Доля в УК ООО и права супругов

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|10/06/20 18:46
Mark-Don > ally
10/06/20 15:40
Приношу извинения - пост ошибочно отправил не по адресу.
Это ответ коллеге: 10/06/20 15:46 Евгений Осычнюк
|10/06/20 18:44
Mark-Don > ally
10/06/20 15:38
Действимтелдьно, "право на доходы от имущества принадлежат собственнику". Т.е. дивиденды (как впрочем и зарплата) начислены и выплачены будут супругу, владеющему долей.
Но дальше читаем Семейный кодекс:
"Стаття 61. Об'єкти права спільної сумісної власності
......................
2. Об'єктом права спільної сумісної власності є заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя."
|10/06/20 15:46
Евгений Осычнюк > ally
10/06/20 15:38
Чем именно не соответствует? Если не затруднит, обоснуйте. От прав на доходы тоже "отлучает", поскольку право на доходы от имущества принадлежат собственнику.
|10/06/20 15:40
ally > Mark-Don
10/06/20 15:10
я тоже на пол ставки в нашей корпорации психологом подрабатываю :)
но мне не нужны права 2го супруга в целом и долю он наследовать точно не будет.
скажем так: на разгов они не хотят морально, остальное согласно, вопрос только в тоом, каким документом это лучше оформить
|10/06/20 15:38
ally > Евгений Осычнюк
10/06/20 12:35
спасибо! но эт вариант не очень соот-ет зак-ву, ну и не отлучает второго супруга от прав на доходы, то есть дивиденды
|10/06/20 15:10
Mark-Don > ally
10/06/20 10:23
Ой! Нечаянно отправил.
Начинаю сначала:
Прежде чем принять такой вариант, нужно изучить нюансы семейного положения и семейных отношений этих людей и убедиться, что они понимают последствия предложенного варианта.
Но лично мне он не очень нравиться. И вот почему:
Если указать, что доля не является совместной собственностью, то в случае смерти собственника (а все мы под Богом ходим), часть супруга/супруги в наследуемой доле может значительно уменьшиться.
В случае развода (а такое тоже иногда бывает) супруг/супруга тоже может ничего не получить.
Меня, например, уже настораживает, что ставится вопрос о полном "отлучении" второго супруга от прав на долю.
Могут быть и иные подводные камни.
Поэтому супруги должны 100 раз подумать, прежде чем принимать окончательное решение.
|10/06/20 12:35
Евгений Осычнюк > ally
10/06/20 10:23
Проще всего - включить отказ в текст договора купли-продажи. Написать что-то типа "я, ПІБ підтверджую, що частка в статутному капіталі ТОВ..код...придбана за особисті кошти ПІБ, і не є спільним майном подружжя".
|10/06/20 10:23
ally
Добрый день!
Ситауция: один из супругов собирается купить долю в ООО. Второй супругу на нее не претендует и желает сразу отказаться от всех прав на эту долю и любых выплат (дивидендов), которые связаны с это долей.
Подскажите пожалуйста как оформить такой отказ?
Нужен брачный договор или какое-то заявление на отказ при купле-продаже доли либо есть еще какие-либо варианты?
Заранее благодарю.