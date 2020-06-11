11/06/20 09:26 Ksenija



ст.56

5. За кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України.

Нарахування пені припиняється з дня прийняття господарським судом рішення про стягнення відповідного штрафу.

Нарахування пені зупиняється на час розгляду чи перегляду господарським судом:

справи про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України про накладення штрафу;

відповідного рішення (постанови) господарського суду.



Стаття 60.

1. Заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено.



Как понимать здесь відновлення?

например, нарушить получил решение АМК о наложении штрафа 01.02. (срок на уплату 2 мес - до 01.04), обжаловал в суд - провадження порушено 01.03, нарахування пені мало б зупинитися на час розгляду справи судом, т.е. месяц без пени должно быть в запасе на период когда дело не находится в суде (пленум ВХСУ

Должна быть начислена пеня (1,5% по ст. 56) за период с 02.04 по 10.04, с 01.05 по 10.05, с 01.06 по 05.06?

Верно ли считать, что есть месяц от 2-месячного срока на обжалование (31 дней) в запасе, которые надо отнять от количества дней для начисления пени? ЗУ ПРО захист економ конкуренції:ст.565. За кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України.Нарахування пені припиняється з дня прийняття господарським судом рішення про стягнення відповідного штрафу.Нарахування пені зупиняється на час розгляду чи перегляду господарським судом:справи про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України про накладення штрафу;відповідного рішення (постанови) господарського суду.Стаття 60.1. Заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено.Как понимать здесь відновлення?например, нарушить получил решение АМК о наложении штрафа 01.02. (срок на уплату 2 мес - до 01.04), обжаловал в суд - провадження порушено 01.03, нарахування пені мало б зупинитися на час розгляду справи судом, т.е. месяц без пени должно быть в запасе на период когда дело не находится в суде (пленум ВХСУ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] разъснил, что пеня не насчитывается только за дни с дня порушення провадження по справи до даты вынесения решения, в промежутке пеня начисляется). решение вынесено 01.04, далее апеляция приняла скаргу 10.04, вынесла решение 30.04., кассация приняла скаргу 10.05, вынесла решение 31.05. штраф уплачен 05.06.Должна быть начислена пеня (1,5% по ст. 56) за период с 02.04 по 10.04, с 01.05 по 10.05, с 01.06 по 05.06?Верно ли считать, что есть месяц от 2-месячного срока на обжалование (31 дней) в запасе, которые надо отнять от количества дней для начисления пени?

