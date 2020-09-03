Изменения в преамбулу договора

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|3/09/20 18:09
Adella > ротор1
3/09/20 13:11
є і права і обовязки. це не суть питання. питання як коректно внести зміни
|3/09/20 13:41
ротор1 > Konstantin_D
3/09/20 13:30
таких прикладів можна навести багато, але в них усіх ця третя особа-сторона буде мати або права, або обовзяки, або і те, і друге.
Автор планує внести зміни лише в преамбулу і реквізити. От і цікаво.
|3/09/20 13:30
Konstantin_D > ротор1
3/09/20 13:27
Наприклад, набувач майна за договором поставки один, а платник - інший. Інколи якісь фонди платять замість бюджетних установ, що не мають коштів.
|3/09/20 13:27
ротор1 > Red Tag
3/09/20 13:22
сподіваюсь, що ми дізнаємось зараз.
На державу не схоже... відсутність прав - це не про неї.
|3/09/20 13:22
Red Tag > ротор1
3/09/20 13:11
Это наверное государство :)))
|3/09/20 13:11
ротор1 > Adella
3/09/20 12:45
що ж це за особа, яка не має ні обовязків, ні прав, але хоче бути стороною?
|3/09/20 12:45
Adella > Konstantin_D
3/09/20 12:37
при цьому змінився представник первісної сторони. як коректно викласти дані зміни?
|3/09/20 12:45
Adella > Konstantin_D
3/09/20 12:37
ні, договір с двохстороннього стає трьостороннім
|3/09/20 12:37
Konstantin_D > Adella
3/09/20 12:32
У Вас лише змінився представник, який підпише додаткову угоду?
Якщо так, то це буде не третя сторона, а просто інший представник.
В такому разі просто в додатковій угоді в преамбулі та реквізитах укажіть його дані (ПІБ, документ, на підставі якого він має повноваження підписувати) і все.
Основний договір не чіпайте.
|3/09/20 12:32
Adella > Adella
3/09/20 12:31
ну и аналогично, мы же вносим потом изменения в реквизиты сторон..
|3/09/20 12:31
Adella
есть необходимость добавить в преамбулу договора третью сторону, которой не было. первоначальный договор от первой стороны подписал подписан по доверенный ФИО1, а теперь допку будет подписывать от первой стороны подписант ФИО2. Вопрос: В преамбуле вносим изменения и указываем подписанта первоначального и ФИО2?