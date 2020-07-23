Акт про проживання мешканців квартири

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|23/07/20 17:09
Евгений Осычнюк > ukrtan
23/07/20 14:39
ЖЕК відмовив правильно, бо такі "докази" є недопустимими з декількох причин (хоча на практиці суди їх приймають, якщо немає реального спору - наприклад, якщо особа давно не проживає, і не претендує на житло). Крім того, неможливо довести відсутність факту, треба доводити його наявність. А крім того, ключове визначення - "частка є незначною".
|23/07/20 16:49
нпрклд > Rossi
23/07/20 16:42
Я свою мысль уточнил практически сразу). Вопрос был "підтвердити, що спів-к там не проживає і не надає нам доступ до житла."
А так, похоже, иск о вселении, иск о выселении и переговоры
|23/07/20 16:46
нпрклд > Rossi
23/07/20 16:42
|23/07/20 16:42
Rossi > нпрклд
23/07/20 16:29
23/07/20 15:13 нпрклд > ukrtan 23/07/20 14:39
Співвласник може звернутися до поліції про самовільне заняття приміщення невстановленими особами
Квартиранты не самовольно заняли помещение, их впустил второй сособственник на основании договора аренды. Автор это знает.
23/07/20 16:06 Rossi > нпрклд 23/07/20 15:56
...Автор бы вас послушал и пошел подавать заявление в полицию о том, что "неустановленные лица самовольно заняли помещение". Полиция устанавливает, что автор осознанно соврал, и в итоге автор получает судимость.
|23/07/20 16:29
нпрклд > Rossi
23/07/20 16:10
Человека не пускают в его квартиру неизвестные ему люди (в лицо видел, но понятия не имеет кто они, документы вряд ли ему показывают)
Он обращается в полицию с изложением этих фактов и просьбой дать оценку
О каком заведомо не правдивом заявлении о преступлении идет речь?
Если какой-то шибко умный полициант и начнет возбуждаться, то это все закончится на ст11 УК
|23/07/20 16:10
Rossi > нпрклд
23/07/20 16:09
|23/07/20 16:09
Rossi > ukrtan
23/07/20 15:55
Допустим, вы докажите, что ответчик не проживает. Что мешает ему сказать в суде то же самое - что это его единственное жилье (находящееся в собственности), но пока его временно пустили пожить родственники/друзья?
|23/07/20 16:09
нпрклд > Rossi
23/07/20 16:06
|23/07/20 16:06
Rossi > нпрклд
23/07/20 15:56
Вы похоже тоже "не специалист". Зачем давать вредные советы? Автор бы вас послушал и пошел подавать заявление в полицию о том, что "неустановленные лица самовольно заняли помещение". Полиция устанавливает, что автор осознанно соврал, и в итоге автор получает судимость.
|23/07/20 15:56
нпрклд > Rossi
23/07/20 15:53
Заявитель не специалист. Обижают - звонит 102. А те в свою очередь объяснят куда идти с гражданским спором
|23/07/20 15:55
ukrtan > Rossi
23/07/20 15:46
Тому що примусово викупити можна лише неістотну частку... а в нас половина квартири... іншої квартири конкретно на співв-ка не зареєстровано... вони в суді скажуть, що це їхнє єдине житло + мають неповнолітніх дітей (які всі там прописані)... і нам відмовлять в позові, ще й свій депозит із казначейських рахунків рік повертати будемо(((
|23/07/20 15:53
Rossi > нпрклд
23/07/20 15:48
Потому что собственник знает, кто в квартире - это подтвердят второй собственник и сами квартиранты.
|23/07/20 15:51
ukrtan > нпрклд
23/07/20 15:48
дякую за пораду! Теж як один із варіантів...
|23/07/20 15:48
нпрклд > Rossi
23/07/20 15:44
Почему ложный донос? Я собственник, в квартире хз кто, меня не пускают, Спаситепомогите
|23/07/20 15:46
Rossi > ukrtan
23/07/20 14:39
Зачем вам в суде доказывать, что он не живет? Вам нужно доказать, что у него есть другое жилье.
|23/07/20 15:44
Rossi > нпрклд
23/07/20 15:13
и получить уголовное дело за заведомо ложный донос?
|23/07/20 15:42
нпрклд > ukrtan
23/07/20 15:37
Але нам в позові потрібно підтвердити, що спів-к там не проживає і не надає нам доступ до житла.
ЖЕК двічі письмово відмовив нам у складанні акту про встановлення осіб, що проживають в квартирі.
Якщо відмовляє ЖЕК, можливо, з поліцією вийде: з'ясують особи мешканців, підстави їх знаходження у квартири (ніби вас це цікавить?) і відправлять вас до суду за вирішенням цивільного спору
|23/07/20 15:37
ukrtan > нпрклд
23/07/20 15:13
Це не вирішить проблему загалом. Користуватися квартирою разом з іншим співвласником неможливо. Це різні люди, в кожного свої сім'ї.
|23/07/20 15:13
нпрклд > ukrtan
23/07/20 14:39
Співвласник може звернутися до поліції про самовільне заняття приміщення невстановленими особами
|23/07/20 14:39
ukrtan
Доброго дня, колеги. Прошу поради.
Однокімнатну квартиру дві різні особи отримали в спадок 50/50. Обидві співвласниці там прописались, але не проживають. Один співвласник поселила там орендарів і отримує плату. Квартира в жахливому стані, але інший із співвласників не хоче і не може користуватися квартирою в такій ситуації.
Вирішино викупити примусово (інший співв-к на компроміс не йде) його частку. Але нам в позові потрібно підтвердити, що спів-к там не проживає і не надає нам доступ до житла. ЖЕК двічі письмово відмовив нам у складанні акту про встановлення осіб, що проживають в квартирі. Мотивують, що уже такої компетенції у них немає.
Можливо хтось порадить, як і хто зараз реально засвідчує такі факти?