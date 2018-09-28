Штраф за растаможеное авто 800 000 тыс грн

10/07/20 11:03 AlexSym

Я, Сумец Александр Сергеевич, 1986 г.р, проживаю в г. Краматорск, Донецкой области, хочу поделиться своей страшной историей о нашем «правовом» государстве. В марте 2018 года мною был завезен автомобиль на еврономерах в режиме “транзит”. Не смог перезаехать в связи с поломкой автомобиля, есть соответствующая справка, за что был оплачен штраф 8500 тысяч. До 25.11.2018 г. в Украине не был принят закон про растаможку авто старше 2010 года. Расстаможить авто можно было только Евро-5. После того, как бывшим президентом Порошенко был принят закон в ноябре 2018 года про расстаможку авто Евро-2,3,4, мною 11.02.2019 г. в городе Киев был растаможен автомобиль Toyota Avensis 2006 г.в. Общая сумма платежей составила 64 000 тыс. грн, куда вошла сумма штрафа 8500грн. Через два года эксплуатации растаможенного автомобиля, с оплаченными налогами и платежами в установленным законом порядке, с присвоенными украинскими номерами, я получаю 08.07.2020 года арест на мои счета и на все движимое и недвижимое имущество, без каких либо уведомлений, предупреждений, писем о решении суда. В исполнительной службе мне называют сумму штрафов 722 464.17 грн. + 72 241грн.(исполнительной службе) и это при установленной стоимости автомобиля на таможне в 1500 евро. Фото документов прилагаю. Вопрос: 1) Как можно ездить 2 года на растаможенном автомобиле и получить такой штраф, еще и задним числом? 2) Как можно растаможить авто со штрафом 722 464.17 грн., который был выписан 28.09.2018 года, т.е . до принятия закона про растаможку в ноябре 2018? Таким образом сейчас заблокирована вся моя работа, все средства на карточке, с которой я оплачивал платежи и налоги (так как я являюсь ФЛП), кормил свою семью (ребенок до 6 лет) в такой тяжелый период карантина и мирового кризиса. Были угрозы от исполнительной службы г. Краматорска выгнать всю мою семью на улицу (при том, что у меня на содержании, кроме семьи, родители-инвалиды 2-й и 3-й группы). И это все за растаможку автомобиля честным путем. Смысл было платить 64000 тыс. грн, чтобы получить штраф 800тыс.грн.? В постановлении сказано, что заместитель начальника Донецкой таможни, Клиндухов Р.Л. указывает, что была проведена судебная “автотоварознавча експертиза”, хотя он даже не видел автомобиля, экспертизу не проводили, моих подписей нигде нет, и установил стоимость машины 3175 евро, хотя при растаможке Киевская таможня установила стоимость в 1500евро. И как можно было просчитать стоимость растаможки, если авто было стандарта Евро-4, и закона о растаможки автомобилей данного стандарта не существовало. Дело сфабриковали и указали в постановлении, что автомобиль используется в других целях, чем просто как семейный автомобиль, хотя никаких доказательств у них нет. Обращаюсь за помощью к президенту Зеленскому В.А, к нашей Верховной Раде и ко всему народу Украины, помогите установить справедливость, и убрать беззаконие и своевластие чиновников на местах. Сколько они будут наживаться на простых трудягах, забирать у них то, чего у них не было, нет, и никогда не будет. Фото постанов и растаможки прилагаю.

