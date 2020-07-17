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Адвокатура
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Використання вільного приміщення адвокатського бюро
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17/07/20 17:58  Rossi > vladyslava    17/07/20 17:04Дерево
Закон не запрещает адвокатскому бюро сдавать имущество в аренду (субаренду).

17/07/20 17:04  vladyslavaОтправить письмо > Rossi    17/07/20 16:17Дерево
А чем согласие собственника поможет адвокатскому бюро доказать отсутствие нарушений с его стороны? Мне надо убрать риски для бюро и адвокатов по нарушению законодательства. Собственник согласие напишет, но это ж не убирает то, что такой вид деятельности не есть одним из видов, чем может заниматься адвокатское бюро.

17/07/20 16:17  Rossi > vladyslava    17/07/20 15:54Дерево
Получайте от собственника письменное согласие (не обязательно прям менять текст договора) и сдавайте в субаренду.
Если собственник "ничего не хочет делать", то и постороннее лицо в его квартиру вы не впустите.

17/07/20 15:54  vladyslavaОтправить письмо > Rossi    17/07/20 14:57Дерево
не понимаю вопроса. Для нахождения другого юридического лица в помещении адвокатского бюро должны быть юридические основания, про запрет субаренды прописали в договоре давно, арендодатель уехал на пмж за границу, переписывать сам договор не хочет. Надо придумать правовое оформление для присутствия работников другой компании в офисе адвокатского бюро.

17/07/20 14:57  Rossi > vladyslava    17/07/20 14:45Дерево
К чему тогда ваше "то як ці відносини між адвокатським бюро та іншою юр.особою оформити (суборенда не підходить, бо заборонена договором оренди)?"

17/07/20 14:45  vladyslavaОтправить письмо > Rossi    17/07/20 12:54Дерево
и он непротив:-))

17/07/20 12:54  Rossi > vladyslava    17/07/20 10:37Дерево
а мнением собственника вы не хотите поинтересоваться?

17/07/20 11:56  vladyslavaОтправить письмо > ОК АКА Олюня    17/07/20 11:15Дерево
что это не вид адвокатской деятельности, и это не соответствует ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", исходя из чего можно сделать вывод, что бюро не может как-то сотрудничать с другими юр.лицами по поводу оформления помещения. Но помещения много, простаивает, есть фирма, которая готова за него платить, поэтому и ищу совета, может есть какие-то варианты?

17/07/20 11:15  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > vladyslava    17/07/20 10:37Дерево
Я имела в виду их мнение как юристов, а не как пользователей помещения

17/07/20 10:37  vladyslavaОтправить письмо > ОК АКА Олюня    17/07/20 10:33Дерево
если это не даст риска дисциплинарного производства, то согласны им другое юр.лицо не мешает, места на всех хватит.

17/07/20 10:33  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > vladyslava    17/07/20 08:24Дерево
А что по этому поводу думают адвокаты бюро?

17/07/20 08:24  vladyslavaОтправить письмо   Дерево
Добрий день! У адвокатського бюро в оренді є приміщення (квартира), в одній з кімнат працює адвокат, чи може в іншому приміщенні працювати інша юр.особа, яка займається зовсім іншою діяльністю і якщо так, то як ці відносини між адвокатським бюро та іншою юр.особою оформити (суборенда не підходить, бо заборонена договором оренди)?

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