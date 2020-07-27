Привлечение директора ООО к ответственности

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27/07/20 21:23 Alex7 > donbasstyle 27/07/20 20:02

Жаль что все случилось по старому закону.



По новому закону договор обязателен (и это не про трудовой договор). Имеем имущественные отношения. Имеем две сторны: собственники имущества (предприятия), которые нуждаются в услугах по управлению их имуществом (предприятием) и лицо, которого они ХОТЯТ нанять для оказания этой услуги. О чем им договориваться, это дело сторон, не нам судить.

Лицо без заключения договора с собственниками, начало распоряжаться их имуществом (предприятием) в ущерб одному из собственников? - нарушены ли права одного из собственников, есть ли нарушение закона?



27/07/20 20:29 Mark-Don > Alex7 27/07/20 17:50

Как оказалось из поста ТС у них вообще и никакого НС нет, а есть какой-то непонятный Контролер с непонятными и размытыми полномочиями!

Одним словом - не нормальная система корпоративного управления, на которую нацелен Закон "Про ТОВ...", а какие-то дилетантские игры в управление предприятием.

А если проанализировать все аспекты описанного - то какой-то полный управленческий абсурд.

Можно только передать привет тому, кто написал устав этого ООО и давал консультации по построению системы взаимоотношений между участниками и участников с исполнительным органом.



Действительно:

Есть Наемный директор, НЕ участник общества.

Есть некий Контролер в лице одного из участников, который вроде-бы контролирует директора, указания которого директор полностью игнорирует.

Есть Второй участник без полномочий и "портфеля", но который реально управляет действиями директора и которому тоже наплевать на Контролера.

При этом никто не хочет навести элементарный порядок.

Ну не абсурд-ли?



27/07/20 20:20 Mark-Don > donbasstyle 27/07/20 20:02

"Контролер был еще по старому закону" - позвольте спросить - по какому Закону?

"Может привлечь к ответственности в виде выговора..." Нет таких полномочий ни у вашего Контролера ни у НС.

Я уже писал и повторюсь: единственный выход - это договариваться, потом, выработав единую позицию, собирать ОСУ и приводить устав и, соответственно, деятельность в соответствие с законом и здравым смыслом.

Без этого - просто разбегаться, разделив то, что осталось (если еще осталось) или продать свои доли адекватным людям, умеющим совместно вести бизнес.

ВСЕ!

Иных вариантов нет!



27/07/20 20:02 donbasstyle > Mark-Don 27/07/20 16:32

Спасибо за ответы.



Контракта с директором нет. И не было. Назначен приказом еще по старому закону.



НР - условно. Там орган называется "Контролер", с полномочиями НР, кроме назначения и увольнения директора. Контракт или ЦПД тоже не заключался, назначается и увольняется ОСУ, также как и директор.

По уставу, Контролер имеет полномочия и с этим все ок. Контролер был еще по старому закону, перекочевал и в новый устав при полном конценсусе участников. Вопрос легитимности не стоит.

Но время меняется, конфликты множатся. У Контролера доверие падает, контроль тоже так себе.

Контролер имеет право согласовывать всех начальников (прием и увольнение), но уже все назначены, подчиняются директору.



Поэтому и вопрос: полномочия есть, а толку нет. Что делать?

Договориться понятно, но второго участника с директором все устраивает. Выходить из ООО не вариант, т.к. за год от ООО ничего не останется, а делить - нужно согласие, которого нет.

Вот и хочется вернуть контроль, но непонятно какие рычаги использовать для неподконтрольного директора.

Может в суд - признать бездеятельность директора по выполнению распоряжений Контролера незаконной, обязать исполнять. В перспективе 382 ККУ.

Может привлечь к ответственности в виде выговора, например, а директор пусть обжалует.

В общем, ступор полный.



27/07/20 17:55 ARM > donbasstyle 27/07/20 12:05

второй участник должен/может иметь приоритетное право назначения (внесение кандидатуры) и увольнения (согласования увольнения) фин директора, СБ, юриста, главбуха... это более чем достаточно для контроля и даже слишком...



27/07/20 17:50 Alex7 > donbasstyle 27/07/20 14:39

Проверте протокол собрания по выборам директора. Очень часто забывают выбрать лицо, уполномоченное подписать договор с директором (ч.12 ст.39). Если повезет и действительно забыли, то НР может зацепить директора за этот крючек ... а распутать его можно только на ОСУ договорившись о новых условиях



27/07/20 16:32 Mark-Don > donbasstyle 27/07/20 14:39

Поверьте - я очень даже в теме!

Поэтому и написал свой ответ!

Влиять на директора - только способами, предусмотренными уставом.

И вопрос к вам, поскольку вы, как я вижу, очень в теме - набсовет, по-вашему,действительно может издавать приказы и распоряжения?

И теперь по существу. Я вижу один выход - участнику с 50 % стоит требовать созыва Общего собрания и на нем ставить вопрос о приведении устава и деятельности в соответствие с законом и здравым смыслом.

Иначе может быть единственное продолжение - вечный конфликт результатом которого будет полный развал бизнеса. И если оба участника этого не хотят, то у них нет иного выхода кроме как в конце концов найти общий язык.

Вопрос - кем и на какой срок подписан контракт или трудовой договор с НР? (ст.38, ч.5 Закона "Про ТОВ")?

Это вопрос к теме легитимности НР и возможности контрвлияния "несогласного" участника на оппонента.



27/07/20 14:39 donbasstyle > Mark-Don 27/07/20 14:05

Приношу извинения, мне -то, как тому кто "в теме" все понятно.



Участник 1 имеет 50% и влияние на директора

Участник 2 имеет 50% и занимает должность Набсовета. Название "Набсовет" условное.

Генеральный директор не является участником, наемный менеджер.



Вопросы почему так произошло риторические, т.к. есть что есть задолго до.

Да, классический конфликт 50/50. Но конфликт между участниками - отдельно.



Под "закрутить гайки" имею ввиду, что Набсовет имеет полномочия издать обязательные приказы и распоряжения. Но они обязательные лишь по уставу. Участник-Набсовет считает, что директор его просто будет игнорировать.

Вопрос: как влиять на директора.



27/07/20 14:07 Mark-Don > donbasstyle 27/07/20 12:05

Дополню к предыдущему - у вас типичная тупиковая ситуация, характерная для обществ, созданных по схеме 50/50.



27/07/20 14:05 Mark-Don > donbasstyle 27/07/20 12:05

Ничего непонятно.

Гендиректор - это один из участников?

Почему НР из 1 участника?

Почему второй участник проголосовал за такое, извините, бездарное решение ОС?

Кто такие "МЫ", которые могут "закрутить гайки"?

И на каком основании их думаете крутить, если весь "крутеж гаек" описан законом и уставом?

Короче - у вас тут намешана, опять-же извините, такая каша, что без глубокого изучения устава, решений ОСУ и иных документов, а также очного общения с участниками для выяснения всех нюансов, ответить на поставленные вопрос просто невозможно.

