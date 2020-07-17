Використання вільного приміщення адвокатського бюро

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17/07/20 17:58 Rossi > vladyslava 17/07/20 17:04

Закон не запрещает адвокатскому бюро сдавать имущество в аренду (субаренду).



17/07/20 17:04 vladyslava > Rossi 17/07/20 16:17

А чем согласие собственника поможет адвокатскому бюро доказать отсутствие нарушений с его стороны? Мне надо убрать риски для бюро и адвокатов по нарушению законодательства. Собственник согласие напишет, но это ж не убирает то, что такой вид деятельности не есть одним из видов, чем может заниматься адвокатское бюро.



17/07/20 16:17 Rossi > vladyslava 17/07/20 15:54

Получайте от собственника письменное согласие (не обязательно прям менять текст договора) и сдавайте в субаренду.

Если собственник "ничего не хочет делать", то и постороннее лицо в его квартиру вы не впустите.



17/07/20 15:54 vladyslava > Rossi 17/07/20 14:57

не понимаю вопроса. Для нахождения другого юридического лица в помещении адвокатского бюро должны быть юридические основания, про запрет субаренды прописали в договоре давно, арендодатель уехал на пмж за границу, переписывать сам договор не хочет. Надо придумать правовое оформление для присутствия работников другой компании в офисе адвокатского бюро.



17/07/20 14:57 Rossi > vladyslava 17/07/20 14:45

К чему тогда ваше "то як ці відносини між адвокатським бюро та іншою юр.особою оформити (суборенда не підходить, бо заборонена договором оренди)?"



17/07/20 11:56 vladyslava > ОК АКА Олюня 17/07/20 11:15

что это не вид адвокатской деятельности, и это не соответствует ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", исходя из чего можно сделать вывод, что бюро не может как-то сотрудничать с другими юр.лицами по поводу оформления помещения. Но помещения много, простаивает, есть фирма, которая готова за него платить, поэтому и ищу совета, может есть какие-то варианты?



17/07/20 10:37 vladyslava > ОК АКА Олюня 17/07/20 10:33

если это не даст риска дисциплинарного производства, то согласны им другое юр.лицо не мешает, места на всех хватит.

