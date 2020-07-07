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Как в регионах платят пособие по безработице? Задерживают или вовремя?
Порядок выплат пособия.
Пособие выплачивается подекадно, но в зависимости от ваших посещений.
Например, если не было посещений во 2-й декаде, а в 3-й были, то оплатят по концу 3-й декады.
Декада - это 10 дней: 1-я декада с 1 по 10, 2-я - с 11 по 20, 3-я с 21 по 30/31.
Пособие начисляется всегда в последний день соответствующей декады - каждого 10-го, 20-го, 30/31-го.
Если эта дата выпадает на выходной день, то начисляется в ближайший рабочий день.
Своевременная выплата пособия - через 3-20 банковских дней со дня начисления.
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