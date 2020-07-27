Привлечение директора ООО к ответственности

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|27/07/20 21:23
Alex7 > donbasstyle
27/07/20 20:02
Жаль что все случилось по старому закону.
По новому закону договор обязателен (и это не про трудовой договор). Имеем имущественные отношения. Имеем две сторны: собственники имущества (предприятия), которые нуждаются в услугах по управлению их имуществом (предприятием) и лицо, которого они ХОТЯТ нанять для оказания этой услуги. О чем им договориваться, это дело сторон, не нам судить.
Лицо без заключения договора с собственниками, начало распоряжаться их имуществом (предприятием) в ущерб одному из собственников? - нарушены ли права одного из собственников, есть ли нарушение закона?
|27/07/20 20:29
Mark-Don > Alex7
27/07/20 17:50
Как оказалось из поста ТС у них вообще и никакого НС нет, а есть какой-то непонятный Контролер с непонятными и размытыми полномочиями!
Одним словом - не нормальная система корпоративного управления, на которую нацелен Закон "Про ТОВ...", а какие-то дилетантские игры в управление предприятием.
А если проанализировать все аспекты описанного - то какой-то полный управленческий абсурд.
Можно только передать привет тому, кто написал устав этого ООО и давал консультации по построению системы взаимоотношений между участниками и участников с исполнительным органом.
Действительно:
Есть Наемный директор, НЕ участник общества.
Есть некий Контролер в лице одного из участников, который вроде-бы контролирует директора, указания которого директор полностью игнорирует.
Есть Второй участник без полномочий и "портфеля", но который реально управляет действиями директора и которому тоже наплевать на Контролера.
При этом никто не хочет навести элементарный порядок.
Ну не абсурд-ли?
|27/07/20 20:20
Mark-Don > donbasstyle
27/07/20 20:02
"Контролер был еще по старому закону" - позвольте спросить - по какому Закону?
"Может привлечь к ответственности в виде выговора..." Нет таких полномочий ни у вашего Контролера ни у НС.
Я уже писал и повторюсь: единственный выход - это договариваться, потом, выработав единую позицию, собирать ОСУ и приводить устав и, соответственно, деятельность в соответствие с законом и здравым смыслом.
Без этого - просто разбегаться, разделив то, что осталось (если еще осталось) или продать свои доли адекватным людям, умеющим совместно вести бизнес.
ВСЕ!
Иных вариантов нет!
|27/07/20 20:02
donbasstyle > Mark-Don
27/07/20 16:32
Спасибо за ответы.
Контракта с директором нет. И не было. Назначен приказом еще по старому закону.
НР - условно. Там орган называется "Контролер", с полномочиями НР, кроме назначения и увольнения директора. Контракт или ЦПД тоже не заключался, назначается и увольняется ОСУ, также как и директор.
По уставу, Контролер имеет полномочия и с этим все ок. Контролер был еще по старому закону, перекочевал и в новый устав при полном конценсусе участников. Вопрос легитимности не стоит.
Но время меняется, конфликты множатся. У Контролера доверие падает, контроль тоже так себе.
Контролер имеет право согласовывать всех начальников (прием и увольнение), но уже все назначены, подчиняются директору.
Поэтому и вопрос: полномочия есть, а толку нет. Что делать?
Договориться понятно, но второго участника с директором все устраивает. Выходить из ООО не вариант, т.к. за год от ООО ничего не останется, а делить - нужно согласие, которого нет.
Вот и хочется вернуть контроль, но непонятно какие рычаги использовать для неподконтрольного директора.
Может в суд - признать бездеятельность директора по выполнению распоряжений Контролера незаконной, обязать исполнять. В перспективе 382 ККУ.
Может привлечь к ответственности в виде выговора, например, а директор пусть обжалует.
В общем, ступор полный.
|27/07/20 19:47
ОК АКА Олюня > Евгений Осычнюк
27/07/20 19:24
да он вообще сегодня во флуд ударился...
|27/07/20 19:24
Евгений Осычнюк > ARM
27/07/20 18:40
Это такой ответ? Здесь не форум флудеров, тонко намекаю.
|27/07/20 18:40
ARM > Евгений Осычнюк
27/07/20 18:14
не прикидывайтесь.
|27/07/20 18:14
Евгений Осычнюк > ARM
27/07/20 17:55
А решение ОСУ по этим назначениям тоже один участник принимать будет?
|27/07/20 18:13
Евгений Осычнюк > Alex7
27/07/20 17:50
Какой "крючек", о чем договариваться? Ну, нет договора с директором - и что будет?
|27/07/20 17:55
ARM > donbasstyle
27/07/20 12:05
второй участник должен/может иметь приоритетное право назначения (внесение кандидатуры) и увольнения (согласования увольнения) фин директора, СБ, юриста, главбуха... это более чем достаточно для контроля и даже слишком...
|27/07/20 17:50
Alex7 > donbasstyle
27/07/20 14:39
Проверте протокол собрания по выборам директора. Очень часто забывают выбрать лицо, уполномоченное подписать договор с директором (ч.12 ст.39). Если повезет и действительно забыли, то НР может зацепить директора за этот крючек ... а распутать его можно только на ОСУ договорившись о новых условиях
|27/07/20 16:32
Mark-Don > donbasstyle
27/07/20 14:39
Поверьте - я очень даже в теме!
