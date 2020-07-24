Корпоративные отношения

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24/07/20 15:08 Alex7 > Red Tag 24/07/20 12:26

"как я понял, перераспределение голосов - это как раз создание ситуации, когда участник с взносом 33.3% имеет 50% голосов"



Не правильно понимаете ((. Это не перераспределение голосов, а формирование УК по договорной стоимости долей (выше, ниже номинала). Ну да ладно, разбирайтесь сами.

Читайте коменты "вилы", прав на 100%. Единственный (



24/07/20 14:07 Alex7 > Alex7 24/07/20 13:56

Будете перераспределять голоса по уставу, огребете кучу проблем. Передача по доверенности - старый проверенный способ.



24/07/20 13:56 Alex7 > Alex7 24/07/20 13:44

Запутались в трех понятиях ))) Вклад в кассе, доля в реестре, а голоса в уставе



24/07/20 13:56 вилы > вилы 24/07/20 13:48

но для внесения изменений в реестр никакого решения про перерозподіл не требуется. и голосования тоже. акт прийм-передачи и все.

раз решение про "перерозподіл" не принимается, значит тому кто против остается только ч.5 ст.20



24/07/20 13:48 вилы > Red Tag 24/07/20 12:26

там речь идет не о перераспределении голосов, а о перераспределении долей.

"перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом"



если честно для меня не до конца понятным является смысл этой нормы и вероятность ее расширенного толкования, но учитывая буквально вторую часть предложения, в законе лично я нашел только один прямо прописанный случай перераспределения долей - п.3 ч.2 ст.15

но лично для меня остается не до конца ясным вопрос о том, является ли обязательной единогласность в иных случаях, когда производится "перерозподіл часток між учасниками".

например в случае отчуждения одним из участников другому своей доли (или части доли) тоже кагбэ происходит "перерозподіл"...



24/07/20 13:44 Alex7 > Red Tag 24/07/20 13:15

Каков вопрос - таков ответ)). Если вам о распределении голосов, то задавайте вопрос о распределении голосов. Тьфу ... а то вклад, доли ))



24/07/20 13:15 Red Tag > Alex7 24/07/20 12:41

Ну вот что Вы натворили! Я только успокоился, думал, что ситуация понятна, нет, прибежал:)) "эмиссионный доход". Тьфу...

Все вышенаписанное - выражение огромной благодарности за проникновение в суть вещей надлежащим образом:))



24/07/20 12:41 Alex7 > Red Tag 24/07/20 10:46

Ситуация возможна и применяется на практике. Но нужно понять, что в данном конкретном случае означает "для формирования ук ВНЕС по 33,3 грн".

При формировании УК различают номинальную стоимость доли (в данном случае 50, 25, 25, она отражается в реестре и в документах, подаваемых регистратору) и эмиссионную стоимость (то что фактически ВНОСЯТ участники 33,3, 33,3 33,3). Эмиссионная стоимость - по договоренности участников (это их внутреннее дело, регистратору не подается, поэтому юридических проблем при регистрации не возникает).

Разница между эмиссионной стоимостью и номиналом является эмиссионным доходом. Отражается в балансе отдельно от номинала УК в составе дополнительного капитала на субсчете эмиссионного дохода.

Налогообложение эмиссионного дохода урегулировано НКУ.

В законе о ТОВ вопросы эмиссионной стоимости не урегулированы, но и не запрещены.



24/07/20 12:26 Red Tag > Mark-Don 24/07/20 11:54

как я понял, перераспределение голосов - это как раз создание ситуации, когда участник с взносом 33.3% имеет 50% голосов и об этом усложненный порядок голосования (квалифицированное большинство и пр. "прелести" из ч.5: "Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства."



24/07/20 12:04 вилы > Red Tag 24/07/20 10:46

Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом



третий с этим категорически ... что? не согласен? решение о перераспределении принимается "одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань". т.е. без голосов этого участника перераспределения не будет.

а вообще для него есть ч.5 ст.20



24/07/20 11:54 Mark-Don > Red Tag 24/07/20 10:46

В описанной ситуации не может быть распределение долей 50 + 25 + 25

А вот распределение голосов в таких пропорциях возможно.

См.:

ст. Стаття 29, ч.3

ст. Стаття 34, ч.5



"Если один из участников прикупил часть доли предприятия у другого участника, а третий с этим категорически..."

Третий может быть с этим категорически лишь в порядке, установленном ст. 20.

А если один из участников уже прикупил, то тот, который "категорически", если он считает нарушенными его законные права и интересы, может лишь оспорить эту покупку в установленном законом порядке

