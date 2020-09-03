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Изменения в преамбулу договора
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3/09/20 18:09  Adella > ротор1    3/09/20 13:11Дерево
є і права і обовязки. це не суть питання. питання як коректно внести зміни

3/09/20 13:41  ротор1 > Konstantin_D    3/09/20 13:30Дерево
таких прикладів можна навести багато, але в них усіх ця третя особа-сторона буде мати або права, або обовзяки, або і те, і друге.
Автор планує внести зміни лише в преамбулу і реквізити. От і цікаво.

3/09/20 13:30  Konstantin_DОтправить письмо > ротор1    3/09/20 13:27Дерево
Наприклад, набувач майна за договором поставки один, а платник - інший. Інколи якісь фонди платять замість бюджетних установ, що не мають коштів.

3/09/20 13:27  ротор1 > Red Tag    3/09/20 13:22Дерево
сподіваюсь, що ми дізнаємось зараз.
На державу не схоже... відсутність прав - це не про неї.

3/09/20 13:22  Red Tag > ротор1    3/09/20 13:11Дерево
Это наверное государство :)))

3/09/20 13:11  ротор1 > Adella    3/09/20 12:45Дерево
що ж це за особа, яка не має ні обовязків, ні прав, але хоче бути стороною?

3/09/20 12:45  Adella > Konstantin_D    3/09/20 12:37Дерево
при цьому змінився представник первісної сторони. як коректно викласти дані зміни?

3/09/20 12:45  Adella > Konstantin_D    3/09/20 12:37Дерево
ні, договір с двохстороннього стає трьостороннім

3/09/20 12:37  Konstantin_DОтправить письмо > Adella    3/09/20 12:32Дерево
У Вас лише змінився представник, який підпише додаткову угоду?
Якщо так, то це буде не третя сторона, а просто інший представник.
В такому разі просто в додатковій угоді в преамбулі та реквізитах укажіть його дані (ПІБ, документ, на підставі якого він має повноваження підписувати) і все.
Основний договір не чіпайте.

3/09/20 12:32  Adella > Adella    3/09/20 12:31Дерево
ну и аналогично, мы же вносим потом изменения в реквизиты сторон..

3/09/20 12:31  Adella   Дерево
есть необходимость добавить в преамбулу договора третью сторону, которой не было. первоначальный договор от первой стороны подписал подписан по доверенный ФИО1, а теперь допку будет подписывать от первой стороны подписант ФИО2. Вопрос: В преамбуле вносим изменения и указываем подписанта первоначального и ФИО2?

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