подводные камни.

Поэтому супруги должны 100 раз подумать, прежде чем принимать окончательное решение.



