Акт про проживання мешканців квартири

ЖЕК відмовив правильно, бо такі "докази" є недопустимими з декількох причин (хоча на практиці суди їх приймають, якщо немає реального спору - наприклад, якщо особа давно не проживає, і не претендує на житло). Крім того, неможливо довести відсутність факту, треба доводити його наявність. А крім того, ключове визначення - "частка є незначною".

Тому що примусово викупити можна лише неістотну частку... а в нас половина квартири... іншої квартири конкретно на співв-ка не зареєстровано... вони в суді скажуть, що це їхнє єдине житло + мають неповнолітніх дітей (які всі там прописані)... і нам відмовлять в позові, ще й свій депозит із казначейських рахунків рік повертати будемо(((

Але нам в позові потрібно підтвердити, що спів-к там не проживає і не надає нам доступ до житла. ЖЕК двічі письмово відмовив нам у складанні акту про встановлення осіб, що проживають в квартирі. Якщо відмовляє ЖЕК, можливо, з поліцією вийде: з'ясують особи мешканців, підстави їх знаходження у квартири (ніби вас це цікавить?) і відправлять вас до суду за вирішенням цивільного спору