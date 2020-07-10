Выплаты страховой после ДТП

10/07/20 17:22 dimich_x

Попал в ДТП, виноват не я, но сильно повреждено авто и, соответственно, требует дорогостоящего ремонта (порядка 60 тыс грн). Вызывали полицию, виновника лишили прав и направили дело в суд. У меня обычная автоцивилка, поэтому связался со страховой виновника, с целью получить компенсацию за ремонт. Они направили мне набор документов, которые необходимо заполнить.

В частности, среди документов было заявление на выплату компенсации. Несмотря на то, что в электронном письме указано, что это заявление нужно подавать после суда, в телефонных разговорах сотрудники рекомендовали подавать его вместе с уведомлением о ДТП, дескать, потом меньше времени мне придется ждать.

Также, в этом заявлении кроме реквизитов, куда выплачивать компенсацию, мелким шрифтом написано "Підтверджую, що я згоден із способом і розміром збитку, розрахованим Страховиком". Собственно этот пункт меня и смутил, и с уведомлением я его не отправлял. В телефонном разговоре по вопросу этого пункта я задал вопрос: "А что, если я не согласен с расчитанным вами размером?", мне ответили, что я не увижу суммы до тех пор, пока она не поступит мне на карту.

Я понимаю, что страховые компании всячески стараются минимизировать выплаты, но получается, что если бы я подал это заявление до оценки страховым комиссаром, то они могли бы насчитать, к примеру, 2 тыс грн и аргументировать тем, что я согласился с этой суммой в заявлении.



Насколько правомерно поступают представители страховой, скрывая сумму выплат?

Есть ли какие-то законные основания делать это?

Могу ли я требовать от них оглашения этой суммы до подачи заявления?

Кроме того, в телефонных разговорах представители страховой также говорили, что ни одна страховая не оплатит полную стоимость ремонта у официального диллера. Правда ли это?

В какие сроки должно быть рассмотрено дело виновника в суде (если есть таковые)?



Спасибо.

