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Стягнення заборгованості ОСББ темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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11/08/20 10:19 Mihail8211





Друзі, можливо в цій групі є супер юристи ОСББшники :)



Питання суто подискутувати, але в подальшому для одного осбб буде переростати в практичне. Тому, можливо юристи, які вже його розбирали, допоможуть визначитись із тактикою.



На перший погляд просте питання, стягнення заборгованості.



Річ буде іти не про щомісячний внесок, наприклад 8,50 грн. за один метр квадратний від загальної площі квартири.



Питання в іншому.



В стягненні заборгованості за воду та електрику :)



Так от, відповідно до абзацу 4 ст. 4 ЗУ «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», однією із основних задач об’єднання є, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг.



Відповідно до частини абзацу 2 ст. 22 ЗУ «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», для забезпечення утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт, утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, теплопостачання і опалення, вивезення побутових відходів, об’єднання за рішенням загальних зборів має право:

• виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житлово-комунальних послуг.



Ст. 6 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», учасниками правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг є: споживачі (індивідуальні та колективні).



І тут, відповідно до ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», за рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону з : об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем

Є одне табу, комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів. Тобто тільки прямі договори і ніяких більше :)



Тобто, сугубо теоретично, для того щоб ОСББ мало право в якості колективного споживача укласти договір з виконавцем комунальної послуги, необхідно рішення Загальних Зборів і крапка :)



А зараз питання з приводу якого хочеться подискутувати:



Якщо не має рішення загальних зборів ОСББ щодо укладення договору з осбб, як колективним споживачем з виконавцем комунальної послуги, але по факту комунальна послуга (постачання холодної води і відведення) надається, чи можливе звернення осбб до суду про стягнення заборгованості зі співвласника, який не оплатив послугу. Договору як з колективним споживачем також не має. Є якийсь договір, але то для вигляду (профанація).



Стягнення боргів за електроенергію, закон каже тільки прямі договори зі споживачами, ніяких колективних договорів. Але, маємо те, що маємо. Чи можливо стягнути заборгованість саме ОСББ зі співвласника, який не платить.

Судова практика на 90% складається зі стягнення внесків, але із ними питань не має. Але є судді, які прискіпливо ставляться, а саме: Представником позивача не надано доказів, що за якою формою було укладено договір про надання житлово-комунальних послуг, а саме колективний договір чи відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем, що давало б право позивачу стягувати з відповідача відповідні кошти -

Заздалегідь вдячний за цікаву дискусію або посилання на судову практику!

Доброго дня.Друзі, можливо в цій групі є супер юристи ОСББшники :)Питання суто подискутувати, але в подальшому для одного осбб буде переростати в практичне. Тому, можливо юристи, які вже його розбирали, допоможуть визначитись із тактикою.На перший погляд просте питання, стягнення заборгованості.Річ буде іти не про щомісячний внесок, наприклад 8,50 грн. за один метр квадратний від загальної площі квартири.Питання в іншому.В стягненні заборгованості за воду та електрику :)Так от, відповідно до абзацу 4 ст. 4 ЗУ «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», однією із основних задач об’єднання є, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг.Відповідно до частини абзацу 2 ст. 22 ЗУ «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», для забезпечення утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт, утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, теплопостачання і опалення, вивезення побутових відходів, об’єднання за рішенням загальних зборів має право:• виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житлово-комунальних послуг.Ст. 6 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», учасниками правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг є: споживачі (індивідуальні та колективні).І тут, відповідно до ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», за рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону з : об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачемЄ одне табу, комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів. Тобто тільки прямі договори і ніяких більше :)Тобто, сугубо теоретично, для того щоб ОСББ мало право в якості колективного споживача укласти договір з виконавцем комунальної послуги, необхідно рішення Загальних Зборів і крапка :)А зараз питання з приводу якого хочеться подискутувати:Якщо не має рішення загальних зборів ОСББ щодо укладення договору з осбб, як колективним споживачем з виконавцем комунальної послуги, але по факту комунальна послуга (постачання холодної води і відведення) надається, чи можливе звернення осбб до суду про стягнення заборгованості зі співвласника, який не оплатив послугу. Договору як з колективним споживачем також не має. Є якийсь договір, але то для вигляду (профанація).Стягнення боргів за електроенергію, закон каже тільки прямі договори зі споживачами, ніяких колективних договорів. Але, маємо те, що маємо. Чи можливо стягнути заборгованість саме ОСББ зі співвласника, який не платить.Судова практика на 90% складається зі стягнення внесків, але із ними питань не має. Але є судді, які прискіпливо ставляться, а саме: Представником позивача не надано доказів, що за якою формою було укладено договір про надання житлово-комунальних послуг, а саме колективний договір чи відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем, що давало б право позивачу стягувати з відповідача відповідні кошти - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Заздалегідь вдячний за цікаву дискусію або посилання на судову практику!

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