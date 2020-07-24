Корпоративные отношения

|
Сортировать по времени сообщений
[]
|24/07/20 15:08
Alex7 > Red Tag
24/07/20 12:26
"как я понял, перераспределение голосов - это как раз создание ситуации, когда участник с взносом 33.3% имеет 50% голосов"
Не правильно понимаете ((. Это не перераспределение голосов, а формирование УК по договорной стоимости долей (выше, ниже номинала). Ну да ладно, разбирайтесь сами.
Читайте коменты "вилы", прав на 100%. Единственный (
|24/07/20 14:07
Alex7 > Alex7
24/07/20 13:56
Будете перераспределять голоса по уставу, огребете кучу проблем. Передача по доверенности - старый проверенный способ.
|24/07/20 13:56
Alex7 > Alex7
24/07/20 13:44
Запутались в трех понятиях ))) Вклад в кассе, доля в реестре, а голоса в уставе
|24/07/20 13:56
вилы > вилы
24/07/20 13:48
но для внесения изменений в реестр никакого решения про перерозподіл не требуется. и голосования тоже. акт прийм-передачи и все.
раз решение про "перерозподіл" не принимается, значит тому кто против остается только ч.5 ст.20
|24/07/20 13:48
вилы > Red Tag
24/07/20 12:26
там речь идет не о перераспределении голосов, а о перераспределении долей.
"перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом"
если честно для меня не до конца понятным является смысл этой нормы и вероятность ее расширенного толкования, но учитывая буквально вторую часть предложения, в законе лично я нашел только один прямо прописанный случай перераспределения долей - п.3 ч.2 ст.15
но лично для меня остается не до конца ясным вопрос о том, является ли обязательной единогласность в иных случаях, когда производится "перерозподіл часток між учасниками".
например в случае отчуждения одним из участников другому своей доли (или части доли) тоже кагбэ происходит "перерозподіл"...
|24/07/20 13:44
Alex7 > Red Tag
24/07/20 13:15
Каков вопрос - таков ответ)). Если вам о распределении голосов, то задавайте вопрос о распределении голосов. Тьфу ... а то вклад, доли ))
|24/07/20 13:15
Red Tag > Alex7
24/07/20 12:41
Ну вот что Вы натворили! Я только успокоился, думал, что ситуация понятна, нет, прибежал:)) "эмиссионный доход". Тьфу...
Все вышенаписанное - выражение огромной благодарности за проникновение в суть вещей надлежащим образом:))
|24/07/20 12:41
Alex7 > Red Tag
24/07/20 10:46
Ситуация возможна и применяется на практике. Но нужно понять, что в данном конкретном случае означает "для формирования ук ВНЕС по 33,3 грн".
При формировании УК различают номинальную стоимость доли (в данном случае 50, 25, 25, она отражается в реестре и в документах, подаваемых регистратору) и эмиссионную стоимость (то что фактически ВНОСЯТ участники 33,3, 33,3 33,3). Эмиссионная стоимость - по договоренности участников (это их внутреннее дело, регистратору не подается, поэтому юридических проблем при регистрации не возникает).
Разница между эмиссионной стоимостью и номиналом является эмиссионным доходом. Отражается в балансе отдельно от номинала УК в составе дополнительного капитала на субсчете эмиссионного дохода.
Налогообложение эмиссионного дохода урегулировано НКУ.
В законе о ТОВ вопросы эмиссионной стоимости не урегулированы, но и не запрещены.
|24/07/20 12:26
Red Tag > Mark-Don
24/07/20 11:54
как я понял, перераспределение голосов - это как раз создание ситуации, когда участник с взносом 33.3% имеет 50% голосов и об этом усложненный порядок голосования (квалифицированное большинство и пр. "прелести" из ч.5: "Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства."
|24/07/20 12:20
Red Tag > вилы
24/07/20 12:04
спасибо всем, буду учить матчасть
|24/07/20 12:04
вилы > Red Tag
24/07/20 10:46
Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом
третий с этим категорически ... что? не согласен? решение о перераспределении принимается "одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань". т.е. без голосов этого участника перераспределения не будет.
а вообще для него есть ч.5 ст.20
|24/07/20 11:54
Mark-Don > Red Tag
24/07/20 10:46
В описанной ситуации не может быть распределение долей 50 + 25 + 25
А вот распределение голосов в таких пропорциях возможно.
См.:
ст. Стаття 29, ч.3
ст. Стаття 34, ч.5
"Если один из участников прикупил часть доли предприятия у другого участника, а третий с этим категорически..."
Третий может быть с этим категорически лишь в порядке, установленном ст. 20.
А если один из участников уже прикупил, то тот, который "категорически", если он считает нарушенными его законные права и интересы, может лишь оспорить эту покупку в установленном законом порядке
|24/07/20 10:46
Red Tag
Меня терзают смутные сомнения. Может ли быть так: каждый из участников для формирования ук внес по 33,3 грн. Всего их, участников 3. Может ли быть ситуация, когда доля одного будет к примеру, 50% , а у остальных по 25 к примеру.
И еще вопрос: решение о распределении долей принимается квалифицированным большинством. Если один из участников прикупил часть доли предприятия у другого участника, а тритий с этим категорически, будет ли при этом распределение долей, требующее квалифицированного большинства, или же новое соотношение долей не считается распределением долей и все произойдет только лишь в силу перехода части доли?