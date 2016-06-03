Зняття арешту з майна - хто відповідач?

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|23/06/20 12:39
Konstantin_D > decisionmaker
22/06/20 15:55
Так, спочатку були торги, реалізація майна, потім - акт, зняття арешту та повернення виконавчого листа стягувачу.
А вже потім - друге виконавче провадження та другий арешт.
А між цими подіями другий виконавець і наклав арешт.
"В такому разі, як писав вже Евгений Осычнюк Відповідачем вже буде обтяжувач." - Ви мали на увазі, боржник?
P.S. А нотаріус не видав свідоцтво, тому що боржник знаходиться в реєстрі боржників.
Ось тут я ставив це питання. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
В такому випадку нотаріуси посилаються на п.12 ч.1 ст.24 ЗУ "Про державну реєстрацію речових прав..." та відмовляються реєструвати право власності.
І якщо з 28.08.2018 діяла редакція, яка дозволяла ще якось подвійно тлумачити, оскільки борг НЕ за аліментами:
"12) заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію права власності щодо майна, що відповідно до поданих для такої реєстрації документів відчужено особою, яка на момент проведення такої реєстрації внесена до Єдиного реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці."
То з 02.11.2019 внесено зміни "у пункті 12 слово "зокрема" замінити словами "у тому числі"
"12) заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію права власності щодо майна, що відповідно до поданих для такої реєстрації документів відчужено особою, яка на момент проведення такої реєстрації внесена до Єдиного реєстру боржників, у тому числі за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці."
|23/06/20 12:26
Konstantin_D > Евгений Осычнюк
22/06/20 15:28
До виконавця претензію пред"явити важко - отримав виконавчий документ, відкрив провадження, наклав арешти. Оскільки об"єкт нерухомого майна був на той момент ще зареєстрований за боржником - то воно також попало під арешт.
А тому позов - по ЦПК, визнати право власності, зняти арешт с об"єкту нерухомого майна.
Суддя ж задає питання - яким чином боржник порушив право позивача? Чому він відповідачем вказаний?
Крім постанови пленуму ВССУ, знайшов ще кілька свіжих постанов ВС (2020 року), де також цитується ця постанова та вказується, що відповідач - саме боржник.
Викладу письмово, подам через канцелярию - подивимось.
Вказувати відповідачем виконавця в даній ситуації не бачу жодних підстав.
|22/06/20 15:55
decisionmaker > Konstantin_D
22/06/20 15:00
Нотаріус при виконанні своїх функцій саме як нотаріуса має Вам видати свідоцтво про право власності. А вже потім, на виконання функцій державного реєстратора відмовити в державній реєстрації нерухомого майна через наявність обтяжень.
Принаймі так було станом на жовтень місяць 2019р.
Ну і якщо я непомиляють то органи примусового виконання рішень суду мають забезпечети зняття всіх обтяжень окрім обтяжень накладених на виконання рішення суду.
Справа втому, що арешт вже був напевно накладений після винесення акту про реалізацію нерухомого майна.
В такому разі, як писав вже Евгений Осычнюк Відповідачем вже буде обтяжувач.
У цитованому Вами ПЛЕНУМ ВССУ скоріш за все мова йде про відкрите виконавче провадження а згідно Вашого повідомлення виконавчий лист в рамках якого було реалізоване нерухоме майно був повернутий стягувачу.
|22/06/20 15:28
Евгений Осычнюк > Konstantin_D
22/06/20 15:00
За загальними правилами відповідачем є той, хто порушив право. Якщо виконавець протиправно наклав арешт на майно, то він буде відповідачем, але (в даному випадку) за КАСУ. В інших випадках відповідачем буде боржник за правилами ЦПК.
|22/06/20 15:00
Konstantin_D
В межах виконавчого провадження реалізоване нерухоме майне фізичної особи через СЕТАМ. Виконавчий документ повернутий стягувачу.
Але грошових коштів від реалізації майна виявилось недостатньо для погашення боргу.
Поки виконавець кілька разів виправляв помилки в акті торгів, кредитор повторно звернувся до ДВС із виконавчим документом.
Таким чином, на момент звернення покупця до нотаріуса за свідоцтвом про придбання майна та реєстрацією права власності, майно знову потрапило під арешт, але вже в іншому виконавчому провадженні.
Згідно постанови Пленуму ВССУ №5 від 03.06.2016 "Про судову практику в справах про зняття арешту з майна" - "Відповідачами в справі є боржник, особа, в інтересах якої накладено арешт на майно, а в окремих випадках - особа, якій передано майно, якщо воно було реалізоване. Як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, має бути залучено відповідний орган державної виконавчої служби"
Отже, вказав у позові відповідачем - боржника, третьою особою без самостійних - орган ДВС, який наклав арешт (у другому ВП).
Суддя під час підготовчого оголосив перерву для того, щоб позивач вирішив, хто все ж таки буде відповідачем - боржник або орган ДВС, що наклав арешт. На думку судді, відповідачем повинен бути орган ДВС, а не боржник.
Питання - хто ж таки буде відповідачем за позовом про визнання права власності та знаття арешту з майна?