Как в регионах платят пособие по безработице? Задерживают или вовремя?

Порядок выплат пособия.

Пособие выплачивается подекадно, но в зависимости от ваших посещений.

Например, если не было посещений во 2-й декаде, а в 3-й были, то оплатят по концу 3-й декады.

Декада - это 10 дней: 1-я декада с 1 по 10, 2-я - с 11 по 20, 3-я с 21 по 30/31.

Пособие начисляется всегда в последний день соответствующей декады - каждого 10-го, 20-го, 30/31-го.

Если эта дата выпадает на выходной день, то начисляется в ближайший рабочий день. Своевременная выплата пособия - через 3-20 банковских дней со дня начисления.



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