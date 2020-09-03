Изменения в преамбулу договора

таких прикладів можна навести багато, але в них усіх ця третя особа-сторона буде мати або права, або обовзяки, або і те, і друге. Автор планує внести зміни лише в преамбулу і реквізити. От і цікаво.

сподіваюсь, що ми дізнаємось зараз. На державу не схоже... відсутність прав - це не про неї.

що ж це за особа, яка не має ні обовязків, ні прав, але хоче бути стороною?