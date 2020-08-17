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Налоговый кодекс Украины
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Трактование п.164.2.14 НКУ
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18/08/20 12:59  yanakramar > Rossi    18/08/20 12:20Дерево
уже достаточно! спасибо! ))

18/08/20 12:20  Rossi > yanakramar    18/08/20 12:11Дерево
недостаточно жирно выделил?

18/08/20 12:11  yanakramar > Rossi    18/08/20 12:07Дерево
А моральна шкода, заподіяна життю та здоров'ю, це до 1-го чи до 2го пункту?

18/08/20 12:07  Rossi > yanakramar    17/08/20 17:36Дерево
...крім:

1) сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю

2) відшкодувань моральної шкоди в розмірі, визначеному рішенням суду, але не вище чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, або в розмірі, визначеному законом

17/08/20 17:36  yanakramar   Дерево
Всем привет!
Помогите мне, пожалуйста, с трактовкой п. 164.2.14 НКУ, а именно:
164.2.14. дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім:
а) сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю, а також відшкодувань моральної шкоди в розмірі, визначеному рішенням суду, але не вище чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, або в розмірі, визначеному законом.
Вопрос такой: "моральна шкода, заподіяна ушкодженням здоров'я", оподатковується или нет?
Потому что сейчас, перечитав несколько раз этот пункт, я его вижу следующим образом:
Не оподатковуються:
1. сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди;
2. сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування шкоди життю та здоров'ю;
3. відшкодувань моральної шкоди в розмірі, визначеному рішенням суду, але не вище чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, або в розмірі, визначеному законом.
И, если читать дословно, то "моральна шкода, заподіяна ушкодженням здоров'я", относится к п.3 моего перечня.
А какое Ваше мнение?

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