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ФОРУМ ФЛУДЕРОВ
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Как в регионах платят пособие по безработице? Задерживают или вовремя?
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Порядок выплат пособия.

Пособие выплачивается подекадно, но в зависимости от ваших посещений.
Например, если не было посещений во 2-й декаде, а в 3-й были, то оплатят по концу 3-й декады.

Декада - это 10 дней: 1-я декада с 1 по 10, 2-я - с 11 по 20, 3-я с 21 по 30/31.
Пособие начисляется всегда в последний день соответствующей декады - каждого 10-го, 20-го, 30/31-го.
Если эта дата выпадает на выходной день, то начисляется в ближайший рабочий день. Своевременная выплата пособия - через 3-20 банковских дней со дня начисления.

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Правительственная "горячая линия" 1545 работает круглосуточно.

Звонки на правительственную "горячую линию" 1545 из сети фиксированной связи Укртелекома, телефонов мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина, Лайфселл для заявителей бесплатны.

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7/07/20 17:09  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > TatyanaShap    7/07/20 17:05Дерево
Старая тема стала очень громоздкой (почти 3000 постов за 7 лет), поэтому администрацией форумов принято решение о создании новой темы, в которой можно продолжить обмен мнениями.

Старая тема не удаляется, а закрывается - читать ее будет можно, писать в ней - нельзя, не получится.

Ссылка на старую тему [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

7/07/20 17:05  TatyanaShapОтправить письмо   Дерево
сабж

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