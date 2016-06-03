Зняття арешту з майна - хто відповідач?

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23/06/20 12:39 Konstantin_D > decisionmaker 22/06/20 15:55



А вже потім - друге виконавче провадження та другий арешт.

А між цими подіями другий виконавець і наклав арешт.



"В такому разі, як писав вже Евгений Осычнюк Відповідачем вже буде обтяжувач." - Ви мали на увазі, боржник?



P.S. А нотаріус не видав свідоцтво, тому що боржник знаходиться в реєстрі боржників.



Ось тут я ставив це питання.



В такому випадку нотаріуси посилаються на п.12 ч.1 ст.24 ЗУ "Про державну реєстрацію речових прав..." та відмовляються реєструвати право власності.



І якщо з 28.08.2018 діяла редакція, яка дозволяла ще якось подвійно тлумачити, оскільки борг НЕ за аліментами:



"12) заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію права власності щодо майна, що відповідно до поданих для такої реєстрації документів відчужено особою, яка на момент проведення такої реєстрації внесена до Єдиного реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці."



То з 02.11.2019 внесено зміни "у пункті 12 слово "зокрема" замінити словами "у тому числі"



"12) заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію права власності щодо майна, що відповідно до поданих для такої реєстрації документів відчужено особою, яка на момент проведення такої реєстрації внесена до Єдиного реєстру боржників, у тому числі за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці." Так, спочатку були торги, реалізація майна, потім - акт, зняття арешту та повернення виконавчого листа стягувачу.А вже потім - друге виконавче провадження та другий арешт.А між цими подіями другий виконавець і наклав арешт."В такому разі, як писав вже Евгений Осычнюк Відповідачем вже буде обтяжувач." - Ви мали на увазі, боржник?P.S. А нотаріус не видав свідоцтво, тому що боржник знаходиться в реєстрі боржників.Ось тут я ставив це питання. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] В такому випадку нотаріуси посилаються на п.12 ч.1 ст.24 ЗУ "Про державну реєстрацію речових прав..." та відмовляються реєструвати право власності.І якщо з 28.08.2018 діяла редакція, яка дозволяла ще якось подвійно тлумачити, оскільки борг НЕ за аліментами:"12) заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію права власності щодо майна, що відповідно до поданих для такої реєстрації документів відчужено особою, яка на момент проведення такої реєстрації внесена до Єдиного реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці."То з 02.11.2019 внесено зміни "у пункті 12 слово "зокрема" замінити словами "у тому числі""12) заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію права власності щодо майна, що відповідно до поданих для такої реєстрації документів відчужено особою, яка на момент проведення такої реєстрації внесена до Єдиного реєстру боржників, у тому числі за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці."



23/06/20 12:26 Konstantin_D > Евгений Осычнюк 22/06/20 15:28

До виконавця претензію пред"явити важко - отримав виконавчий документ, відкрив провадження, наклав арешти. Оскільки об"єкт нерухомого майна був на той момент ще зареєстрований за боржником - то воно також попало під арешт.

А тому позов - по ЦПК, визнати право власності, зняти арешт с об"єкту нерухомого майна.



Суддя ж задає питання - яким чином боржник порушив право позивача? Чому він відповідачем вказаний?



Крім постанови пленуму ВССУ, знайшов ще кілька свіжих постанов ВС (2020 року), де також цитується ця постанова та вказується, що відповідач - саме боржник.

Викладу письмово, подам через канцелярию - подивимось.

Вказувати відповідачем виконавця в даній ситуації не бачу жодних підстав.



22/06/20 15:55 decisionmaker > Konstantin_D 22/06/20 15:00

Нотаріус при виконанні своїх функцій саме як нотаріуса має Вам видати свідоцтво про право власності. А вже потім, на виконання функцій державного реєстратора відмовити в державній реєстрації нерухомого майна через наявність обтяжень.

Принаймі так було станом на жовтень місяць 2019р.

Ну і якщо я непомиляють то органи примусового виконання рішень суду мають забезпечети зняття всіх обтяжень окрім обтяжень накладених на виконання рішення суду.

Справа втому, що арешт вже був напевно накладений після винесення акту про реалізацію нерухомого майна.

В такому разі, як писав вже Евгений Осычнюк Відповідачем вже буде обтяжувач.

У цитованому Вами ПЛЕНУМ ВССУ скоріш за все мова йде про відкрите виконавче провадження а згідно Вашого повідомлення виконавчий лист в рамках якого було реалізоване нерухоме майно був повернутий стягувачу.



22/06/20 15:28 Евгений Осычнюк > Konstantin_D 22/06/20 15:00

За загальними правилами відповідачем є той, хто порушив право. Якщо виконавець протиправно наклав арешт на майно, то він буде відповідачем, але (в даному випадку) за КАСУ. В інших випадках відповідачем буде боржник за правилами ЦПК.

