Використання вільного приміщення адвокатського бюро

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|17/07/20 17:58
Rossi > vladyslava
17/07/20 17:04
Закон не запрещает адвокатскому бюро сдавать имущество в аренду (субаренду).
|17/07/20 17:04
vladyslava > Rossi
17/07/20 16:17
А чем согласие собственника поможет адвокатскому бюро доказать отсутствие нарушений с его стороны? Мне надо убрать риски для бюро и адвокатов по нарушению законодательства. Собственник согласие напишет, но это ж не убирает то, что такой вид деятельности не есть одним из видов, чем может заниматься адвокатское бюро.
|17/07/20 16:17
Rossi > vladyslava
17/07/20 15:54
Получайте от собственника письменное согласие (не обязательно прям менять текст договора) и сдавайте в субаренду.
Если собственник "ничего не хочет делать", то и постороннее лицо в его квартиру вы не впустите.
|17/07/20 15:54
vladyslava > Rossi
17/07/20 14:57
не понимаю вопроса. Для нахождения другого юридического лица в помещении адвокатского бюро должны быть юридические основания, про запрет субаренды прописали в договоре давно, арендодатель уехал на пмж за границу, переписывать сам договор не хочет. Надо придумать правовое оформление для присутствия работников другой компании в офисе адвокатского бюро.
|17/07/20 14:57
Rossi > vladyslava
17/07/20 14:45
К чему тогда ваше "то як ці відносини між адвокатським бюро та іншою юр.особою оформити (суборенда не підходить, бо заборонена договором оренди)?"
|17/07/20 14:45
vladyslava > Rossi
17/07/20 12:54
и он непротив:-))
|17/07/20 12:54
Rossi > vladyslava
17/07/20 10:37
а мнением собственника вы не хотите поинтересоваться?
|17/07/20 11:56
vladyslava > ОК АКА Олюня
17/07/20 11:15
что это не вид адвокатской деятельности, и это не соответствует ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", исходя из чего можно сделать вывод, что бюро не может как-то сотрудничать с другими юр.лицами по поводу оформления помещения. Но помещения много, простаивает, есть фирма, которая готова за него платить, поэтому и ищу совета, может есть какие-то варианты?
|17/07/20 11:15
ОК АКА Олюня > vladyslava
17/07/20 10:37
Я имела в виду их мнение как юристов, а не как пользователей помещения
|17/07/20 10:37
vladyslava > ОК АКА Олюня
17/07/20 10:33
если это не даст риска дисциплинарного производства, то согласны им другое юр.лицо не мешает, места на всех хватит.
|17/07/20 10:33
ОК АКА Олюня > vladyslava
17/07/20 08:24
А что по этому поводу думают адвокаты бюро?
|17/07/20 08:24
vladyslava
Добрий день! У адвокатського бюро в оренді є приміщення (квартира), в одній з кімнат працює адвокат, чи може в іншому приміщенні працювати інша юр.особа, яка займається зовсім іншою діяльністю і якщо так, то як ці відносини між адвокатським бюро та іншою юр.особою оформити (суборенда не підходить, бо заборонена договором оренди)?