Поэтому и написал свой ответ!
Влиять на директора - только способами, предусмотренными уставом.
И вопрос к вам, поскольку вы, как я вижу, очень в теме - набсовет, по-вашему,действительно может издавать приказы и распоряжения?
И теперь по существу. Я вижу один выход - участнику с 50 % стоит требовать созыва Общего собрания и на нем ставить вопрос о приведении устава и деятельности в соответствие с законом и здравым смыслом.
Иначе может быть единственное продолжение - вечный конфликт результатом которого будет полный развал бизнеса. И если оба участника этого не хотят, то у них нет иного выхода кроме как в конце концов найти общий язык.
Вопрос - кем и на какой срок подписан контракт или трудовой договор с НР? (ст.38, ч.5 Закона "Про ТОВ")?
Это вопрос к теме легитимности НР и возможности контрвлияния "несогласного" участника на оппонента.
|27/07/20 14:53
Евгений Осычнюк > donbasstyle
27/07/20 14:39
Присоединяюсь к мнению 27/07/20 14:07 Mark-Don. Ответ: никак. Только консенсус участников.
|27/07/20 14:39
donbasstyle > Mark-Don
27/07/20 14:05
Приношу извинения, мне -то, как тому кто "в теме" все понятно.
Участник 1 имеет 50% и влияние на директора
Участник 2 имеет 50% и занимает должность Набсовета. Название "Набсовет" условное.
Генеральный директор не является участником, наемный менеджер.
Вопросы почему так произошло риторические, т.к. есть что есть задолго до.
Да, классический конфликт 50/50. Но конфликт между участниками - отдельно.
Под "закрутить гайки" имею ввиду, что Набсовет имеет полномочия издать обязательные приказы и распоряжения. Но они обязательные лишь по уставу. Участник-Набсовет считает, что директор его просто будет игнорировать.
Вопрос: как влиять на директора.
|27/07/20 14:07
Mark-Don > donbasstyle
27/07/20 12:05
Дополню к предыдущему - у вас типичная тупиковая ситуация, характерная для обществ, созданных по схеме 50/50.
|27/07/20 14:05
Mark-Don > donbasstyle
27/07/20 12:05
Ничего непонятно.
Гендиректор - это один из участников?
Почему НР из 1 участника?
Почему второй участник проголосовал за такое, извините, бездарное решение ОС?
Кто такие "МЫ", которые могут "закрутить гайки"?
И на каком основании их думаете крутить, если весь "крутеж гаек" описан законом и уставом?
Короче - у вас тут намешана, опять-же извините, такая каша, что без глубокого изучения устава, решений ОСУ и иных документов, а также очного общения с участниками для выяснения всех нюансов, ответить на поставленные вопрос просто невозможно.
|27/07/20 12:05
donbasstyle
Добрый день!
Фабула:
ООО.
2 Участника. Распределение 50/50. Исполнительный орган - Гендиректор. Надзорный орган - Набсовет из 1го члена.
Устав более, чем стандартен, кроме существования набсовета.
Набсовет имеет кучу общих полномочий, типа "контролировать, давать поручения, осуществлять надзор" и т.д. Но не имеет права назначить/уволить директора, привлечь к ответственности, отстранить.
Проблематика.
Набсовет возглавляет один из участников.
Гендиректор неформально подчинен второму участнику, слушает советы, делает так, как скажет оппонент.
Есть желание реально, а не формально контролировать Гендиректора. В принципе, согласно устава, можно издать кучу приказов и распоряжений от Набсовета Гендиректору.
Но есть проблема саботажа решений Набсовета со стороны Генерального. По уставу мы можем "закрутить гайки", но фактически нет никаких рычагов привлечение к ответственности Гендиректора в связи с таким закручиванием.
Уволить/отстранить/заменить директора не можем из-за второго участника 50%. Привлечь к дисциплинарке тоже (т.к. это компетенция органа, который назначает Гендиректора, т.е. компетенция Общего собрания). Придумать штрафы тоже, т.к. бухгатерия выполняет распоряжения Гендиректора и вряд ли будет удерживать что-то из его зарплаты. Да и законность штрафов вызывает сомнения.
По заверению участника-набсовета, компания белее снега, скрытых рычагов давления на директора нету (серой зарплаты, известных махинаций и т.д.).
Вопрос, может есть какие-то рычаги, которых я не вижу? Может есть что-то, что я упускаю?
Буду благодарен за любые идеи. Спасибо!