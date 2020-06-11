ЗУ ПРО захист економ конкуренції:
ст.56
5. За кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України.
Нарахування пені припиняється з дня прийняття господарським судом рішення про стягнення відповідного штрафу.
Нарахування пені зупиняється на час розгляду чи перегляду господарським судом:
справи про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України про накладення штрафу;
відповідного рішення (постанови) господарського суду.
Стаття 60.
1. Заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено.
Как понимать здесь відновлення?
например, нарушить получил решение АМК о наложении штрафа 01.02. (срок на уплату 2 мес - до 01.04), обжаловал в суд - провадження порушено 01.03, нарахування пені мало б зупинитися на час розгляду справи судом, т.е. месяц без пени должно быть в запасе на период когда дело не находится в суде (пленум ВХСУ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
разъснил, что пеня не насчитывается только за дни с дня порушення провадження по справи до даты вынесения решения, в промежутке пеня начисляется). решение вынесено 01.04, далее апеляция приняла скаргу 10.04, вынесла решение 30.04., кассация приняла скаргу 10.05, вынесла решение 31.05. штраф уплачен 05.06.
Должна быть начислена пеня (1,5% по ст. 56) за период с 02.04 по 10.04, с 01.05 по 10.05, с 01.06 по 05.06?
Верно ли считать, что есть месяц от 2-месячного срока на обжалование (31 дней) в запасе, которые надо отнять от количества дней для начисления пени?