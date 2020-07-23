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Акт про проживання мешканців квартири
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23/07/20 17:09  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > ukrtan    23/07/20 14:39Дерево
ЖЕК відмовив правильно, бо такі "докази" є недопустимими з декількох причин (хоча на практиці суди їх приймають, якщо немає реального спору - наприклад, якщо особа давно не проживає, і не претендує на житло). Крім того, неможливо довести відсутність факту, треба доводити його наявність. А крім того, ключове визначення - "частка є незначною".

23/07/20 16:49  нпрклд > Rossi    23/07/20 16:42Дерево
Я свою мысль уточнил практически сразу). Вопрос был "підтвердити, що спів-к там не проживає і не надає нам доступ до житла."
А так, похоже, иск о вселении, иск о выселении и переговоры

23/07/20 16:46  нпрклд > Rossi    23/07/20 16:42Дерево
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23/07/20 16:42  Rossi > нпрклд    23/07/20 16:29Дерево
23/07/20 15:13 нпрклд > ukrtan 23/07/20 14:39
Співвласник може звернутися до поліції про самовільне заняття приміщення невстановленими особами

Квартиранты не самовольно заняли помещение, их впустил второй сособственник на основании договора аренды. Автор это знает.

23/07/20 16:06 Rossi > нпрклд 23/07/20 15:56
...Автор бы вас послушал и пошел подавать заявление в полицию о том, что "неустановленные лица самовольно заняли помещение". Полиция устанавливает, что автор осознанно соврал, и в итоге автор получает судимость.

23/07/20 16:29  нпрклд > Rossi    23/07/20 16:10Дерево
Человека не пускают в его квартиру неизвестные ему люди (в лицо видел, но понятия не имеет кто они, документы вряд ли ему показывают)
Он обращается в полицию с изложением этих фактов и просьбой дать оценку
О каком заведомо не правдивом заявлении о преступлении идет речь?
Если какой-то шибко умный полициант и начнет возбуждаться, то это все закончится на ст11 УК

23/07/20 16:10  Rossi > нпрклд    23/07/20 16:09Дерево
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23/07/20 16:09  Rossi > ukrtan    23/07/20 15:55Дерево
Допустим, вы докажите, что ответчик не проживает. Что мешает ему сказать в суде то же самое - что это его единственное жилье (находящееся в собственности), но пока его временно пустили пожить родственники/друзья?

23/07/20 16:09  нпрклд > Rossi    23/07/20 16:06Дерево
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23/07/20 16:06  Rossi > нпрклд    23/07/20 15:56Дерево
Вы похоже тоже "не специалист". Зачем давать вредные советы? Автор бы вас послушал и пошел подавать заявление в полицию о том, что "неустановленные лица самовольно заняли помещение". Полиция устанавливает, что автор осознанно соврал, и в итоге автор получает судимость.

23/07/20 15:56  нпрклд > Rossi    23/07/20 15:53Дерево
Заявитель не специалист. Обижают - звонит 102. А те в свою очередь объяснят куда идти с гражданским спором

23/07/20 15:55  ukrtanОтправить письмо > Rossi    23/07/20 15:46Дерево
Тому що примусово викупити можна лише неістотну частку... а в нас половина квартири... іншої квартири конкретно на співв-ка не зареєстровано... вони в суді скажуть, що це їхнє єдине житло + мають неповнолітніх дітей (які всі там прописані)... і нам відмовлять в позові, ще й свій депозит із казначейських рахунків рік повертати будемо(((

23/07/20 15:53  Rossi > нпрклд    23/07/20 15:48Дерево
Потому что собственник знает, кто в квартире - это подтвердят второй собственник и сами квартиранты.

23/07/20 15:51  ukrtanОтправить письмо > нпрклд    23/07/20 15:48Дерево
дякую за пораду! Теж як один із варіантів...

23/07/20 15:48  нпрклд > Rossi    23/07/20 15:44Дерево
Почему ложный донос? Я собственник, в квартире хз кто, меня не пускают, Спаситепомогите

23/07/20 15:46  Rossi > ukrtan    23/07/20 14:39Дерево
Зачем вам в суде доказывать, что он не живет? Вам нужно доказать, что у него есть другое жилье.

23/07/20 15:44  Rossi > нпрклд    23/07/20 15:13Дерево
и получить уголовное дело за заведомо ложный донос?

23/07/20 15:42  нпрклд > ukrtan    23/07/20 15:37Дерево
Але нам в позові потрібно підтвердити, що спів-к там не проживає і не надає нам доступ до житла.
ЖЕК двічі письмово відмовив нам у складанні акту про встановлення осіб, що проживають в квартирі.

Якщо відмовляє ЖЕК, можливо, з поліцією вийде: з'ясують особи мешканців, підстави їх знаходження у квартири (ніби вас це цікавить?) і відправлять вас до суду за вирішенням цивільного спору

23/07/20 15:37  ukrtanОтправить письмо > нпрклд    23/07/20 15:13Дерево
Це не вирішить проблему загалом. Користуватися квартирою разом з іншим співвласником неможливо. Це різні люди, в кожного свої сім'ї.

23/07/20 15:13  нпрклд > ukrtan    23/07/20 14:39Дерево
Співвласник може звернутися до поліції про самовільне заняття приміщення невстановленими особами

23/07/20 14:39  ukrtanОтправить письмо   Дерево
Доброго дня, колеги. Прошу поради.
Однокімнатну квартиру дві різні особи отримали в спадок 50/50. Обидві співвласниці там прописались, але не проживають. Один співвласник поселила там орендарів і отримує плату. Квартира в жахливому стані, але інший із співвласників не хоче і не може користуватися квартирою в такій ситуації.
Вирішино викупити примусово (інший співв-к на компроміс не йде) його частку. Але нам в позові потрібно підтвердити, що спів-к там не проживає і не надає нам доступ до житла. ЖЕК двічі письмово відмовив нам у складанні акту про встановлення осіб, що проживають в квартирі. Мотивують, що уже такої компетенції у них немає.
Можливо хтось порадить, як і хто зараз реально засвідчує такі факти?

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